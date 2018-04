Dovolená v Thajsku po tsunami: stojí za to!

NA KOLIK NÁS TO VYŠLO Cena byla pro dva dohromady 70.000 Kč na 19 dní, včetně naprosto všeho, i knižní průvodce, pojištění s příplatkem pro potápění, třídenní trek v horách kolem Chiang Mai, lůžkový vlak Bangkok - Chiang Mai a zpět, letenka Bangkok - Phuket a zpět, výlety, celkem 6 ponorů na Phi Phi, všechny vstupy, jídlo i nějaké maličkosti příbuzným. Nejvíc jsme utratili za letenky, to dělalo 37.000 s Aerosvitem přes Kyjev. V důsledku nezájmu turistů rušili lety, takže ty levné za 14.000 zmizely. 70.000 Kč je spousta peněz, ale zájezdy na jih Thajska běžně stojí kolem 30.000 a víc, a to jen se snídaní a na méně dní. My v tom měli všechno, spoustu cestování atd.