Dovolená v Itálii? Jedna vám stačit nebude...

Spousta turistů či cestovatelů, kteří na Apeninský poloostrov zavítají, může mít naprosto odlišné zážitky a zkušenosti, protože Itálie je neuvěřitelně rozmanitá země s obrovským přírodním a kulturním bohatstvím.

Rozmanitost se netýká jen přírody, ale velice patrná je i v každodenním životě a také životní úrovni. Největší rozdíl je mezi průmyslovým, prosperujícím severem a chudým zemědělským jihem, připomínajícím často spíše Balkán a severní Afriku, než střední Evropu.

To, co všeobecně platí a funguje na severu, tomu se na jihu Itálie, neřku-li pak na Sicílii, pobaveně zasmějí, nebo jen mávnou rukou. Nejlépe viditelné je to snad na příkladu dochvilnosti, kdy se na severu pohybujete v rámci akademických čtvrthodinek, zatímco na samém jihu Itálie se čas laxně stanovuje údaji jako odpoledne, v podvečer, večer a později.

Existuje spousta dobrých důvodů, proč se vydat do Itálie. Častokrát, když o tom přemýšlím, se nedokážu ubránit myšlence, že "ti Italové mají úplně všechno".



Pantelleria

Podíváte–li se na mapu Itálie, uvidíte pověstnou italskou botu, nebo spíš kozačku na vysokém podpatku, suverénně vykročenou ve Středozemním moři. Dlouhý, úzký Apeninský poloostrov neskýtá jen tisíce kilometrů pobřeží, ale také úžasné hory: Alpy, Dolomity, a neméně působivé Apeniny.

Bohatství Itálie podtrhují navíc ještě četné ostrovy, z nichž ty největší, Sicílie a Sardinie jsou svou krásou již dávno pověstné.





7.500 kilometrů dlouhé pobřeží

Záleží jen na vás, zda-li se rozhodnete pro písečné pláže nejznámějších, skoro zprofanovaných letovisek Lignano, Bibione, Rimini či Fano, nebo jestli se za mořem vydáte do Ligurie, kde můžete volit mezi malebnou riviérou di Ponente nebo spíše skalnatou a poněkud exkluzivní riviérou di Levante s překrásnou Unescem chráněnou oblastí Cinque Terre.

Jen o kousek níž již na vás bude čekat sympatické Toskánsko, oplývající snad všemi myslitelnými lákadly správné dovolené, mořem počínaje a kulturním bohatstvím a pamětihodnostmi konče.

Dobrou destinací je také trochu opomíjený jih Itálie. Úžasné pláže najdete kousek od Říma i Neapole, v Kalábrii i po celé délce pobřeží Puglie. Nebo můžete zamířit rovnou až na kouzelně svéráznou Sicílii, či na jiný z nesčetných italských ostrovů.























Sicílie. Přírodní rezervace lo Zingaro poblíž San Vito, lo Capo.

Významným faktorem jsou bohužel také peníze, které jste do cestování ochotni investovat. Obecně totiž platí, že ostrovy jsou poměrně drahé a to do značné míry vzhledem k složitější dopravě. Na všechny se dá dostat pomocí trajektu. Ty větší jako Sicílie, Sardinie, Pantellerie a Lampedusa nabízejí letiště.

Pro ty nejnáročnější klienty jsou k dispozici také tzv. "helitaxíky", které zvládnou cestu z Neapole na ostrovy Capri a Ischia za pěkných 20 minut. Cena je sice vysoká, ale cestujete-li ve čtyřech, dá se o tom už uvažovat.

Turistika v Dolomitech

Dolomity neskýtají vyžití pouze v zimních měsících, příznivci turistiky i vyznavači horského kola si tu v létě rozhodně také přijdou na své. Motoristům zase slibuje působivá panoramata "Strada delle Dolomiti", silnice spojující Bolzano s Cortinou d´Ampezzo.

Ve znamení agroturistiky

Za krásami přírody se můžete vydat i do střední Itálie. Takové Toskánsko vám toho nabídne tolik, že nebudete vědět co dřív.

V malebné krajině objevíte kouzelná městečka oplývající neuvěřitelnou historií a působící nezapomenutelným charismatem, a to nemluvím o Sieně, Pise a hlavně Florencii.

Chcete-li pocítit, jak asi vypadal italský život v době renesance, zastavte se na chvíli na florentské Piazza della Signoria, dýchne tam na vás zvláštní atmosféra doby osvícených Medicejů. Po úvahách o proporcích Michelangelova Davida se vydejte Via dei Calzaiuoli a dorazíte k snad největší chloubě Florencie, majestátní katedrále Santa Maria del Fiore, z jejíž kupole budete mít fantastický výhled na celou Florencii a její malebné okolí.























Umbrie

Vstřebávání tak nevšedních zážitků napomůže výtečná místní kuchyně a samozřejmě také neopomenutelné toskánské víno. Vřele doporučuji udělat menší exkurzi po místních vinařských produkcích, z nichž největšímu věhlasu se asi dostává i u nás známému vínu z oblasti Chianti.

Co bylo řečeno o Toskánsku, platí více méně také pro Umbrii, snad jen s tím rozdílem, že spíše než renesance tu na vás skrze architekturu dýchne středověk. Umbrie je také poněkud hornatější a nabízí tak více turistiky, ale co se vína týče, dohání toskánskou produkci docela úspěšně.

Jenom nezapomeňte, že dnes už se nejlepší ubytování nehledá pod kolonkou hotely, ale "agriturismo". Pod tímto termínem se skrývá venkovské stavení, které nabízí sympatické ubytování v lidovějším stylu většinou prakticky v přírodě, s velkou zahradou a třeba i bazénem. Nemyslete si ale, že se snad jedná o ubytování podřadnější kvality. Právě naopak, cena týdenního pobytu v luxusním agriturismu se může vyšplhat až ke 2.000 euro, takže si pro jistotu, dříve než vyrazíte, prohlédněte "listino prezzi", neboli ceník. Zkuste hledat třeba ZDE.























Milán

Roma, Milano...

Aniž by jste se museli nějak zvlášť ohlížet na roční období, můžete strávit úžasnou dovolenou návštěvou italských měst. Podle příkladu Audrey Hepburn se vydejte například do Říma. Ten je i v prosinci nezapomenutelný, navíc se může klidně stát, že vás i v zimě překvapí teplotami kolem 15 stupňů, které jsou pro našince o něco přijatelnější než letní více než třicetistupňová vedra.

Láká-li vás ruch kosmopolitního velkoměsta, móda, design a všechny ostatní atributy pravé metropole, zamiřte do Milána. Ale pozor, pokud nemáte moc pevnou vůli, vezměte si s sebou omezené množství peněz, lépe se utrácí snad už jen v New Yorku...

Existují stovky dalších tipů na zajímavou dovolenou, ať už se a vydáte třeba na Sicílii za památkami starého, císařského Říma, zavítáte do Neapole a Pompejí, navštívíte Benátky nebo budete následovat Romea pod slavný Juliin balkón ve Veroně.

Ať už si zvolíte jakýkoli cíl, Itálie vás rozhodně nezklame, ba právě naopak - čím více tuto zemi poznáváte, tím více si vás získá a brzy budete mít chuť procestovat ji úplně celou.

Italská kuchyně - co kraj, to specialita



Grappa

Jen ještě jednu dobrou radu na závěr. Nezapomeňte že každý kraj má svoji tradiční specifickou kuchyni, kterou rozhodně stojí za to vyzkoušet.

Pizza je sice všude v Itálii výborná, ale tu nejlepší dělají jenom v Neapoli. Ve Florencii si objednejte pravou kotletu "alla Fiorentina", v Římě si nenechte ujít artyčoky a risotto "alla Romana" a za šunkou neboli prosciuttem se vydejte do Parmy, kde samozřejmě nesmíte opomenout ani světoznámý parmský sýr, parmigiano neboli parmezán.

K tomu všemu vřele doporučujeme adekvátní druh místního vína a eventuálně i grappu.

Takže - dobrou chuť

a

šťastnou cestu!

