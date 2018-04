Dovolená: Všude dobře, doma nejlépe?

2 V České republice se situace podstatně změnila především od roku 1990. Každou sezonu přibývají nové penziony, restaurace, jsou zpřístupňována další a další zajímavá místa. Nabídka je tedy stále širší a pestřejší. V tomto směru může země poměrně dobře konkurovat i tomu, co uvidíme v zahraničí. A vývoj nasvědčuje tomu, že se to bude ještě zlepšovat.

5 Každoročně rychle přibývají různá sportoviště , rozšiřuje se nabídka jízdy na koních, prodlužují se cyklostezky , zpřístupňují se místa pro lezení. Velkou módou je až raketové zvyšování počtu aquaparků , jež jsou především u dětí velmi populární. Už kvůli tomu nebudeme muset jezdit do zahraničí, jak tomu bylo ještě před několika lety.

6 Lidé v Česku po desetiletí milují chalupaření a v poslední době se kvůli tomu stále více prosazuje trend pronajímání chalup a chaloupek . Je to stálý jev, zejména v době letních dovolených. V tomto směru je nabídka překvapivě velká a objednat si můžete od "pastoušky" za pár stovek až po luxusní objekty se zahradami a bazény za tisíce korun na jediný den.