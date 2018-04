Berchtesgaden: kraj hor, jezer a svišťů. Dovolená, kde si užijí i děti

Malebné jezero Hintersee je vlastně takový menší bratr mnohem známějšího a většího jezera Königsee. Najdeme jej v západní části parku, kde tvoří pomyslnou vstupní bránu do údolí Klausbachtal.

Národní park Berchtesgaden Může být tím pravým cílem i pro rodiny s dětmi. Nabízí totiž bezpočet nenáročných variant pěších vycházek a množství koupališť (včetně termálních), projet se můžete na lodičce po některém z jezer nebo pozorovat orly a sviště. Hlavní atrakce parku jsme popsali v loňském článku zde.

Tady si můžeme půjčit malou veslici nebo šlapadlo a projet se po jezeře, v jehož hladině se zrcadlí štíty okolních hor. Voda je tu průzračně čistá a i v parném létě velmi chladná. Hintersee lze volným krokem za necelou hodinku obejít kolem dokola, posedět na břehu nebo si projít přilehlý les Zauberwald se spoustou velkých kamenů a schovávaček pro děti.

Hintersee je zároveň východiskem k prozkoumávání údolí. Asi kilometr od jezera najdete Klausbachhaus, jedno z informačních středisek parku s expozicí zdejší přírody. Této oblasti parku dominuje majestátní orel skalní, který ve skalách nad údolím hnízdí. Při troše štěstí můžete opeřeného krále hor spatřit, pokud se vydáte po "orlí stezce" zvané Adlerweg vzhůru pod skalní stěny masivu Reiter Alpe. Pohled na kolmé vápencové stěny je úchvatný a poblíž rozcestí cesty R11 a 472 dokonce najdete orlí pozorovací stanoviště s informačními tabulemi.

Salaše u Königsbachu, v pozadí v mraku masiv Jenneru Lanovka Obersalzbergbahn

Pokračujte odtud až na horské pastviny a salaš Halsalm, jež patří k těm nejhezčím, jaké jsme v Berchtesgadenu viděli. Dostanete tady základní občerstvení a uvidíte stádo krav, které spásají louky nad salaší. Okruh dokončíte sestupem k Hintersee. Celkově vám tato cesta zabere asi tři hodiny a budete muset vystoupat 450 metrů.

Tip na dovolenou Vyberte si svůj zájezd do Alp na dovolená.iDNES.cz

Údolí Klausbachtal můžete také prozkoumat na kole: vede jím kvalitní asfaltová cesta a auta sem mají zákaz vjezdu. Jedinou výjimkou je autobus, který vás několikrát denně dopraví až na konec údolí k chatě Hirschbichl, která leží na německo-rakouské hranici.

Za svišti

Dalším typickým obyvatelem zdejších hor je svišť. Tyto horské hlodavce můžete dokonce spatřit živé, ne jenom jako plyšové hračky prodávané u stánků se suvenýry. Musíte jenom vědět, kde sviští kolonie jsou. Jednu z lokalit vám poradíme, nachází se poblíž salaše Königsbachalm.

Půldenní výlet nejlépe začněte na mezistanici lanovky Jennerbahn, popřípadě na parkovišti Hinterbrand. Trasa vede po pohodlné panoramatické cestě, která mírně stoupá po úbočí hory Jenner. Cestou se můžete kochat pohledy na horu Watzmann, případně se zastavit na farmě Wasserfallalm a okusit domácí mléko nebo sýr.

Přibližně po dvou kilometrech od mezistanice lanovky přijdete na strmou louku padající pod cestu do údolí potoka Königsbach. Tady můžete spatřit sviště, jak se na louce mezi kameny pasou na šťavnatých horských rostlinách. Svišti jsou ale poměrně plaší a pokud se k nim přiblížíte, uslyšíte typický hvizd a zvířata zmizí ve svých norách. V salaši Königsbachalm se můžete občerstvit a vrátit se stejnou cestou, případně pokračovat k další salaši Gotzentalalm, odkud se dá sestoupit k jezeru Königsee a počkat na loď.

Památeční lanovkou k bobové dráze

Pro pošmournější dny, kdy nechcete riskovat zmoknutí v horách, lze doporučit kombinaci aktivit poblíž městečka Berchtesgaden.

Vyvezte se stařičkou lanovkou Obersalzbergbahn (dolní stanici najdete kousek od centra) 500 metrů nad údolí k letní bobové dráze a dětskému fun-parku. Kdo se podívá na mapu, namítne, že nahoru vede i silnice. To sice ano, ale jízda tímto technickým unikátem z roku 1950 vás navrátí o několik desítek let nazpátek a určitě stojí za to. Nahoře se můžete vyřádit na 600 m dlouhé letní bobové dráze, případně vyzkoušet bungee trampolínu. To vše s nádherným výhledem na masiv Watzmanu a okolní hory.

Bobová dráha Obersalzberg

Další místo k vyblbnutí dětí (i dospělých) najdete nedaleko kempu Allweglehen. Lanový park je ukryt v lese a obsahuje tři okruhy různé náročnosti, přičemž ten nejlehčí je určen pro děti už od pěti let. Překážkovou dráhu absolvujete po zaškolení personálem sami, metodou tzv. samojištění (podobné jako na via ferratě).

Koupání

Jaká by to byla letní dovolená bez koupání! Komu nevyhovuje ledová voda čistých horských jezer, najde v parku několik umělých i přírodních koupališť. Velmi populární přírodní koupání a k tomu nádherný výhled na špičku Watzmanna nabízí Aschauerweiherbad poblíž obce Bischofswiesen.

Jinou možností je koupaliště Schornbad s venkovním vyhřívaným bazénem, klouzačkami a tobogánem, které najdete v obci Schönau.

Pro rodiny s dětmi rozhodně doporučujeme návštěvu termálních koupališť, jedno najdete v Bad Reichenhallu a druhé přímo v městečku Berchtesgaden. Zdejší Watzmann Therme mají navíc skvělý koutek pro děti, takže zde klidně strávíte několik hodin.

Může se hodit Oficiální stránky

www.berchtesgadener-land.com Doprava: Berchtesgadenské Alpy jsou pokud jde o vzdálenost nejblíž k ČR. Cesta autem z Prahy přes Linec měří cca 400 km a ujedete ji asi za 5 hodin. Parkování: Na výchozích místech najdete zpoplatněná parkoviště. Bohužel systém je poměrně nepřehledný: na každém parkovišti se platí jiná denní taxa, navíc s tzv. guest card platíte polovinu. Omyl při placení tak nastane velmi snadno a zdejší výběrčí pokut jsou nekompromisní i k cizincům a neznalost informací v němčině nepromíjejí. Guest card: Pokud jste ubytováni v parku, měli byste od svého hotelu dostat tzv. guest card. Získáte s ní slevy na vstupném, při parkování a bus zdarma. Ubytování: Oblast kupodivu (a naštěstí) nedisponuje množstvím velkých hotelů. Spíše zde najdete apartmány a tzv. ferienhausy neboli byty k pronájmu. Ubytování si můžete vyhledat např. na oficiální informační stránce. Další informace:

Lanovka Obersalzbergbahn www.obersalzbergbahn.de

Letní bobová dráha Obersalzberg www.hochlenzer.de

Lanový park Allweglehen www.raft-mit.de/hochseilgarten.php

Koupaliště Aschauerweiherbad www.naturbad.info-berchtesgaden.com

Koupaliště Schornbad www.schornbad.de