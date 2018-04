Draci opravdu žijí: na Komodu

Ta také rehabilituje domorodce, kteří si o dracích žijících na ostrově vyprávěli již dříve. O dva roky později nové zvíře popíše kurátor zoologického muzea v javánském Bogoru. Za vědeckým názvem varanus komodoensis se skrývá ještěr dosahující rekordních rozměrů, největší exemplář ulovený ve třicátých letech pro zoologickou zahradu v Saint Louis měřil tři metry 35 centimetrů a vážil 180 kilogramů.

Doba odchytů však již dávno patří minulosti. Od roku 1980 je Komodo národním parkem a lovecké výpravy nepřipadají v úvahu. "Největší starosti nám dělají pytláci, kteří loví přirozenou potravu varanů, jeleny, a tak nepřímo ohrožují i ještěry," říká Alo Sahu. Mladý strážce ví, že boj s pytláky připomíná zápas s větrnými mlýny. Uspěšný zásah ještě neznamená, že viníci skončí ve vězení, zdejší soudci nemají pověst neúplatných strážců zákona. Přesto pocit, že slouží na ostrově obývaném unikátním druhem, naplňuje rangery hrdostí.

Kromě Komoda najdete varany již jenom na sousedních ostrůvcích Rinca a Padar a na západním pobřeží Floresu. Jedinečnost místní fauny sem měsíčně přivádí dva až tři tisíce návštěvníků. "To už je sice hodně, ale zatím neuvažujeme o žádných regulačních opatřeních," říká Alo, který stejně jako ostatní rangeři kromě strážní služby návštěvníky na jejich cestě za komodskými draky doprovází.

Pohyb bez doprovodu není z bezpečnostních důvodů dovolen. Na Komodu sice nebyl zaznamenán podobný případ jako na sousední Rince, kde varan zabil dvanáctiletého chlapce, ale záhadou zůstává obestřen osud čtyřiasedmdesátiletého švýcarského barona, který zde před dvaceti lety beze stopy zmizel. Jedinou památkou na ztraceného muže tak zůstává bílý kříž vztyčený v místě, kde byly nalezeny jeho brýle a fotoaparát.

1:0 pro varany, poznamenává jeden z knižních průvodců. Apetit a lovecké schopnosti komodských draků vzbuzují respekt. Zdánlivě neohrabaní a líní ještěři dokážou na krátkou vzdálenost vyvinout rychlost až třicet kilometrů za hodinu. Vstáváme brzy ráno, varani opouštějí své nory okolo šesté a jejich dopolední aktivita trvá až do doby, kdy se denní žár stává nesnesitelným. V poledne odpočívají, někteří z nich přímo v kempu, který byl postaven pro návštěvníky ostrova.

K pozorování draků si tak někdy stačí sednout pouze na verandu, nejvhodnější místo pro setkání s nimi však leží asi dva kilometry ve vnitrozemí. "Varani si Banu Nggulung dobře pamatují, protože ještě před několika lety zde byli krmeni. Od těchto praktik se však postupně ustoupilo, Komodo není zoologickou zahradou a my chceme, aby si varani uchovali přirozené způsoby obstarávání potravy," říká Alo.

Poslušně se řadíme do asi desetičlenného zástupu, který se na dnešní pozorování chystá. Náš průvodce se vyzbrojuje tyčí zakončenou vidlicí, kterou v případě potřeby přitlačí varana k zemi. Mlčky pochodujeme vyprahlou savanou. Ticho zvyšuje naše šance, že uvidíme to, pro co jsme všichni do těchto míst přijeli. V Banu Nggulungu se dočkáme. Přímo u vrátek dřevěné ohrady, která slouží jako pozorovací místo, leží dva asi dvoumetroví varani.

"Postupujte všichni opatrně za mnou," odhání ranger nedočkavce s fotoaparáty, kteří se hrnou co nejblíže k ještěrovi. Průvodce postupuje tanečním krokem vstříc varanovi, ten se po něm bleskurychle ožene a fototuristé vyklízejí pole. Ranger vytlačuje ještěra z jeho pozice, a uvolňuje tak cestu k ohradě. Krátkým sprintem se celá skupina dostává pod ochranu plotu. Komodské draky teď můžeme v klidu pozorovat na vzdálenost jednoho metru. Pohled na ně je skutečně impozantní. To, o čem jste mnohokrát četli, máte najednou na dosah. Tenhle Jurský park je doopravdy. Tím spíš, když ranní teploty povzbudí draky k větší aktivitě. Strážce nám dovoluje vstoupit, a tak nyní bez jakýchkoliv překážek můžeme sledovat dva samce, kteří se chystají změřit síly. Přibližují se k sobě, vydávají hluboký hrdelní zvuk. Útok přichází ve zlomku vteřiny. Oba těžkooděnci se vztyčí na zadních a zaklesnou se do sebe. Zápas se odehrává jenom pár metrů před námi. Silnější ze soupeřů svoji metrákovou váhou stlačí svého soupeře k zemi a přejíždí mu po kůži mohutnými drápy. Síla okamžiku zbavuje celou naši skupinu jakéhokoliv komentáře. Něco takového lze vidět pouze tady - na indonéském ostrově Komodo.



Může se hodit



JAK JE POZOROVAT:



V národním parku Komodo žije více než 3000 varanů, šance, že se za doprovodu rangerů s těmito ještěry setkáte, se blíží jistotě. Nejvhodnější doba k návštěvě Komoda je od května do září. Varani jsou denní zvířata, nejaktivnější jsou ráno přibližně do jedenácti hodin, odpoledne mezi druhou až pátou hodinou. Na Komodu se lze ubytovat v jediném místě asi za pět dolarů.



JAK SE TAM DOSTAT:



Komodo se nachází 550 kilometrů východně od nejznámějšího indonéského ostrova Bali, leží mezi ostrovy Sumbawa a Flores.Snazší je přístup z Floresu, kde se lze z přístavního městečka Labuanbajo vypravit na Komodo i Rincu prostřednictvím některé místní cestovní kanceláře nebo si pronajmout některou rybářskou loď. Stále oblíbenějšími se stávají čtyřdenní plavby z Labuanbaja na Lombok, běhemž nichž navštívíte kromě obou ostrovů s varany také další leckdy neobydlené ostrovy, a během cesty máte dostatek příležitostí ke koupání a šnorchlování. Plavba z Labuanbaja stojí okolo 35 dolarů, lze ji absolvovat také v opačném směru za cenu o třetinu vyšší.