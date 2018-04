Dovolená v jižním Španělsku: NEJ místa, rady, tipy a ceny

Granada

Začněme v Granadě, která se nachází poblíž známého španělského pohoří Sierra Nevada. V tomto městě se neúprosně střetla západní kultura s východní. Do Granady není problém se z České republiky dostat letecky, létá sem hned několik low-costů.

Mezinárodní letiště se nachází 16 km od města. Do centra se z něj dostanete autobusem, který by měl jezdit po příletu každého letadla. V praxi to pak vypadá, že zhruba každou hodinu něco jede. Autobus vás vyjde na 3 €. Taxíkem se do centra dostanete do 20 €.

Pokud se do Granady dostanete, musíte navštívit Alhambru. Jde o dominantu města, původně tato gigantická stavba sloužila jako pevnost muslimské dynastii Nasrovců, po katolickém převzetí města roku 1492 sloužila jako palác pro katolické krále. V současnosti se prohlídka Alhambry rozděluje na části: Palacio Carlos V. (palác), Medina (město), Alcazaba (město), Rauda (hřbitov), Palacios Nazaries (paláce) a Generalife (zahrady).

Architektura Palacios Nazaries

Vstupenky do Alhambry v turistické sezoně je lepší kupovat předem. Možností je nákup přes internet, ale ani Španělsko není dokonalé, a tak zaplatit můžete jen španělskou platební kartou. Pokud nemáte vstupenky zajištěné předem, vyplatí se si přivstat a brzo ráno (cca hodinu před otevřením) si jít stoupnout do fronty. Vstupenka stojí 13 €, pokud se však na daný den vyprodají, máte smůlu a do Alhambry se nedostanete.

TIP: U pokladen najdete i často opuštěné automaty na vstupenky, kde sice neuplatníte slevy (pro studenty 4 €), ale budete ušetřeni několikahodinového čekání. Na vstupence si zkontrolujte čas vstupu do Palacios Nazaries. Do této části Alhambry vás vpustí pouze v čas, který je na vstupence uvedený.

Samostatnou kapitolou je taky procházka centrem města Granady, kde vás v prvé řadě upoutá mohutná katedrála, která byla postavena v 17. století. V uličkách okolo ní najdete přirozený městský ruch, zejména však trhovce prodávající všemožné koření. Turisticky není Granada drahým městem, například pohledy stojí pouhých 0,15 €. Díky africkému vlivu se dá ve městě najít spousta obchůdků se zbožím dovezeným z nedalekého Maroka. Malou vodní dýmku pořídíte již od 8 €. Nebuďte však překvapení, když budou obchody zavřeny v době od 14:00 do cca 18:00. Přišli jste v čas odpolední siesty. Sehnat v Granadě ubytování v hostelu není problém v rozmezí od 12 € do 30 €, doporučuji však zarezervování předem pokud, chcete přijet v sezoně (např. přes www.hostelbookers.com). To platí i o návštěvě Granady (či jakéhokoliv města v Andalusii) o Velikonocích. Probíhá zde totiž tzv. Semana Santa (Svatý týden). Městy se táhnou obrovské průvody bratrstev, která na ramenou nesou "paso" (podstavec s postavami a kříži s náboženskou tematikou). Za ním jdou proudy kajícníků, kteří mají obličej přikrytý kápí, připomínající Ku-Klux-Klan. Tyto průvody většinou naruší chod celého města, takže počítejte i se změnami dopravy atd. Máte chuť na nějakou místní specialitu? Zajděte si po deváté večer do některého z místních tapas-barů. Za cenu okolo 2-3 € si objednejte tapas. Jde o nápoj (pivo, víno či tinto verano) a něco k snědku. Někde dostanete obloženou opečenou bagetu s talířkem oliv, někde dostanete celé jídlo i s přílohou (dohromady pro 3-4 osoby), záleží na konkrétním podniku. Pokud si tapas objednáte dvakrát či třikrát, dobře se najíte. Pokud chcete vyjet z Granady někam na výlet, určitě pouvažujte o návštěvě pohoří Sierra Nevada. Její vrchol Mulhacen (3 479 m) je nejvyšší na pyrenejském poloostrově. Do Sierry Nevady můžete jet i lyžovat, sníh zde zůstává někdy až do května. Na pobřeží (Costa Tropicana) je to z Granady zhruba 45 km. Výběr koupání je zde rozmanitý, velké pláže či malé ukryté poskytující soukromí. Zdejší pláže jsou vhodné také pro příznivce potápění. Patrně nejvýznamnějším turistickým střediskem je zde Almuñécar, který se nachází mezi horami a pobřežím, odtud je to kousek na přírodní pláže Playa de Cantarrijan či Playa de San Cristóbal. Východně se nachází pobřeží Costa Alméria, my se však vydáme směrem na západ do Malagy.

Malaga

Přístavní město a rodiště Pabla Picassa či Antonia Banderase je hlavním centrem turistů, kteří přijíždějí do Andalusie na pláž. Historické památky jsou ve městě až druhořadou záležitostí, Malaga = pláže. Malaga je totiž centrem pobřeží Costa del Sol (Slunečné pobřeží).

Ale pár míst k navštívení tu najdeme, nad městem se pyšně tyčí pevnost Alcobaza a hrad Gibralfaro, který byl k pevnosti připojen v 11. století. Obě památky jsou v těsné blízkosti. Po vystoupání do pevnosti se vám otevře nádherný výhled na přístav. Uvnitř poté najdete malebné zahrady, nádvoří a kašny. Vstupné do obou památek stojí 3,20 €.

Druhou významnou památkou je místní katedrála "La Manquita" (jednoruká). Katedrála má totiž postavenu jen jednu věž, na druhou nezbyly peníze. Vstupné je 4 €. Na věž se ale nemůžete jít podívat, vevnitř najdete jen bohatě zlatem zdobené oltáře. Avšak ve srovnání s katedrálou v Seville jde, dle mého názoru, jen o chudou příbuznou. Posledním turisticky významným místem k navštívení v Malaze je muzeum Pabla Picassa. Najdete ho kousek od vstupu na pevnost Alcobaza. Vstupné na stálou expozici je 6 €, pokud chcete shlédnout i dočasné výstavy, musíte si 2 € připlatit. TIP: Poslední neděli v každém měsíci zde od 15:00 neplatíte žádné vstupné. V Malaze se nachází jeden z nejúchvatnějších stadionů, kde se provozuje corrida. Najdete ho přímo v centru města v městské zástavbě. Pokud vám nevadí trocha krve a fakt, že během necelých tří hodin zemře několik býků, běžte se na corridu v Malaze podívat. Vstupenky seženete od 5 do 100 €, záleží na místě, kde budete sedět (nejlevnější bývá ta část stadionu, kam svítí slunce) a také na době, s jakou kupujete lístky dopředu. S ubytováními to je o oproti Granadě trošku horší. V centru města neseženete nic pod 30 €, můžete však zkusit smlouvat. Stejné je to i s cenami jídla v restauracích, turistický ruch tlačí ceny jídla nahoru. Stejně jako u Granady najdete u Malagy velké mezinárodní letiště, na které létají i přímé linky z České republiky.

Po cestě dále na západ najdete na pobřeží Costa del Sol mnoho turistických středisek, za všechny bych vybral jedno - Marbella. Jedná se o jedno z nejnavštěvovanějších, ročně se tu objeví přes 200 tisíc turistů z celého světa. Město působí luxusně, důkazem můžou být sídla Julia Iglesiase, Roda Stewarda a dalších.

Marbella je dobrým tipem pro aktivní dovolenou, jsou zde možnosti vodních sportů (surfy, skútry), projížděk na koni či golfu. Noční život je v Marbelle velice specifický a někdy působí až snobsky. Své štěstí můžete jít zkusit do některého z místních kasin a vyhrané peníze následně prohýřit na diskotécu (ceny zde jsou však velice vysoké).

V blízkosti Marbelly se nachází přes 20 pláží, např. Playa de Cortijo Blanco, Playa se Puerto Banús… Přímo u města pak najdete pláž Playa de la Fontanilla.

Opustíme pobřeží Costa del Sol a pojedeme na Costa de la Luz do města Cádiz.

Cádiz

Cádiz je menší město se 130 tisíci obyvateli v západní části Andalusie. V tomto městě je nejvyšší nezaměstnanost v celém Španělsku, některé čtvrti proto působí velice chudě a špinavě. Možná právě z tohoto důvodu někdy Španělé nazývají Cádiz španělskou Havanou. Z města tak na vás dýchne jiná atmosféra než například z Malagy, Cádiz není také tak hojně turisticky navštěvovaný. Z památek stojí za zhlédnutí především katedrála s věží La Torre de Poniente, odkud je nádherný výhled na celé město a pobřeží. Vstupné je 4 €. Pokud máte čas, navštivte také dva hrady Castillo de San Sebastián, ke kterému vede molo u pláže La Caleta, a Castillo de Santa Catallina. TIP: Když si za 22 € koupíte tzv. Cádizcard, budete mít po celý týden volný vstup do všech památek ve městě a navíc budete mít garantovaný přednostní vstup. Zároveň můžete 24 hodin od zakoupení karty využít vyhlídkové autobusy Cádiz Tour-City Sightseeing. Ačkoli poslední desetiletí upadá místní velice tradiční rybolov a město těží především z turismu, zkuste navštívit některou z místních restaurací. Za cenu do 10 € se zde najíte do sytosti. Doporučil bych ochutnat zejména místní langusty a k pití samozřejmě víno. V samotném Cádizu najdete zhruba 7 km krásných písčitých pláží, které jsou lemovány promenádami s obchody, restauracemi apod. Nedaleko Cádizu se nachází pláže Playa La Victoria či Playa El Chato, které stojí za navštívení.

Tarifa

Naši projížďku ukončíme ve městě Tarifa, které se nachází jen 14 km od pobřeží Afriky. Tarifa je považována za ráj wind-surfingu a kite-surfingu. Ve městě najdete hned několik škol, kde vás během několika hodin naučí to nejpodstatnější.

Geograficky je Tarifa velice zajímavým bodem. Po pravé ruce máte Atlantický oceán a po levé ruce Středozemní moře.

Každé dvě hodiny odjíždí z Tarify trajekt do afrického Tangeru, cesta trvá pouhých 35 minut. Za jednu cestu však zaplatíte 31 € (www.frs.es). Pro cestovatele bych doporučil zaplatit si v Tarifě či nedalekém Algeciras výlet do Afriky přes cestovní kancelář, pokud započítáte ubytování, vyjde vás to levněji.

Andalusie je kraj, který se nedá dokonale popsat slovy. Pro její pochopení ji musíte navštívit.

O dalších oblastech a městech jižního Španělska připravujeme další článek, který zveřejníme v blízké době (Sevilla, Gibraltar...)