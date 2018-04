Nejšílenější město světa i super nákupy za pár dolarů. Las Vegas

Než jsem odjížděla na tři dny do Las Vegas, varoval mě známý, který tam byl před pár lety: "Je to kýč jako ďas, po jednom dni toho budeš mít dost. Samý flitry a růžový minisukně. Jediný, co mi přišlo zajímavý, že tam nepotkáš na rozdíl od zbytku Ameriky moc tlustých lidí."

Říkala jsem si, jestli to bude opravdu taková hrůza. Ameriku mám docela projetou všemi směry, ale Vegas mě vždycky nějak minulo. Jen si pamatuju před lety Reno, ležící taky v Nevadě zhruba 750 km severozápadně od Vegas, v mých představách jakousi zmenšeninu té slavnější americké Mekky hazardu. Tam jsme se tehdy s mým kamarádem, když nám brutálně docházely peníze na benzin při návratu do coloradského Boulderu, zašli do jednoho kasina najíst. Za vstupné pět dolarů jsme se tam, a dodnes se za to trochu stydím, 'naprali' jako velbloudi, abychom vydrželi bez útrap další den cesty. Bylo to v roce 1990 a neonový nápis v bufetu "All you can eat" mi tehdy doslova připadal jako kapitalistická pohádka, které by u nás doma nikdo nevěřil...

Když mozek zařadí šestku

Tip na dovolenou Vyberte si z nabídky zájezdů do Las Vegas na dovolena.iDNES.cz.

Takže po 22 letech konečně Vegas. Už když kroužíme nad mezinárodním letištěm MacCarran, vypadá to jako světelná psychedelická smršť, z které přecházejí oči. Je tady prý zvykem, že kasina nikdy ani na minutu nevypínají venkovní světla a není proto divu, že nejzářivějším bodem naší planety při pohledu z vesmíru je právě Vegas. Ekologie neekologie, tady to prostě jede 24 hodin nonstop.

Brzy nato poznávám na vlastní oči, že nonstop je tady naprosto všechno. Kasina, bary, nákupy, zábava i bdění. Ne náhodou mě totiž právě ve Vegas postihuje poprvé v životě extrémní jetlag, kdy se každou noc spíš z pudu sebezáchovy, než že by to šlo přirozeně, přinutím, s chabou pomocí prášků na spaní, aspoň na tři hodiny zavřít oči, aby si mozek trochu oddechl od konstantního náporu vjemů a barev. Mám pocit, že jako se řadí rychlosti v autě, tak v mém mozku naskočila rovnou permanentní šestka, přičemž brzda i zpátečka přestaly fungovat. Protože na rozdíl od mého známého suchara, který to tady vyhodnotil jako kýč na druhou, jenž zrovna moc nemusí, já to vidím jako kýč na dvacátou, který mě ale šíleně baví.

Slavná uvítací cedule do Las Vegas je jednou z hlavních atrakcí. Kdo se u ní nevyfotí, jakoby ve Vegas nikdy nebyl... Hotely a různé agentury dokonce nabízejí jízdu k ceduli v limuzíně. Vegas nikdy nespí, jedna show střídá druhou, čím ujetější, tím lepší.

Kolotoč zvaný STRIP

Las Vegas Boulevard, kterému se neřekne jinak než The STRIP, to je to místo, kde se všechno odehrává. Trefný je už samotný název, který znamená nejen pruh či pásmo, ale také vysvléci se. Na této hlavní třídě, dlouhé necelých sedm kilometrů, se koncentruje všechno, za čím každoročně přijíždí do Vegas 37 milionů návštěvníků z celého světa.

Pohled okamžitě upoutají impozantní hotely s kasiny z éry 90. let, kdy byly v kurzu imitace světových staveb. Obdivovat tak můžete např. hotel Luxor, který je kopií Cheopsovy pyramidy, hotel Paris (Paříž) s dokonalou Eiffelovkou, New York New York se Sochou svobody nebo romantický Venetian, kterým protéká říčka, na níž plujou gondoly a zpívají gondoliéři.

Strip, kopie Brooklynského mostu u hotelu New York-New York. Ve výšce se klikatí horská dráha - troufáte si?

Hitem posledních let je ale supermoderní architektura s ohledem na tzv. trvalou udržitelnost. Před pár lety tu proto otevřeli rozlehlý komplex zvaný City Center, jehož součástí jsou tři trendové hotely (Aria, Vdara a Mandarion Oriental), nabízející ultraluxusní design v kombinaci se špičkovou gastronomií. Ceny ubytování přitom nejsou, např. ve srovnání s Prahou, nijak závratné, např. v hotelu Vdara pořídíte noc pro dva v příjemném apartmá s masážní vanou, kuchyní a malou pracovnou za 130 dolarů na noc.

City Center, butiky Crystals Hotel Mandarin Oriental. Sky Lobby

Tip na ubytování Pokud chcete být "přímo u zdroje", zkuste legendární hotel MGM Grand, původně vlastněný hollywoodským studiem majícím ve znaku lva. Jeho socha dominuje nejen u vstupu, ale i v hlavní lobby. Nedávno tu dokonce měli malou zoo s živými lvy. Ubytování tu můžete mimo turistickou sezonu pořídit od 76 dolarů za pokoj a noc. Milovníci luxusního designu ať zamíří do jednoho z nejnovějších hotelů sdružených kolem City Center - Aria, Vdara či Mandarin Oriental. Je tady na co se dívat opravdu doslova na každém kroku...

Zapomeňte na malé hotýlky a penziony v evropském měřítku, ve srovnání s tím jsou hotely na Stripu synonymem megalomanie. Pro představu, z 25 hotelů na světě, které se pyšní největším počtem pokojů, jich 19 stojí právě tady. Jen v MGM, jednom z nejznámějších hotelů a kasin ve městě, je k dispozici přes 6 000 pokojů a pracuje tam 26 tisíc lidí. Každý den tu prý vyperou na 15 000 povlečení!

Soustředit se člověk musí už při cestě z recepce na pokoj, aby se trefil do správného výtahu, jinak se sice povezete nablýskaným rychlovýtahem, ale jen marně budete hledat svoje patro na ovládací desce. Některé zdviže totiž jezdí jen sudá podlaží. Vím, o čem mluvím, bydlela jsem v 11. patře v MGM a párkrát se mi tenhle zkrat přihodil. Pokud si říkáte, jestli pak není snazší vyjít či sejít to jedno patro, tak věřte, že při rozloze a délce chodeb je lepší se trefit v samém počátku.

MGM Grand, pokoj typu Grand Queen Hotel Aria. Kreace v jedné z cukráren, které milovníci sladkého nemohou přejít bez povšimnutí.

Páteční večer trvá sedm dní. A pak zase nanovo

Tipy na restaurace Las Vegas už řadu let funguje jako přední kulinářská destinace. Můžeme doporučit: L ́Atelier de Joël Robuchon v hotelu MGM - restauraci vede světoznámý šéfkuchař, který ma na svém kontě tři michelinské hvězdy a řadu dalších ocenění jako např. Francouzský šéfkuchař století. Pokud chcete zažít něco výjimečného, zarezervujte si zde předem stůl a zkuste devítichodové menu. Lepší ústřice jste jinde neměli!

v hotelu MGM - restauraci vede světoznámý šéfkuchař, který ma na svém kontě tři michelinské hvězdy a řadu dalších ocenění jako např. Francouzský šéfkuchař století. Pokud chcete zažít něco výjimečného, zarezervujte si zde předem stůl a zkuste devítichodové menu. Lepší ústřice jste jinde neměli! Japonais , hotel Mirrage. Vynikající japonská kuchyně.

, hotel Mirrage. Vynikající japonská kuchyně. Restaurace ToddEnglish ́s Olives v hotelu Bellagio. Výborné menu i parádní výhled na vodní fontánu.

v hotelu Bellagio. Výborné menu i parádní výhled na vodní fontánu. Michaelmina , rovněž hotel Bellagio - nebudete vědět, co si vybrat dřív - vynikajícího humra nebo steak, který se skoro nevejde na talíř.

, rovněž hotel Bellagio - nebudete vědět, co si vybrat dřív - vynikajícího humra nebo steak, který se skoro nevejde na talíř. Julian Serrano, hotel Aria. Španělská a francouzská kuchyně podle světoznámého šéfkuchaře s řadou mezinárodních ocenění. Pro mě osobně jednička.

V Las Vegas zapomeňte na běžnou realitu, protože na nic, co tu spatříte, se nemůžete dívat normálníma očima. Tady se vše odehrává v úplně odlišném časoprostoru, funguje to tu jako samostatná planeta. Svět zábavy. Z pohledu Čecha, žijícího uprostřed poněkud sešněrované Evropy, se to možná hůř chápe. Už začátkem 90. let mě překvapilo, jak moc důležitá je ve Státech otázka, kam se jdete bavit v pátek večer. Prostě v pátek večer se vyráží za zábavou, ať už na rande nebo prostě se známými do nějakého baru, do kina, do klubu. Bavit se, to je v USA něco jako 11. přikázání, kterému téměř každý dobrovolně dostojí, a to i v časech krize. A právě ve Vegas by se takovým pátkem mohl nazývat každý den v týdnu.

Všechny hotely a kasina se neustále trumfují v tom, na co nalákají zákazníky, konkurence je obrovská. Kdo by taky chtěl vypadnout ze hry o devět miliard dolarů, které tu ročně kasina vydělají!

Třeba luxusní pětihvězdičkový hotel Bellagio proto vsadil na vlastní botanickou zahradu i s vodopádem, největší čokoládovou fontánu na světě a především oslnivou vodní fontánu. Efektní show zajišťuje 1 200 trysek, z nichž některé vyženou vodní sloupec až do výše 140 metrů. Voda 'tančí' na zhruba 300 metrů dlouhém úseku umělého jezera, za hudebního doprovodu Pavarottiho, Bocelliho, Sinatry... Fontána se spouští každých 30 minut, od 20 hodin do půlnoci pak každých 15 minut. Večerní podívaná je opravdovou lahůdkou, protože do hry navíc vstupuje 4 500 světel, podbarvujících vodní sloupce.

Tropický prales, obří akvárium s delfíny a víc než tisíc korálů zase nabízí jen o jeden blok vzdálený hotel Mirage neboli česky příznačně Fata morgána. Největším tahákem tohoto hotelu je totiž umělé jezero s 30metrovým vulkánem, který soptí lávu a kouř každou hodinu po setmění. Vše podbarvuje hudba legendárního bubeníka Grateful Dead Mickeyho Harta a indického virtuoza na tabla Zakira Hussaina.

Hotel Bellagio, botanická zahrada. Začátkem února zde byla naaranžovaná k čínskému začátku nového roku. Květinoví bůžci potěší oko i duši. Hotel Venetian, iluze, že jste přímo v Benátkách, je dokonalá. Po říčce plují gondoly a gondoliéři zpívají.

Hotel Mandala Bay zase vábí na úžasný podmořský svět. V několika patrech tu scházíte dolů tunely mezi gigantickými akvárii o celkovém objemu 6 km³. Zblízka si můžete prohlédnout 2 000 mořských živočichů včetně různých druhů žraloků, piraň, ale třeba i silně ohroženého pilouna mnohozubého nebo vzácného krokodýla zlatého. Osobně pak mohu posloužit jako důkaz, že v Las Vegas je snadné překonat i sám sebe. Na konci expozice je totiž umístěný bazén s rejnoky, prohánějícími se kolem dokola a je povolené si na ně sáhnout. A já, s fobií z plazů a ryb, jsem si jednoho nakonec opravdu pohladila. A bylo to úžasné procitnutí z mého nesmyslného strachu, měkké tělíčko rejnoka jakoby se ke mně jen vstřícně na malý okamžik přitisklo... prostě Las Vegas je na prolomení fobií jako dělané.

Hotel Mirage, jehož hlavní atrakcí je jezero s vulkánem. Podmořský svět v Mandala Bay. Bazének s rejnoky na konci expozice, na které si mohou návštěvníci sáhnout. Z atrakce jsou nadšené děti i dospělí.

Město zábavy, neřesti i atomových koktejlů

Zábava je s Vegas spjatá přímo pupeční šňůrou, jen pár desítek let po jeho založení v roce 1905 se stala jedním z hlavních zdrojů obživy. Nejdřív bylo nutné začátkem 30. let zabavit dělníky, kteří v potu tváře budovali nad městem slavnou Hooverovu přehradu. Různé zábavní podniky, herny a bary se tu vyrojily takřka přes noc, ruku v ruce s holkami a alkoholem, který se tu prodával i během prohibice. Stát Nevada okamžitě vytušil tučné zisky a už v roce 1931 chytře zlegalizoval karban a hazard. Federální vláda se pak opakovaně snažila zasáhnout do divokého vývoje Las Vegas, ale téměř marně.

Jak do Vegas Ideální je pravidelná přímá linka s British Airways z Londýna, pokud letíte z Prahy, přestoupíte jen jednou. Zpáteční letenky se dají v současné době pořídit už od 17 400 Kč. Relax na letišti pro náročné

Cestující první třídy a třídy Club World mohou na terminálu 5 letiště Heathrow využít dvoje velké lázně Elemis, vybavené šesti místnostmi pro masáže a terapie. Dopřát si tu můžete např. protistresovou masáž ramen a hlavy, masáž zad či komplexní péči o pleť.

Různé kriminální živly se sem stahovaly od počátků města, vrchol přišel ve 40. a 50. letech, kdy tu podsvětí vládlo de facto oficiálně. Slavná je např. postava gangstera Bugsyho Siegela, který figuroval ve Flamingu, prvním luxusním hotelu postaveném na Stripu, a jehož později mafie popravila. Atmosféru starých časů můžete dnes pocítit na Freemont Street, první dlážděné vegaské ulici z roku 1905. Tady dodnes stojí jedny z prvních hotelů a kasin ve Vegas.

Zábavou dotaženou do extrémů, tím Vegas doslova dýchá. Znáte snad jiné takhle ulítlé město, které dovede udělat zábavu i ze zkoušek jaderných zbraní? Když totiž americká armáda v 50. letech testovala v nevadské poušti atomový arzenál, v barech v Las Vegas se míchaly jako o život atomové koktejly s výhledy na "mushroom clouds" neboli radioaktivní mraky. A ani dnes se fantazii meze nekladou, přesně v duchu hesla Show must go on!

Ve Vegas neuplyne jediný den bez koncertu, divadelního představení či muzikálu. Jeden večer tak můžete navštívit strhující představení Cirque du Soleil, zatímco další večer tajíte dech při neuvěřitelných kouscích mága Davida Copperfielda. Za většinu vystoupení se platí, ale některá se pořádají zdarma, vyplatí se sledovat věstník, který je k dostání zdarma v každém kasinu. Nouze není ani o lechtivá show pro pány (i dámy).

Úlovek do alba, fotka s mágem Davidem Copperfieldem. Kouzelník je v USA tak populární, že k naší skupince, která měla focení domluveno předem, se za každou cenu přichomýtl cizí muž bez vlasů vzadu, otázku je, na co mu snaha byla, fotku stejně nezískal... Procházka po Stripu, všude se něco děje a vynalézavé reklamy potkáte na každém kroku. Co by bylo Hard Rock Cafe bez obří kytary?

Horečka, na kterou aspirin nezabere. Říká se jí nákupní

Než jsem Vegas spatřila na vlastní oči, měla jsem za to, že do světové gamblerské oázy všichni míří pokoušet štěstěnu do některého z kasin. Překvapivě ale prý jen necelých deset procent návštěvníků sem přijíždí gamblovat! "Šedesát procent lidí si pak sice hraní vyzkouší, ale primárně sem jezdí hlavně za zábavou, výhodnými nákupy a dobrým jídlem," vysvětluje marketingový manažér hotelu MGM David Gonzales.

Podle jeho slov si třeba mnozí turisté z Británie pochvalují, že nákupy ve Vegas je vyjdou výrazně levněji než doma, a to včetně ceny letenky.

Tip na nákupy pro náročné Pokud nemusíte šetřit a chcete si dopřát něco opravdu luxusního, navštivte přepychové butiky Crystals v City Center (Tiffany's, Dior, Louis Vuitton, Versace, Gucci...).

Můžu to potvrdit, jakmile jsem se dostala do prvního nákupního centra, připadala jsem si jako v Jiříkově vidění. Není divu, že Američané pojímají shopping jako zábavu, ona to tady totiž zábava opravdu je. Zatímco v Čechách se mi často stává, že se snažím úporně najít aspoň jednu věc, která by se mi líbila, ve Vegas je to spíš pravý opak, málokdy se mi něco vyloženě nelíbí... Jediným mým štěstím je, že jsem si na kartu nepřevedla všechny svoje úspory.

Odlehčit peněžence můžete ve Vegas na spoustě míst. Buď si můžete vyjet do některého outletu na předměstí (vyhlášené jsou např. Premium Outlets), nebo zamiřte do dolní části Stripu do mallu zvaného Fashion Show. Z vlastní zkušenosti doporučuju americký Abercrombie and Fitch, GAP a v přízemí pak vyhlášené Macy's. Designové kabelky od návrhářů jako Calvin Klein či Michael Kors tady najdete za třikrát nižší ceny než v Evropě. A když pak uvidíte parádní lewisky za necelých 26 dolarů (což je ani ne 500 korun), nebo slevy na trička v Roxy, 2 za 20 dolarů, možná pocítíte až agresivní chuť vyřídit si to se "zloději" v podobných obchodech v Čechách "ručně". A pokud nakupujete rádi, nejspíš se zařeknete, že v těch neskutečně předražených obchodech u nás už neutratíte ani korunu.

Ve Vegas čeká zlatá rybka na každého

Jako téměř každý, kdo Vegas navštíví, jsem ani já nakonec neodolala hrací maně a podlehla. Nalákal mě jeden ze stovek automatů v hotelu MGM s krásným potiskem Zlaté rybky. Chce to po mě pouhý dolar, tak proč to nezkusit! Bankovku vcucnou útroby a já, hazardní novic, čekám nějaké osvícení, co dál. Intuitivně mačkám pár tlačítek, nic, chvění v břiše vystřídává záchvěv zklamání, to už to skončilo? S pocitem, že je to nějaký podvod, ale že mě naštěstí stál jen dolar, zmáčknu ještě hokus pokus knoflík s nápisem 50 bodů. Náhle na mašině tancují nějaké křivky, točí se strojky s obrázky, zablýskává se přede mnou zlatá rybka. Kolemjdoucí radí, co dál, můžu prý vytisknout výherní voucher nebo nebo pokračovat ve zvýšení sázky. Výhra? Slyším dobře? Chci ji mít v ruce, hned teď, mačkám tlačítko se sladkým nápisem Collect a vyjíždí mi moje první 'zlatá rybka', rovných 15 dolarů a devadesát centů!

To je ona, první zlatá rybka ulovená v kasinu v Las Vegas! Foto: Soňa Kotulková

Nenechte si ujít v okolí Vegas Výlet k Hooverově přehradě

Red Rock Canyon

Gran Canyon - sem se pořádají vyhlídkové lety, dají se sehnat od 150 dolarů na osobu Tip iDNES.cz: Pokuste se "utrhnout" a projet se nevadskou pouští. Je to neskutečný zážitek, mimochodem, když zůstanete stát na kraji silnice, většinou první auto, projíždějící kolem, zastaví, jestli nemáte problém. Spousty mil tady totiž nemusíte potkat ani živáčka.

Jasně, mají to tady tak narafičené, našeptává mi moje české, paranoidní já, prostě u automatu, kde chvíli někdo nehrál, to je nafingované tak, aby člověka nalákali do pasti a hned napoprvé ho nechali vyhrát. Přesedávám k sousední Zlaté rybce, a situace se opakuje. Skoro deset dolarů! Začínám si připadat jako zlatokop, který právě narazil na vegaskou zlatou žílu. Poprvé se dovedu vžít do závislých zoufalců, kteří jsou schopni naházet všechny svoje úspory do chřtánu nenasytných strojů a pak nemít ani na chleba...

I kamarádka Soňa loví svoji zlatou rybku, a tak to ještě zopakujeme několikrát, celkem ulovíme asi 80 dolarů, než se kolo štěstí otočí a poprvé prohrajeme první dolar. A pak končíme. Aspoň pro tuhle noc. Aspoň pro tenhle jeden krátký výlet do Vegas. Protože Vegas je vzhůru pořád. A zlatá rybka, ať už je to cokoli, v něm čeká na každého...