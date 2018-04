Dovolená v chládku aneb jiný kraj, jiný mrav

Ačkoli k násilí nedošlo a šlo "pouze“ o pokus o sex, pro tureckou justici je to jasný případ sexuálního zneužití. Podstatné je, že to byl petting sedmnáctiletého kluka s nezletilou třináctiletou dívkou. Pohlavní styk (či pokus o něj) s osobou mladší 15 let je v Turecku kvalifikován jako trestný čin, a to i když k tomu není oběť donucena. Sazba je od tří do osmi let. Pokud je pachatel také mladistvý mezi 15 a 18 lety, tresty jsou mírnější – od 6 měsíců do 2 let.

"V Německu za to hrozí odnětí svobody až do deseti let,“ vysvětlila týdeníku Focus Silvia Tellenbachová, vedoucí referátu mezinárodního trestního práva při Institutu Maxe Plancka ve Freiburgu. Der Spiegel však napsal, že v Německu by se Marco Weiss kvůli tomuto obvinění nikdy neocitl před soudem.

Představa, že by Marco měl strávit v tureckém vězení další měsíce, přivádí jeho i rodiče k zoufalství. Kapacita vězení v Antalyi je 600 lidí, nyní jej však obývá až 1600 osob, mezi nimi desítky hříšníků ze střední a východní Evropy.

"Je to příšerné, je nás třicet na jednu sprchu a jeden záchod,“ stěžuje si student, který podle německých médií čelí podmínkám srovnatelným s výjevy z oscarového filmu Půlnoční expres. Tento snímek z roku 1978 popisuje drsné poměry v tureckém kriminále a autentický příběh amerického studenta Williama Hayese, který byl kvůli pokusu o pašování drog odsouzen v diskutabilním procesu k 30 letům odnětí svobody. Za mřížemi je také svědkem korupce, brutality i mizerných hygienických podmínek.

Na to poslední poukazují nyní masivně nejenom německá média, ale i politikové. Marco trpí lupénkou, nesmí však použít svůj krém. Přední němečtí politikové jako ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier, eurokomisař Günter Verheugen či dolnosaský premiér Christian Wulff opakovaně žádají Ankaru, aby byl Marco propuštěn z turecké vazby a souzen ve vlasti.

Co kilo, to rok. Nebo oprátka

Marco Weiss zdaleka není ani prvním Němcem, ani turistou zatčeným v Turecku či ve světě. Před šesti lety se o titulky postarala osmnáctiletá Andrea Rohloffová z Berlína, u níž letištní policie v Izmiru našla v kufru šest kilogramů heroinu. Dostala šest let a tři měsíce. Po roce v turecké cele se však mohla vrátit do Berlína, kde si odseděla zbytek trestu.

Stefan G. byl naopak na svobodě bleskově. Za mříže – opět v Turecku – se jako údajný pašerák starožitností dostal omylem. Syn mu do kufru přibalil vzácný kámen, který našel na pláži. O jeho hodnotě neměla rodina ani zdání. Zda podobným happyendem skončí i případ Marka Weisse, nelze říct. Německé zastupitelské úřady ročně řeší asi tři tisíce případů zatčených krajanů ve světě.