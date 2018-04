Dovolená v Chorvatsku bude dražší

Kromě toho je nutno si uvědomit i skutečnost, že v příštím roce budou ceny hlavní letní sezóny počítány od 22. června do 7. září. Večernji list zároveň poukazuje na to, že turecká a tuniská letoviska naopak počítají pro příští sezónu se zhruba pětiprocentním snížením cenové úrovně. Chorvatský deník to vysvětluje tím, že po letošních teroristických útocích v celém světě poklesl zájem o cesty do islámských zemí.

I navzdory této skutečnosti plánovaný výrazný růst chorvatských cen nepovažuje

list za správný. Chorvatská ministryně turistiky novinám řekla, že stanovování cen patří do kompetence jednotlivých poskytovatelů služeb. Firmy, které to se zvyšováním cen přehnaly, trh nepochybně potrestá, míní ministryně.