Skvělá ferrata i nejvýše položené metro. Dvanáct tipů z letních Alp

1. Procházka z Brixenu ke klášteru Neustift

Začněme v Jižním Tyrolsku nenáročnou procházkou údolím Eisacktall. Vyrazíme z Brixenu, který je neodmyslitelně spojen se jménem českého buditele Karla Havlíčka Borovského. Na jeho památku visí na jedné z předměstských vilek od roku 1925 pamětní deska. A právě odtud je to co by kamenem dohodil k úžasnému augustiniánskému klášteru Neustift, který stojí uprostřed nejsevernějších italských vinic.

Klášter Neustift v Jižním Tyrolsku

Obrovský klášterní komplex z roku 1142, kde dodnes žije 30 řádných kanovníků, má dech beroucí architekturu. Klášter obklopují vinice a sekvojová zahrada s místními i exotickými bylinami. Před bazilikou, postavenou v barokním německém stylu, je studna z počátku 16. století. Při návštěvě nesmíte opomenout bohatou knihovnu s mnoha ručně psanými středověkými svazky, ale ani středověký vinný sklep. Chloubou mezi víny, produkovanými v opatství Neustift, je eisacktalský Sylvaner Preapositus, který získal uznávanou cenu "Tre bicchieri" (Tři sklenice), udělovanou průvodcem Gambero Rosso.

Podívejte se na klášter Neustift:



VIDEO: Klášter Neustift Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

2. Výšlap na Planai

Můžete se s kolem vyvézt na mezistanici lanovky nad rakouským Schladmingem do výšky 1 440 metrů a odtud se vydat na nejvyšší kopec nad věhlasným lyžařským střediskem. I tak bude představovat výšlap na Planai poctivý dvouhodinový sportovní výkon. Klikatá silnička vede lesem k horským chalupám, pod kterými se rozvírá nádherný pohled na Schladmingské Taury. Na lukách, které prudce padají hluboko do údolí, se pasou slavní alpští haflingové. Statní koně žijí v horách celé léto divoce, aniž by se o ně kdokoliv staral.

Stezka v údolí Schladmingu

Cesta stoupá stále výš a výš. Po dvou hodinách dojedete k vrcholové stanici lanovky ve výšce 1 894 metrů. Dolů sjíždíte pod ochranu lesa kostrbatou pěšinou, na které kolo drncá přes kamení a kořeny. Po pár minutách prudkého sjezdu se před vámi otevře dlouhé údolí říčky Talbach. Část romantické cyklostezky vede podél vody, která se v mnoha malých vodopádech a divokých peřejích tříští o skály a kamení. Bystřina si razí cestu úzkou soutěskou až k vyhlídce nad vesničkou Untertal, kde můžete výlet zakončit v některé z příjemných hospůdek.

3. Ledovcový vějíř kolem Saas-Fee

Švýcarské městečko Saas-Fee s malebnými dřevěnými chalupami a tradičními horskými hotýlky, které dostalo přezdívku "Perla Alp", leží v nadmořské výšce 1 800 metrů. Je to vysoko, jako by se 200 metrů nad vrcholem Sněžky vznášelo údolí, lemované další hradbou mohutného pohoří. Alpskou korunu střediska totiž vytváří třináct čtyřtisícovek, z nichž stéká deset ledovců.

Nejvýše položené metro na světě v Saas-Fee

Z mezistanice lanovky Felskinn vede na ledovec podzemní dráha, označovaná za nejvyšší metro na světě. Na vrcholové stanici Allalin (3 500 m) stojí nejvýše položená otočná restaurace světa. A aby těch rarit nebylo málo, do ledovce Fairy Glacier je zavrtána nejrozlehlejší ledovcová jeskyně, v jejíchž útrobách pohlédnete do nasvícených hlubin tisíce let starého ledu.

Pod Gletschergrotte kousek za můstkem přes dravý ledovcový potok žije v přírodě, ale přece blízko lidí krotká sviští rodinka, kterou sem chodí krmit turisté. Mláďata se drží opodál, ale otec svištího rodu si bere žrádlo doslova z ruky. Můžete si ho pohladit, takže neuvěřitelné fotografie, které při tom pořídíte, vypadají jako fotomontáž.

A kdo má raději adrenalin, najde na okraji Saas-Fee kousek pod lanovkou na Plattjen (2 570 m) jedinečný lanový park. Jeho vrcholnou atrakcí je 260 metrů dlouhý let na kladce přes hluboký kaňon říčky Vispa s nádherným výhledem na okolní ledovce.

4. Vítr v plachtách na Lago di Garda

Lago di Garda, windsurfing

Na jihu Trentina je jedno z nejkrásnějších a největších alpských jezer, jehož vlny lákají nadšence windsurfingu z celé Evropy. Jezero má totiž specifický tvar, kde vznikají ideální větrné podmínky. Brzy ráno tu dvě hodiny vane od severu velmi silný vítr, místními nazývaný Vento, který milují ti nejzkušenější borci. Odpolední Ora, foukající od jihu, je většinou slabší, a tudíž vhodná pro začátečníky. Kolem jezera je v provozu mnoho surfařských škol, kde si je možné vypůjčit vybavení a najmout instruktora. Dá se tu však jezdit i na plachetnicích či katamaránech.

Malebnou oblast nad městečkem Riva del Garda, odkud vede stará silnička směrem k Lago di Ledro, milují i cyklisté. Vyhledávanou bikerskou ikonou je Monte Tremalzo s mystickou krajinou, připomínající říši Pána prstenů.

5. Ossiašské jezero z ptačí perspektivy

Alpský masiv Gerlitzen, který se prudce zvedá od břehu Ossiašského jezera, je rájem vzduchoplavců. Díky mimořádně příznivé termice se vysoko nad horami vznáší tolik padáků, že svým počtem zdatně konkurují ptákům na nebi.

Ossiašské jezero a paraglidista

Zatímco oblé hřbety zdolávají cyklisté na horských kolech a poutníci s nordickými hůlkami, pod vrcholem Gerlitzen ve výšce 1 911 metrů trénují desítky lidí, jak zvednout plachtu paraglidu a vydat se do údolí v hloubce 1 400 metrů vzdušnou čarou. Zkušení paraglidisté v helmách a se záložními padáky v krátkých intervalech naskakují kamsi do prostoru a mizí pryč.

I vy si můžete koupit tandemový let a vydat se neadrenalinovou vzduchoplavbu. Se zkušeným průvodcem v zádech najednou uvidíte z výšky zemi, na níž jste před chvílí stáli oběma nohama. Krajina kolem Ossiašského jezera se promění na pohádkově krásnou mozaiku čtverečků pestrobarevných střech a hnědozelených pruhů polí a luk, mezi nimiž vedou žilky klikatých cest a modrá tepna řeky Drávy.

6. Via ferrata po stopách 1. světové války

Alta Via Bepi Zac je úchvatná a nenáročná via ferrata nad údolím San Pellegrino v italských Dolomitech. Jako na dosah odtud vypadá Marmolada, Rosengarten, Latemar nebo Gruppo Sella. Ale nejen to. Hřeben Costa Bella je skrz naskrz provrtán vojenskými kavernami, takže šestihodinová sklaní túra je zároveň i prohlídkou ojedinělého skanzenu – muzea první světové války přímo pro širým nebem. Od jara 1915 do podzimu 1917 tu bojovali o každý metr hřebene Costa Bella na východní hranici dnešního Trentina s Benátskem znepřátelené armády, zakopané pár metrů od sebe. Během třiceti měsíců do skal rakouští a italští vojáci vyhloubili stovky metrů kavern a dlouhých klikatých chodeb, v nichž hledali útočiště před protivníkem i drsnou přírodou.

Rozhraní rakousko-italské fronty

Via ferrata začíná nad horskou boudou Bergvagabunden Hütte, která se jako orlí hnízdo lepí v sedle pod vrcholem Costa Bella. Rifugio ve výšce 2 528 metrů postavil Florian Pellegrin, potomek Bepi Zaca Pellegrina, slavného horolezce a průkopníka ferrat, na jehož počest je válečná stezka pojmenována. První ferraty se totiž zrodily právě za první světové války, kdy měly zajištěné cesty napomáhat pohybu vojáků v nepřístupném terénu.

7. Koloběžky nad Leukerbadem

Z nejslavnějších švýcarských vysokohorských lázní Leukerbad vyjedete lanovkou do výšky 2 350 metrů nad mořem na Torrenalm, kde se v zimě lyžuje. Jenže v létě budete mít s sebou speciální koloběžku, které zde říkají monsterbike. Má pneumatiky široké téměř jako motorka, takže při rychlé jízdě je stabilní a člověk se nemusí bát terénních nerovností na vysokohorských stezkách.

Leukerbad - monsterbike

Dlouhou oklikou nad romantickým termálním kaňonem Dala Gorte překonáte během padesátiminutového sešupu téměř kilometr převýšení. Zvládnete nejen kamení na cestě, které cyklistkám při sjezdech obvykle nahání strach, ale v mírném záklonu i příkřejší svahy přímo na sjezdovkách. Úchvatnou kulisu vám vytváří zvrásněný masiv protilehlé hory Balmhorn (3 698 m).

8. Křišťálové světy ve Wattens

Sklářské muzeum fantazie ve Wattens je hned po vídeňském Schönbrunnu druhým nejnavštěvovanějším místem v Rakousku. Muzeum sklářské firmy Swarovski, jejíž zakladatel pocházel z Jiřetína pod Bukovkou, má podobu ležícího obra s velkýma, blankytně křišťálovýma očima, z jehož úst vytéká vodopád. V jeho útrobách mohou návštěvníci obdivovat nespoutanou fantazii wattenských sklářů, kteří vdechli ledově třpytivému materiálu život.

Největší krystal

Ve vstupní hale je největší křišťál na světě, který váží 62 kilogramů, ale rovněž ten nejmenší o průměru pouhých 0,8 milimetru. Celým prostorem muzea se táhne křišťálová stěna, která je 11 metrů vysoká, 42 metrů dlouhá a váží 12 tun. V muzeu je vystavena i socha koně mahárádži, kterého v originále kdysi zdobily drahokamy, jež v tomto případě nahradily křišťály ze Swarovského dílny. Procházku Křišťálovými světy zpestřuje 3D projekce a řada zvukových a světelných efektů.

9. Rodinný canyoning pod San Martino di Castrozza

Canyoning není jen adrenalinový sport, ale i báječná příležitost dostat se do odlehlých míst, kam by se jinak člověk nepodíval. Hluboká soutěska Val Noana vede úchvatnými podzemními chrámy, které hrají barvami různých geologických vrstev, odhalených vodní erozí. Dostanete se sem, pokud vyrazíte údolím Primiero z malebného severoitalského městečka San Martino di Castrozza, jemuž vévodí nádherná hora Pale di San Martino (2 982 m).

Rodinný canyoning pod San Martino di Castrozza

Trasa začíná nad vysokohorskou boudou Rifugio Fonteghi v nadmořské výšce přes 1 100 metrů, kde průvodce rozdá přiléhavé neopreny, helmy a lezecké úvazky s karabinami. Lehká dvouhodinová canyoningová túra k jezeru Noana představuje překonání 180 výškových metrů. Sjíždíte přírodní skluzavky, skáčete z menších vodopádů, slaňujete ty vyšší a proplouváte skalními sály v zapovězené říši vod. Když se údolí rozestoupí nad jezerem Noana, výlet končí a vy se vracíte po svých za pouhých deset minut zpět k Rifugio Fonteghi.

10. Raftování u Château-d'Oex

Pokud zavítáte do švýcarského kantonu Vaud kolem známého zimního střediska Château-d'Oex, můžete projíždět historickým vláčkem do malebných vesniček, jako je Rougemont, v němž najdete prastará dřevěná stavení, obsypaná barevnými květopády, či Etivaz, které dalo jméno proslulému sýru, vyráběnému výhradně během letní sezony vysoko na alpských pastvinách.

Raftování u Château-d'Oex

Ale také si můžete užít adrenalinovou zábavu při sjíždění divoké vody na kanoích, kajacích či raftech. Samozřejmě pod vedením zdatného lodivoda. Nádherný úsek řeky, po níž poplujete 15 km z obce Saanen, vám dá poznat vysoké peřeje soutěsek Vanel a Gérignoz. Na jejich stěnách si světlo pohrává s barvami skal, takže každou část dne hrají kameny jinými odstíny. Uprostřed plavby kousek pod Rougemontem je zastávka na koupání a ochutnávku tradičního sýra Etivaz i vynikajících vín z Wallisu. Většina účastníků si vyzkouší i zábavné splavování krátkého úseku řeky ve vestách, kdy vás dravý proud unáší podél břehu až k mostu nad soutěskou Gerignoz.

11. Třídenní výstup na Mont Blanc ze Chamonix

Výstup na Mt. Blanc

V Les Houches se samozřejmě s průvodcem, horolezeckým vybavením a zvládnutými základy jištění vydáte ke stanici zubačky, která jede na Glacier de Bionnassay do výšky 2 372 m. Tady s kvalitními pohorkami a mačkami vystoupáte po moréně ledovce o 700 metrů výš k chatě Refuge de Tête Rouse, kde přespíte. Je to důležité kvůli aklimatizaci.

Další den překonáte suťový terén skalním kuloárem, zajištěným ocelovými lany, k Refuge de L´aigulle du Goûter ve výšce 3 835 m. Odtud se po krátkém spánku brzy nad ránem vydáte s čelovkami, mačkami a horolezeckým jištěním po věčném sněhu a ledu o tisíc metrů výš na vrchol Mt. Blancu (4 810 m). Cestu dolů do údolí pak už můžete zvládnout během zbytku dne.

12. Messnerova muzea v severní Itálii

Nejslavnější horolezec světa Reinhold Messner má v severní Itálii pět muzeí a pro každé ze svých tří dětí farmu. Pod hradem Juval provozuje restauraci, kde základ kuchyně tvoří biopotraviny z Messnerových polí a pastvin a od dalších regionálních farmářů. V podhradí denně staví desítky autobusů s turisty, kteří touží poznat život jihotyrolského dobrodruha i ochutnat Messnerovo víno, džusy, marmelády, sýry či maso z jaků.

Messner představuje podzemní muzeum Ortles.

Messner, který v říjnu 1986 jako první člověk na světě pokořil všech čtrnáct nejvyšších hor na Zemi, považuje za svou "patnáctou" osmitisícovkou originální projekt pěti muzeí s názvem Mountain Messner Museum, v nichž najdete komplexní a velmi osobní výpověď věhlasného horolezce, který s úctou vzdává hold horám i přírodě, v Himálajích tak úzce propojené s historií lidstva a náboženstvím.

Tři muzea sídlí také na hradech a zámcích. Největší expozici přináší středověký hrad Firmian u Bolzana, další je Messnerovo rodinné sídlo Juval a pro třetí si vybral zámek nad městem Brunek. Do úpatí hory Ortler je zavrtána podzemní galerie v Suldenu. Pátou výstavu najdete ve vysokohorské vojenské pevnosti na Monte Rite nedaleko Cortiny d'Ampezzo. Ačkoliv jsou muzea na pěti místech a každá expozice má své vlastní hlavní téma, dohromady tvoří jeden celek. Jeho základem je vzácná sbírka soch, obrazů a dalších uměleckých předmětů hlavně z Tibetu, Afriky, Indie a Nepálu, které Messner nashromáždil během svých dobrodružných cest po světě.