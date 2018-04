Dovolená v cizině? Hubené roky končí

Na obnoveném zájmu tuzemských turistů o cestování do ciziny se výrazně podílelo posílení důvěry v chorvatský Jadran. Loni se Chorvatům podařilo smazat ztráty způsobené kosovským válečným konfliktem. Podle údajů Chorvatské národní turistické organizace přijelo loni od ledna do listopadu do této země 697 tisíc Čechů, o plné dvě třetiny více než v roce předchozím. "Někdejší nedůvěra už odezněla, meziroční zlepšení prodeje zájezdů se pohybuje kolem padesáti procent," potvrzuje šéf Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Vlastimil Světlík.

Díky loňskému náporu se Česko stalo čtvrtým nejvýznamnějším turistickým partnerem Chorvatska. Více než Češi přijíždějí do této země jen Italové, Němci a Slovinci. "Příliv Evropanů do Chorvatska byl loni takový, že někteří turisté, a to i ze západní Evropy, museli někdy nocovat i na lavičce. Občas si tamní ubytovatelé vzali příliš mnoho rezervací, ale to by se už nemělo opakovat," míní generální ředitel Zdeněk Hronek z Vítkovice Tours.

Loňský rok přinesl českým cestovním kancelářím ještě jeden mimořádný impuls. Během zářijového zasedání Mezinárodního měnového fondu opouštěly hlavní město v průběhu zvláštních prázdnin celé školy. "Bylo to výborné prodloužení loňské sezony. Chorvatsko i Španělsko navíc v této době nabízely příznivé ceny, zájem byl velký," tvrdí Světlík. Třeba Vítkovice Tours tehdy během jediného termínu vypravily z Prahy 33 autobusů. Právě autobus ovšem postupně přestává být při cestách na dovolenou hlavním dopravním prostředkem a ztrácí svou pozici ve prospěch letadel.

"S takovým zájmem o letecké zájezdy jsme se dříve nesetkávali. Zřejmě si lidé už spočítali, že se jim to vyplatí. Z Ostravy létáme do Chorvatska od poloviny května a už na čtyřiadvacátého máme vyprodaný velký airbus," říká Honek. Obdobná změna nastala i při cestách do Řecka, které je pro turisty z Česka čtvrtým nejčastějším cílem. "Ti, co dříve jezdili autem či autobusem, se kvůli problémům v Jugoslávii přesunuli do letadel," potvrzuje Jarmila Vergosová z pražské pobočky Řecké organizace cestovního ruchu.

Podle statistického úřadu se loni počet osob, které při cestě do ciziny překročily českou hranici na palubě letadla, zvýšil o 27 procent. Silniční dopravu zasáhl pokles o 4 procenta. Za výjezdy českých turistů do ciziny inkasovaly v roce 1999 cestovní kanceláře necelých dvanáct miliard korun z celkových tržeb 16,8 miliardy. Loňský výsledek příjmů ze zahraničních dovolených se pravděpodobně přehoupne přes hranici třinácti miliard. "Odhady přírůstků se pohybují lehce pod deseti procenty," uvedl předseda Asociace cestovních kanceláří Michal Šeba.

Pokračující růst rekreací v cizině ve zhruba stejném tempu očekávají odborníci i v letošním roce. "Zprvu jsme se obávali, že by negativně mohl působit silný dolar a povinné pojištění. Nakonec se však zdražení zájezdů pohybuje jen v řádu několika procent," dodává Šeba.