Dovolenou u moře ještě stihnete. Na bulharský Sozopol stačí pár tisíc

Když si doma trochu přivstanete, můžete být na pláži už v deset hodin. Z Prahy odlétá nízkonákladová společnost do Burgasu v pět hodin ráno. Kolem sedmé jste na letišti v Burgasu, odkud můžete jet autobusem do města. Cesta trvá 30 minut a stojí deset korun. Na nádraží přestoupíte na autobus do Sozopolu, a za dalších třicet minut a 50 korun jste v nádherném letovisku u Černého moře.

Tip na dovolenou Prodlužte si léto. Vyberte si zájezd do Bulharska na dovolena.iDNES.cz.

Po sezoně bez problémů seženete ubytování a v deset hodin už ležíte pláži. Moře je příjemně prohřáté a léto tu trvá do konce září. Navíc zdejší písčité pláže jsou opravdu krásné a voda je nádherně průzračná.

Budete se tu cítit jak v jiném světě. Přestože jste na Balkáně, všechno funguje a autobusy odjíždějí na minutu přesně. Rozdíl pocítí hlavně vaše peněženka, zdejší ceny jsou mnohem nižší než v Chorvatsku či Řecku.

Připravit se musíte na určitá bulharská specifika. Narazíte hned se snídaní. Bulhaři si totiž na ranní hodování moc nepotrpí a většina místních se spokojí jen s kávou a cigaretou. Pokud mají větší hlad, zamíří ke krámkům s teplým pečivem, které je plněné sýrem nebo čokoládou a jehož cena se pohybuje od pěti do patnácti korun. Káva se kupuje zvlášť, doslova na každém rohu stojí automat. Takže suma sumárum, za snídani pro jednoho zaplatíte zhruba deset až dvacet korun.

Přestože jsou sozopolské pláže písčité, voda je krásně průzračná. Běžná bulharská snídaně "na stojáka" – teplé "zákusky" a kafe z automatu.

Velmi příjemné jsou i ceny jídla. Ve starém městě najdete několik restaurací, kde za výbornou večeři pro dva s karafou vína zaplatíte 300 korun. A třeba oběd na hlavní pláži za městem přijde na 120 korun pro dva (dvakrát šopský salát, talíř grundlí a pivo). Velmi levné je spotřební zboží, ale raději ho nekupujte. Zdejší obchody jsou totiž zavaleny tunami padělků značkového zboží za naprosto nicotné ceny, od kabelek a peněženek (Prada, Louis Vuitton) až po značkové oblečení. Jenže kvalita zboží je mimořádně špatná. Vyzkoušeli jsme to na vlastní kůži. Protože se nám rozbily brýle, museli jsme koupit nové, v tomto případě "oakleye" za 60 korun. Vydržely pouze jediný den, než u nich horkem praskla obroučka.

Retrofocení jako v divadle

Jedním z nejkrásnějších letovisek na Černomořském pobřeží je již zmíněný Sozopol, který nabízí jak romantické ubytování ve starém městě (po sezoně seženete dvojlůžkový pokoj v rozkošných dřevěných domech v cenách 150 až 200 korun za jednu noc, v designovém hotelu s výhledem na moře zaplatíte za noc 1 000 korun), tak široký výběr moderních hotelů v novém městě (v cenách od 200 do 500 korun za noc pro dva, včetně výhledu na moře a slušného wi-fi připojení).

Tradiční dřevěné domy z historického centra města však pomalu mizí. Hlavně bulharští turisté milují "retrofotografie" v dobových kostýmech.

Ulice ve starém i novém městě nabízejí také spoustu zábavy, včetně některých značně specifických a u nás neznámých aktivit. Bulhaři milují především romantické retrofocení, takže se v mnoha stáncích můžete obléci do "knížecích" či westernových oblečků a nechat se zvěčnit na památku. Fotku si hned vyberete na počítači a za vytištění zaplatíte 120 korun. Stejně oblíbené je i focení s hady, leguány či s obrovskými pestrobarevnými papoušky.

Kolem Sozopolu se můžete projet na lodi s názvem Big Baba (opět 120 korun), nebo zajet rychlou kometou do nedalekého Nesebaru, který je zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO. Cesta pro jednoho stojí 420 korun a trvá půl hodiny.

Hradby z dávných časů

Sozopol je nestarší město na bulharském pobřeží. Založili ho milétští Řekové v 7. století před Kristem a jedním z prvních obyvatel byl i filozof Anaximandros. Tehdy se město jmenovalo Apollónie a brzy zbohatlo na výrobě uměleckých předmětů ze zlata a stříbra a na obchodě s vínem. Na začátku našeho letopočtu však byla Apollónia dobyta a vypleněna Římany a trvalo přes 400 let, než význam přístavu znovu vzrostl. Z té doby se zachovaly městské hradby, které jsou každou noc krásně nasvíceny.

To už se město jmenovalo Sozopol. Nový název pochází z řeckého Sozopolis, což znamená město spásy. Sozopol si ho vysloužil právě díky svému přístavu. Za špatného počasí v něm totiž nacházely ochranu tucty lodí prchající z rozbouřeného moře. Sláva bohatého města skončila po vpádu Turků v roce 1453 a dalších 500 let z něj byla jen obyčejná "rybářská" vesnice.

Jednou z unikátních památek z té doby je středověký chrám sv. Bohorodičky postavený pod úrovní ulice s nádhernými vyřezávanými artefakty (vstup stojí deset korun). Po vstupu Bulharska do Evropské unie v roce 2007 se v Sozopolu začala psát nová kapitola již tak rozjetého turistického ruchu, když se na Černomořském pobřeží začalo s mohutnou výstavbou.