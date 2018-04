Baroš a Ujfaluši, jména, která vám v Turecku otvírají dveře

Pokud se chytáte a kontrujete jménem některého z tureckých fotbalových klubů, kde tihle čeští fotbalisté působí, máte vyhráno. Téma fotbal je totiž nejen ve dnech šampionátu zaručeným způsobem, jak si připravit půdu pro vyjednávání o ceně v obchodech a zejména na trhu.

Smlouvání je hra, vyhrává vždy obchodník

Kdyby se olympijský program rozšiřoval o další národní disciplínu, mohlo by to být u Turků smlouvání. Umějí to vrcholově. Jestli chcete uspět a cenu srazit, připravte se na delší dohadování. Delegátka cestovní kanceláře Fischer v Turecku Dana Hamhalterová tvrdí, že je úspěchem, když se podaří původní cenu zdrcnout na polovic. Nestyďte se, Turci smlouvat chtějí. Ale naštvali byste je, kdybyste jen tak ze sportu tlačili cenu dolů, aniž byste něco chtěli opravdu koupit.

Vyjednávání má několik kol. Nejdříve se zeptáte na cenu a bez ohledu na to, jakou prodavač udá (bude hodně nadsazená), řeknete zklamaně, že je to moc.

Následuje nižší nabídka s dodatkem, že je cena nižší jen proto, že jste to vy či se jedná o poslední kusy. Trvejte na tom, že je to pořád příliš. Prodavač nechá prostor vám: tak kolik by to podle vás mělo stát? Uveďte co nejnižší cenu, protože za tu vám to Turek určitě nenechá. Naopak začne pokřikovat, že jste mafián, že to není ani cena, za kterou nakupuje z fabriky, že má doma kupu dětí a další podobné argumenty. Většinou se pak dohodnete na variantě přijatelné pro obě strany.

Hilfiger, Lacoste, Gucci či Prada?

Světovými značkami se to v obchodech a na trzích jen hemží. Jsou to jak u textilů, tak i kožených výrobků velmi zdařilé napodobeniny, nikdo jejich prodej netrestá.

Dokonce znalci místních poměrů tvrdí, že rok od roku jsou rozdíly mezi originálem a padělkem menší a že se třeba v případě značek Tommy Hilfiger či Lacoste šijí dokonce v jedné továrně – přes den originál, v noci napodobenina. Cena trika pro dospělého se pohybuje mezi 10 až 15 eury, na trhu bývají akce vše za pět eur.

Platit se dá vedle místní měny, což jsou turecké liry (1 lira je 11,40 Kč), také dolary či eury. Pozor na to, že obchodníci čarují s přepočty tak, že po chvíli člověk ztrácí přehled, jaké jsou vlastně směnné kurzy.

Může se stát, že v historických památkách budou trvat na platbě v tureckých lirách, například v amfiteátru v Side. Směnáren na výměnu peněz je však v turistických místech dost.

Nejvýhodnější doprava? Dolmusy

Zastavíte projíždějící osobní dodávku, která má za sklem ceduli s místem, kam míří, a jedete. To je nejpohodlnější způsob cestování v Turecku, takzvanými dolmusy. Propojují turisticky zajímavá místa. Zastávky jsou sice označeny písmenem D, ale moc se na ně nehraje. Mávnete kdekoliv, kudy dolmus do daného místa musí projet, a řidič, pokud už nemá přeplněno, zastaví.

Kdy je dolmus opravdu plný, záleží na řidiči, fakt je ten, že se sedí i stojí dost natěsno. Komu to nevyhovuje, počká na další spoj, jehož jízdní řád neexistuje, ale intervaly zejména ráno a večer jsou krátké. Cenově tenhle způsob dopravy vychází zdaleka nejlevněji, o polovinu méně než žluté taxíky. V Turecku existuje také levná spolehlivá dálková autobusová doprava. V každém městě je autobusové nádraží (otogar), odkud jezdí i taxíky a zastavují tu i dolmusy.

Tradiční turecká veřejná doprava

Písečné pláže, povlovné moře, antické ruiny

Nejvíc turistů v létě míří na Tureckou riviéru, kde průměrná teplota moře v červenci je 25 stupňů, vzduch má ještě o deset stupňů víc. Moře je čisté, milovníci vln nebo potápění nebudou zklamáni.

Knihy o Turecku tvrdí, že ty nejhezčí pláže jsou u Středozemního moře. V letoviscích Isuz, Patara, v okolí Alanye s výhledem na hrad. Sto metrů od centra města dal prý navézt Marcus Antonius Kleopatře jako svatební dar jemný písek a pláž, která je po egyptské královně pojmenována, patří mezi nejoceňovanější na Turecké riviéře. Svůj půvab mají pláže v Olympu a Phaselisu či Side, kde pozadí tvoří antické ruiny.

Tou úplně nej pláží země je však Ölüdeniz – řadí se mezi dvacet nejkrásnějších pláží světa. Turisté oceňují bílý písek a vodu ve všech barvách modré. Má to jednu vadu: každý ji chce vidět, a tak je v sezoně nacpaná lidmi.

Je tu však mnoho dalších hezkých míst ke koupání i u Egejského moře v letoviscích Ayalik, Cesme či Didyma, na poloostrově Bodrum třeba odlehlá pláž Bagla. Pláže jsou písčité nebo drobně oblázkové, pozvolné, velmi vhodné pro rodiny s dětmi. Denně je uklízejí, nechybějí bary se základním občerstvením a širokou nabídkou nápojů, udržovaná sociální zařízení.

Běžně bývá k dispozici hřiště na plážový volejbal, najdou se speciální místa vhodná k windsurfingu (okolí Cesme, Bodrumu a Maemaris) či kitingu. Jeho vyznavači míří třeba do Pirlanty.

Lepší hotely mívají svou pláž s lehátky a slunečníky, za které se nepřiplácí. Někdy je hotelová pláž příliš malá v poměru k ubytovaným, přetlak hrozí zejména v sezoně. Pak nezbývá než ráno vyběhnout, hodit na lehátko ručník a pojistit si tak místo.

Opalování bez plavek není na veřejných městských a hotelových plážích vhodné, na odlehlých je však zcela běžné.

Čtyři NEJ pláže

1. Patara

Leží u Středozemního moře, jižně od historického Xathu. Krásná, 15 kilometrů dlouhá písečná pláž omývaná teplým mořem není rozhodně přeplněná. Panenská příroda tu neutrpěla, nesmí se tu stavět ve velkém. O pláž se dělíte s nudisty a se želvami, protože právě tady karety od května do října v mohutných dunách hnízdí.

2. Olympos

Krásné písčité pláže pod Olympem, vzdálené hodinu cesty jižně od Antalye, ocení milovníci historie. Mohou se totiž koupat v blízkosti rozvalin dávno opuštěného antického města a přitom koukat na ostře se zvedající pohoří Olympos, z něhož šlehají plameny. Sem je situován mýtus o Chiméře, nestvůře, která dští oheň.

3. Ölüdeniz

Nejslavnější turecká pláž, zmiňovaná ve všech průvodcích. Leží u Středozemního moře, 15 kilometrů jižně od městečka Feythiye. V létě si tu moc nepoležíte, bílé pláže, které přecházejí do horských úbočí, jsou totiž přeplněné. Větší klid najdete na stejně hezké pláži Kidrak, vzdálené tři kilometry východně, či na blízkém ostrově sv. Mikuláše.

4. Pirlanta

Písečná pláž v blízkosti města Izmir je posazená jižně od půvabného letoviska Cesme na břehu Egejského moře. Patří v této oblasti k nejlepším. Pochvalují si ji navíc příznivci kitování, kteří tu mají pro svůj sport vyhrazené zvláštní místo. V létě tu prý fouká 30 dní v měsíci, je třeba počítat s vlnami.

Spropitné

Platy Turků nejsou vysoké, ve službách se počítá s tím, že příjmy zvýší také spropitné. Dává se ve výši 10 až 15 procent z utracené částky. Jedno dvě eura si zaslouží poslíček, který vám pomůže s kufry, stejný obnos se denně nechává také pokojské, která přijde uklidit a vyměnit ručníky. Jako projev vděčnosti vám z nich či vašeho nočního prádla vytvoří labutě, květiny nebo další výtvory.

Co určitě musíte ochutnat

Turecká kuchyně patří spolu s čínskou, italskou, francouzskou a mexickou k pěti nejbohatším kuchyním na světě.

Jejím základem jsou hlavně recepty pocházející z dob osmanských Turků, kteří byli přirozeně v průběhu historie ovlivňováni balkánskou a středovýchodní kulturou. Stejně jako je rozmanitá geografie Turecka, tak i jídla v jednotlivých regionech se od sebe markantně liší.

Asi nejtypičtějším a zároveň nejznámějším tureckým jídlem je kebab. Tradiční döner kebab (otáčený kebab), který je velmi oblíbený také v zemích západní Evropy, se připravuje z telecího masa. Při návštěvě Turecka však na ulici döner kebab rozhodně nejezte. Jednak proto, že si jej můžete koupit i doma, ale hlavně proto, že v letních měsících může být tento pokrm zdrojem nějaké nákazy. Jestli přesto na kebab budete mít chuť, zajděte si do kamenného občerstvení a dejte si iskender kebab, což je směs masa s opečenou zeleninou, jogurtem a rýží. Chuť je nesrovnatelně bohatší a cena také není nijak drastická, kolem deseti lir.

Asi nejtypičtějším a zároveň nejznámějším tureckým jídlem je kebab. Tradiční döner kebab (otáčený kebab), který je velmi oblíbený také v zemích západní Evropy, se připravuje z telecího masa.

K dalším velmi oblíbeným pokrmům dnešního Turecka patří karbanátky (köfte).

Pokud budete chtít při své dovolené nasát co nejvíce turecké atmosféry, navštivte jednu z restaurací ze sítě Sultanahmet Köftecisi. Vedle velmi chutných karbanátků vám zde nabídnou všechny chody připravované podle klasických receptů.

Nemáte-li zas až tak velký hlad, doporučujeme některé z následujících jídel:

Lahmacun – jakási turecká varianta pizzy. Tenké těsto je potřeno směsí mletého masa a zeleniny. Obvykle se dochucuje citronovou šťávou.

Manti – plněné těstoviny s jogurtem, rajčatovým kapáním a mátou.

Kumpir – brambora vyplněná bramborovou kaší se sýrem a máslem posypaná směsí zeleniny.