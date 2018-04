Dovolená v Řecku: stejné ceny a volnější pláže

Přijeďte, jsme připraveni

"Denně dostáváme stovky mailů od řeckých hoteliérů s jedním jediným sdělením. Nebojte se, přijeďte, jsme na vás připraveni, zajistíme maximální servis všem," říká mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

Je to také proto, že v posledních týdnech odříkají objednaný pobyt tisíce Němců a Britů. A ti plnili řeckou turistickou pokladnu dosud z jedné třetiny, vysvětluje Okamura. Češi však zatím zaplacené zájezdy neruší, protože už se dostávají do období, kdy by museli platit stornovací poplatky. A protože ty nejsou zrovna malé, projevuje se šetřivost českého národa.

Zájezdy nepodraží, ceny zboží a služeb vzrostou jen nepatrně

Podle odborníků v cestovním ruchu se zvýšené daně v Řecku cen zájezdů nijak nedotknou. Ty už jsou totiž nasmlouvané rok dopředu, a zdražení je tak už nemůže ovlivnit. Podle krizového scénáře by však měly kvůli vyšší dani z přidané hodnoty vzrůst ceny spotřebního zboží, služeb a pohonných hmot. Nejde však o nic radikálního, u potravin se zvýší DPH z 10 na 11 procent, spotřební zboží vzroste z 21 na 23 procent.

Jestli Řekové ceny pro konečného spotřebitele opravdu zvednou, ukáže čas. Celá pětina Řeků je zaměstnána v cestovním ruchu, na penězích od turistů je závislý milion Řeků.

"V turistických střediscích zvýšení cen nehrozí. Spíš se všichni snaží snížit své náklady, místo aby zvyšovali ceny. Což je pro zákazníka ve výsledku velmi příznivé," uvádí Demetrios Lambrou, z cestovní kanceláře Venus Trade and Tours.

Že se zatím nijak nezdražuje, potvrzuje i Filip Maňhal, který se právě z poznávacího zájezdu po Řecku vrátil. "Jídla v restauracích od 6 do 8 eur, půllitrový džbánek vína od 3 do 3,5 eura. Polovinu toho, co jsme zaplatili nedávno v Paříži," vypočítává. "Ale restaurace a letoviska zejí prázdnotou. Přitom Řekové jsou milí, vlídní, připravení splnit všechna přání," dodává Maňhal.

"Pokud by ceny skutečně vzrostly, nebude to nijak markantní, podle mých informací přibližně o dvě procenta, a jak znám české turisty, raději budou méně utrácet, než by zájezd odložili," říká Tomio Okamura. Navíc kurz koruny k euru je příznivější než v loňském létě, takže jen prostým převodem vyjde letos dovolená o něco levněji.

Garantují bezpečnost

dovolená v řecku Řecko je pro Čechy čtvrtá nejoblíbenější destinace

Loni navštívilo Řecko 393 tisíc českých turistů, letos si zaplatilo zájezd do Řecka už 100 tisíc Čechů

Kvůli opatřením řecké vlády by se ceny spotřebního zboží měly zvýšit přibližně o 10 %

Přestože hoteliéři snížili ceny už loni a letos zlevňují ještě o dalších 15 až 20 procent, budou muset podle cestovních kanceláří ještě dál zlevňovat. Jinak jim klienty odláká levné Turecko.

Internetové diskuze i příspěvky pod zprávami z protestů řeckých zaměstnanců se hemží obavami turistů, zda bude letos dovolená v Řecku bezpečná. Řecký velvyslanec Constantinos Kokossis vydal prohlášení, podle kterého není důvod k obavám: "Naprostá většina společnosti demonstruje v klidu. Bohužel existují malé skupiny výtržníků, kteří, jak je jejich záměrem, na sebe přitáhnou pozornost sdělovacích prostředků."

Turistické destinace, kam naprostá většina návštěvníků v letních měsících směřuje, jsou pláže a pobřeží moře, archeologické památky a historická místa, kde je naprostý klid. "Chceme zdůraznit, že nebezpečí nehrozí ani v pětimilionových Aténách, a tím méně v turistických střediscích, kde na návštěvníky čeká tradiční pohostinnost, a vše, tak jak jsou po dlouhá léta zvyklí i turisté z Česka," uvádí velvyslanec.

"Žádné obavy mít nikdo nemusí, my sami nezpozorovali nic nebezpečného. Že by se dělo něco neobvyklého, jsme si vůbec nevšimli, a to jsme projeli několik letovisek. Jen v Aténách bylo více policistů, naráželi jsme na vylepené plakáty, a dokonce se nachomýtli k jedné demonstraci. Projevilo se to vlastně tím, že policie uzavřela příslušnou ulici pro auta a my museli k muzeu pěšky. Kromě pár pořvávajících demonstrantů nás v prohlížení památek nic neomezilo," potvrzuje jeho slova i Filip Maňhal z Prahy.

Loni Řecko navštívilo 393 tisíc Čechů, letos má pobyt zatím zaplacený 100 tisíc lidí. "Cestovní kanceláře hlásí desetiprocentní pokles prodeje. Zvýšený zájem však očekávají v dalších měsících, kdy se rozjede naplno prodej last minute pobytů, které lze získat až s 20procentní slevou oproti původní ceně. V loňském roce byl podíl prodeje last minute zájezdů 40 procent, letos očekáváme, že se ještě zvýší," uvádí Tomio Okamura.