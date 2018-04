Drsná tajga v Česku: nejopuštěnější z opuštěných

Může se hodit NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT

Bečov nad Teplou – město v údolí řeky Teplé s dominantní stavbou gotického hradu, který v podhradí přechází do zámku s hezkými zahradami. Symbolem města a hradu je unikátní románský relikviář sv. Maura ze 13. století, nalezený roku 1985 v hradní kapli. Horní Slavkov – staré hornické město proslavené těžbou cínu, neblaze proslulé v 50. a 60. letech svými koncentračními tábory a těžbou uranu. Cenné historické jádro města (kdysi městská památková rezervace) bylo prakticky celé zničeno panelákovou zástavbou. Krásno – staré hornické město, proslulé především těžbou cínu. Nad městem na Krásenském vrchu originální kamenná rozhledna ze spirálovitým schodištěm postavená v letech 1933-34 nezaměstnanými. Rovná – dnes silně chátrající paneláková obec postavená v letech 1967-71 ve snaze znovuosídlit krajinu Slavkovského lesa po odsunu Němců. Jak to dopadlo, je nejlépe přesvědčit se na vlastní oči. Teplá – významné historické město s velkolepým premonstrátským klášterem, který patřil k nejvýznamnějším v Čechách. Klášterní knihovna obsahuje 100.000 svazků. JAK SE TAM DOSTAT

Slavkovský les protíná železniční lokálka Karlovy Vary – Mariánské Lázně, vedoucí z velké části překrásným údolím říčky Teplé. Téměř každá zastávka na této železnici se může stát východiskem do popisované oblasti. Autobusové linky zajíždějí do nitra Slavkovského lesa z Mariánských Lázní (jižní část), Sokolova a Karlových Varů (severní část). MAPY

1 : 50 000 KČT č. 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně INFORMACE O SLAVKOVSKÉHO LESA

www.sweb.cz/SlavkovskyLes

www.slavkovskyles.cz

www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz