V Chorvatsku přes noc zdražil benzin, za litr průměrně o korunu

Rozhodnutí Ministerstva hospodářství skokově zvýšit cenu paliv způsobilo v předchozích dnech zácpy u čerpacích stanic.

Na zdražení se podepsal hlavně nárůst turistů a s tím vyšší zájem o benzin a naftu. Nepříznivý dopad mají i sucha, kvůli kterých se zvýšila cena za biosložku v naftě s rostlinným podílem.

Co to pro české cestovatele bude znamenat konkrétně? V průměru ceny vyšší o zhruba korunu na litr. Nejprodávanější Eurosuper 95 podražil ve srovnání s pondělkem o zhruba 30 lip na 11 kun, tedy asi 37 korun. Cena za litr Eurodieselu se pak podle serveru Dnevnik.hr zvedla o stejnou částku a řidiči tak zaplatí 10 kun a 25 lip. To v přepočtu činí zhruba 34 korun a 20 haléřů.

Letos to ale není první novinka, která cestu do oblíbené destinace českých dovolenkářů prodraží. Na začátku června se totiž zvýšily poplatky za užívání dálnic. Z cestu ze Splitu do Záhřebu tak například řidiči zaplatí o stokorunu víc (více o zdražení čtěte zde).