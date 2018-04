Drsný a unikátní Bor: krok do Česka a letíte 25 metrů

Kladsko Obdélníkové území Kladska, jehož součástí je i převážná část hory Bor, ohraničují masivy Králického Sněžníku, Orlických, Rychlebských, Stolových a Sovích hor.

Až do prusko-rakouské války v roce 1742 bylo Kladsko součástí Čech, nikoli Slezska. Češi tu tvořili významnou národnostní menšinu a v první polovině 20. století tu žilo na 6 000 občanů hlásících se k české národnosti. Ještě v roce 1945 se vedly seriózní politické diskuze o možnosti znovupřipojení této oblasti k českým zemím. Zajímavostí je, že z hlediska církevní administrativy patřilo Kladsko až do roku 1945 pod pražské arcibiskupství, které zde mělo právo světit kněze, dosazovat je na fary a navrhovat arcibiskupského vikáře. Nové turistické trasy pod Borem aneb 3x přes hranici Vedení obce Machova nyní dojednává pro turisty další, zcela nové stezky v oblasti pod Borem, po nichž budou moci lidé překračovat hranici. Trasy se v brzké době objeví v nových turistických mapách, v terénu je značkaři vyznačí během jarních měsíců. První nový přechod bude vycházet ze serpentin ze silnice, která vede z Machova na Karlov. Půjde o místo v nejvyšší serpentině k tak zvané Cvičné skále. Další stezka je dohodnuta z Tkalcovského stezníku pod Borem po kamenných schodech do polských Blednych skal. Výletníci budou moci při svých toulkách zvolit i jednu dlouhou trasu, v rámci níž se bude hranice překračovat hned třikrát. Cesta povede turisty z Tkalcovského stezníku na polskou Bukovinu, odtud dalším přechodem na Machovské Končiny, dále se bude pokračovat přes hranici do Stroužného a poté až do Závrch. Zde bude stezka navazovat na hlavní trasu, která vede z Machova na Žďárky.