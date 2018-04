Dovolenou v Bulharsku pokazili švábi

Cesta z letiště ve Varně do hotelu (cca 20 km) trvala 4 hodiny, neboť autobus objížděl 12 hotelů.

Opravdový šok ale nastal večer, kdy po rozsvícení bylo všude na pokoji plno švábů, kteří zalézali kam se dalo, jediné řešení bylo svítit celou noc, aby tito nevylézali.

Terasa u pokoje v 1. patře končila obrubou vysokou 40 cm bez zábradlí, takže kdo měl děti, asi musel šílet. Jak toto někdo mohl zkolaudovat, nepochopím.

U hotelu byl bazén a u něj maličká restaurace, ale o to hlasitější hudba z této restaurace dokonale vyháněla všechny z hotelu a to od 8,45 do 23 hodin večer.

Hotel EDELWEISS se svými **** dokonale "předčil" naše očekávání. Slibovaná vzdálenost od pláže 250 m zřejmě byla dodržena, ale už chybělo upozornění, že je nutné vyšlápnout asi 100 schodů. Inzerovaná lednička na pokoji byla, ale za značný poplatek, který bylo nutné ještě zaplatit mimo. Podotýkám, že cena zájezdu byla téměř 14 tis. na týden (polopenze).

Takže září asi nebylo to nejvhodnější období, snad na začátku sezony ještě švábi v pokojích nebyli, ale kdo ví. Koncem června jsme byli na Šumavě, obec Hamry v hotelu Kollerhof, naprosto ideální, čisto, výborná strava, klid a pohoda, mohu vřele všem

doporučit, předpokládám, že v září tam bude ještě krásněji a příští rok určitě nezaváhám a pojedu tam znova.