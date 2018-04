Drahá Madeira? Pověra! Ostrov věčného jara zblízka

Ostrov věčného jara se v nabídce cestovních kanceláří objevuje čím dál častěji. My jsme ji objevovali na vlastní pěst. A stálo to rozhodně za to.

Už přílet na ostrov je pro většinu turistů nezapomenutelným zážitkem. Přistávací dráha je totiž postavena na pilířích přímo u oceánu a je dlouhá jen necelé dva kilometry. A pod přistávací dráhou vede dálnice.

Jen 16 kilometrů od letiště je hlavní město Funchal, kde najdete většinu hotelů. Nabídka ubytování cestovek není ještě tak pestrá jako u jiných evropských destinací.

Funchal je ideální místo pro milovníky rušného života. Nabízí všechny možné služby -od barů a restaurací přes stánky prodávající různé jízdenky a výlety až po obchody s oblečením, rybami nebo ovocem a zeleninou.

Pokud jste příznivci menších a klidnějších míst, doporučuji vám obrátit se na nějakou specializovanou CK, která vám pomůže vyhledat jinde nenabízené destinace dle vašich požadavků.

Pro zdatnější cestovatele je nejlepší možnost vyhledat a zamluvit si hotel přes internet v jakémkoliv místě na Madeiře.

Pokud si zajistíte ubytování a letenku sami, můžete mít za stejnou cenu jako zájezd z cestovky lepší hotel nebo krásnější pláž.



Ponta do Sol znamená západ slunce

Mezi málo nabízené destinace na ostrově patří Ponta do Sol. V překladu to znamená "západ slunce" a naprosto přesně to vystihuje atmosféru vesničky.

Přestože je na Madeiře celoročně příjemných 17 až 25 stupňů Celsia, počasí se tu rychle mění. Ponta do Sol je téměř jediné místo, kde je počasí prakticky ustálené a většinou slunečné. Chlubí se tu nejvíce hodinami slunečního svitu za rok.

Od sousedních vesniček je odděleno zelenými skalami, které protínají tunely. To je příznačné pro celý ostrov.

Ponta do Sol má svou vlastní písčito-oblázkovou pláž s lehátky a slunečníky bez poplatku a najdete tu i malé obchodní centrum s restaurací.

A na téměř každé zahrádce rostlinu typickou pro ostrov - banánovník. Díky vysoké vlhkosti tu rostou přímo gigantickou rychlostí.





Bazén ve skále

Pokud na vaší dovolené nesmí chybět dlouhé písčité pláže a horké počasí, nebudete na Madeiře příliš spokojeni.

Tento věčně zelený ostrov sopečného původu nabízí jen dvě písčité pláže, pár oblázkových upravených pláží a vybudovaná přírodní koupaliště.

Jak vypadá na Madeiře přírodní koupaliště? Bazény jsou prostě vestavěny přímo do černých skal a koupe se v moři, aniž byste museli překonávat bosýma nohama vyčnívající skaliska.

Na své si na Madeiře přijdou náruživí turisté, kteří rádi objevují nová místa a nebojí se náročnějších túr. Klima, které na Madeiře vládne, je také velice vhodné pro lidi s dýchacími potížemi - léčila se zde i rakouská císařovna Sisi.

Ale i pro zbožňovatele zlatých pláží je tu jedna záchrana - Porto Santo. Na čtyřicet kilometrů vzdálený ostrov, který je tak trochu přírodním opakem Madeiry, se dostanete letecky nebo lodí.

Cenově příznivější je určitě cesta lodí. Lodní lístek si nejlépe zajistěte nejdéle dva dny před plánovaným výletem, jinak riskujete, že už nebude místo. Můžete ho zakoupit v přístavu ve Funchalu, cena zpáteční jízdenky je 59 euro a zpravidla vyrazíte brzy ráno s návratem pozdě v noci.

Na Porto Santu se dá nocovat. V tom případě stojí zpáteční jízdenka 49 euro. Cesta velkou výletní lodí trvá přibližně 2,5 hodiny, a když budete mít štěstí, doprovodí vás delfíni.

Na pláž dlouhou sedm kilometrů dojdete z přístavu pěšky za deset minut. Kombinace tyrkysově modré vody se zlatým pískem vypadá přímo kýčovitě.



Porto Santo má nádhernou písčitou pláž

Autem všude, taxíkem v nouzi

Začátek pobytu na Madeiře začněte menším výletem na Monte, kam vás vyveze z Funchalu za 10 euro moderní lanovka. Je z ní úžasný výhled na celé město.

Jakákoliv cesta směrem do hor na Madeiře vyžaduje nepromokavé a teplejší oblečení. Ideální je větrovka a do chladnějších částí ostrova i kvalitní termoprádlo. Bez pevných bot vhodných do hor se rozhodně nepouštějte do větších výletů.

Nahoře v Monte je krásně zdobený poutní kostel Nossa Senhora do Monte a v něm hrobka posledního rakousko-uherského císaře Karla I.

Cestu dolů si můžete vybrat - lanovkou, pěšky nebo na saních.

Jezdí se na saních proutěných a jízda dolů strmými uličkami je jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí. Saně řídí dva muži v tradičních krojích, kteří stojí za košem pro sezení. Cena za pár minut jízdy je 25 euro za dvě osoby.

Pokud se vydáte dolů pěšky, může vás trochu otrávit zdánlivě nekončící velmi příkrá silnice. Zato je co obdivovat. Čtvrť byla dříve dominantou smetánky, takže je plná honosných staveb.



Cesta proutěnými saněmi vyjde na 25 euro

Výlet do Funchalu zvládnete odkudkoliv místní autobusovou linkou. Jízdní řád ochotně vytisknou v každém hotelu nebo na informacích.

Nicméně tento způsob cestování po Madeiře je spíše pro dobrodružnější povahy, které nevyvede z míry menší nepřehlednost ve spojích nebo zběsilá jízda řidičů.

Spoje jsou, co se týče časových rozpisů, velmi spolehlivé a jízdenky vyjdou levněji než cena za taxíky. Ty jsou opravdu drahé.

Autobus bohužel nejezdí do všech zákoutí ostrova, a tak se nabízí asi nejvýhodnější varianta - půjčovna aut. Madeira je malý ostrov (57 km na 22 km) a většinu z těch NEJ cílů zvládnete bez problémů během tří dnů.

Pronájem malého auta vyjde kolem stovky euro na tři dny a benzin je dostupný za přibližně stejnou cenu jako u nás. Méně zdatní řidiči se nemusí obávat dopravních kolapsů, protože na Madeiře nejsou silnice až moc vytížené.

Stoupání do kopců ovšem vyžaduje jistou zručnost a slabší auta mají se stoupáním problém.

Vaše půjčené auto můžete prověřit hned první celodenní vyjížďkou - podél pobřeží k západnímu cípu Madeiry Ponta do Pargo s majákem a krásným výhledem na oceán.

Cesta pokračuje na sever a ještě před odbočkou na náhorní plošinu zajeďte do přímořského letoviska Porto Moniz. Právě tady uvidíte bazény ve skalách.



Cesta na náhorní plošinu Paúl da Serra

Náhorní plošina Paúl da Serra je vzdálená cca 35 km a příjezd na ni nás naprosto ohromil. Najednou jako bychom ani nebyli na Madeiře. Kolem volně pobíhaly krávy, na obzoru všudypřítomné větrné mlýny a před námi rovná nekonečně dlouhá silnice.

Rabacal, další zastávka celodenního výletu, je zelené údolí s vavřínovými lesy. Můžete podniknout asi hodinovou procházku podél levády (zavlažovacího kanálu) ke 100 metrů vysokému vodopádu Cascata do Risco nebo k místu s pětadvaceti prameny (25 Fontes). Obojí stojí za to a je to spíše taková příjemná, odpočinková a nenáročná túra.

Pro tu náročnější si vyberte další celý den, ale určitě si přivstaňte, protože odpoledne už nemusíte mít moc dobré podmínky na výstup. Jde o túru na nejvyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo (1 862 m).

Vyberte si mezi dvěma variantami výšlapu: náročnější, asi 4 hodiny dlouhá cesta z třetí nejvyšší hory Pico do Arieiro (1 818 m), nebo méně náročná, asi hodinová cesta z obce Achada do Teixeira (1 592 m).

Obě varianty jsou většinou pohodlné díky vydlážděným cestám. Pokud ale na Pico Ruivo dorazíte později než v brzkých dopoledních hodinách, připravíte se kvůli mléčným mrakům o fascinující pohled na okolní krajinu. A za husté mlhy není příjemná ani cesta zpátky.



Pohled z nejvyšší hory mohou kazit mraky

Jestli vám ještě zbude trochu sil, navštivte městečko Santana na severu ostrova. Jsou tu dochované tradiční domky "colmo" se špičatou slaměnou střechou. Dnes spíše slouží turistům i jako ubytování.

V některém z dalších dnů ještě nezapomeňte navštívit východní výběžek Madeiry Ponta de Sao Lourenco s pohledem na mohutná skaliska. A milovníci květin některou z botanických zahrad ve Funchalu.