Dovolená za 140.000 skončila tahanicí s CK

Reklamace zájezdu - jak na to * Pokud nejste spokojeni se službami cestovní kanceláře a domníváte se, že CK nedodržela podmínky stanovené v cestovní smlouvě, máte možnost zájezd reklamovat. Na služby cestovního ruchu se ale nevztahuje obvyklá záruční lhůta, a proto máte šanci zájezd reklamovat maximálně do tří měsíců od skončení zájezdu. * Reklamaci můžete učinit buď okamžitě přímo na místě pobytu, nebo po návratu z dovolené. Dejte dohromady co nejvíce argumentů a dokladů, které potvrdí, že vaše stížnost je oprávněná a že cestovní kancelář porušila svoje závazky vyplývající z cestovní smlovy. * Reklamaci uplatněte písemně a to i raději v případě, že vaše cestovní smlouva stanoví, že ji můžete učinit ústně ( co je psáno, to je dáno ). Reklamaci pošlete buď doporučeně na adresu cestovní kanceláře, nebo si nechte na kopii potvrdit její převzetí přímo v provozovně CK. V případě soudního sporu by to byl důležitý dokument, který by prokazoval, že jste opravdu u dané cestovní kanceláře nesplněné služby reklamovali.