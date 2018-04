Drsné počasí znesnadňuje Uhrovi sestup z K2

ČTĚTE O VÝSTUPU NA K2

Češi po 21 letech opět zdolali nejtěžší horu světa

"Půjde dolů s Američany po takzvané Abruziho cestě. Měl by asi přenocovat ve třetím výškovém táboře," hlásí ze základního tábora Josef Lukáš, který s Liborem Uhrem krátce mluvil. "Je ve vyčerpaném stavu. Američani se o něj ale dobře starají. Měl by mít jídlo i pití, takže je v bezpečí," dodává Lukáš.

Sněžení a silný vítr uvěznilo ve stěně i šéfa Leopolda Sulovského a Radovana Marka, kteří čekali na Libora Uhra ve čtvrtém výškovém táboře těsně pod hranicí osmi tisíc metrů. "Do vysílačky mi ráno říkali, že tam tak sněží a fouká, že prakticky nemůže otevřít stan, ale už to trochu povolilo.Teď už jsou ve trojce," tvrdí Lukáš.

Kromě Uhra, Marka a Sulovského bojoval s počasím ještě Pavol Lupták. Ten právě sestoupil z dvojky až sem k nám do základního tábora," hlásí těsně před poledne středoevropského letního času Lukáš. "Všichni kluci, kteří jsou ještě ve stěně, by měli dolů dorazit zítra. Doufáme, že to všechno dobře dopadne," dodává.