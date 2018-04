Dříve zlato, nyní ryby stojí za to!

13:48 , aktualizováno 13:48

Hned druhý den po příjezdu do aljašské rybárny jsme začali pracovat. Celý pracovní proces je zde rozdělen do třech oddělení. Butchreing - zde se ryby zabíjejí a vykuchají. Dalším oddělením je Grading - kde se ryby třídí podle jakosti a váhy a pak se dají na pár hodin zmrazit. Posledním oddělením je Case Up. V tomto oddělní se zmražení salmoni jednotlivě balí do pytlíkových sáčku a pak dávají do krabic. Takto jsou pak připraveny na export do Japonska. Při plném provozu se pracuje na tři směny. Každá směna je šestnáctihodinová, sedm dní v týdnu. My pracujeme od 4.30 do 20.30. Je každého jeho odpovědností, že nezaspí.