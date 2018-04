Dovolená u pevnosti Boyard v Atlantiku

Komu nečiní problém cestování v noci, vřele doporučujeme – jízda po dálnicích je při průjezdu českou dálnicí, Německem i Francií velmi klidná. První zastávku můžete zvolit u Bodensee (Bodanské jezero). Toto jezero se nachází na hranici tří států – Rakouska, Německa a Švýcarska. Taková snídaně či oběd s výhledem na vinice, jezerní hladinu a alpské vrcholy je opravdu okouzlující. Vidět je rovněž město Konstanz – Kostnice (J. Hus). Nachází se zde ostrov, který je v soukromém majetku šlechtického rodu a jsou na něm k vidění tropické rostliny a motýli.

Průjezd Francií nemusí být vůbec úmorný a nepříjemný. Doporučujeme při průjezdu použít některé cesty vedle dálnice a na ubytování některý ze sítě hotelů F1 – tento hotelový řetězec je po celé Francii, v Německu, ve Španělsku a jiných zemích. Ubytování ve třílůžkových pokojích přijde pouze cca 220 Kč na osobu a noc. Je zde možnost dokoupení kontinentálních snídaní. Jedná se o velmi účelné ubytování s perfektní hygienou, něco jako Mc´Donalds – drive ve stravování. Zda projedete Francii za jeden či dva dny, záleží na zvolené trase a programu, co budete při průjezdu překrásnou částí Francie vidět.

Ostrov Ile d´ Oléron má rozlohu asi 30 x 12 km, obvod ostrova 90 km a převýšení 5 až 15 m nad mořem – naprostá rovina vhodná pro cykloturistiku. Stálých obyvatel je 11 tisíc. Pláže jsou písčité (žlutý jemný písek), velmi čisté, 100 až 300 m široké a několik kilometrů dlouhé. Při odlivu hladina Atlantiku poklesne nejméně o 3 metry, v praktickém důsledku moře odejde o 300 až 500 metrů - a to je opravdu zajímavé. Na ostrov se přijíždí z pobřeží Francie po mostě se 45 pilíři dlouhém 3027 metrů . Tento průjezd, parkování na celém ostrově, vstupy na pláže, sprchy a WC jsou zcela bez poplatků. Je třeba říct, že na ostrově nenalezneme kromě kostelů, zvonic, majáků žádnou výškovou budovu. Je to velmi příjemný kontrast proti stresujícím velkoměstům. Jsou zde přízemní vilky, domky novější i starší s bílou omítkou, červenými střechami a nezbytnými okenicemi. Každý z domků má velkou zahradu s pečlivě ošetřovaným trávníkem a spoustou květin, mezi nimiž nesmí chybět divizny všech barev. Divizny jsou v celé Francii velmi oblíbené . Francouzi mají květiny rádi, dokáží osázet kruhové objezdy na dálnicích s přímo uměleckým zápalem vyvářejí květinové koberce s nápisy a ornamenty v místech, kde je vůbec těžké cokoliv pěstovat.

Na ostrově je deset malebných rybářských městeček, z nichž každé má svoji dominantu. Například městečko St. Denis na severu ostrova s majákem vysokým 60 metrů, odkud je rozhled na celý ostrov a francouzské pobřeží s městem La Rochelle. St. Denis je místo, kde můžete pozorovat nádherný západ slunce do Atlantiku. St. Pieree – městečko se starou zvonicí, Le Chateau s velkou Citadelou – pevností ze 16. století a výhledem na příjezdový viadukt. Boyardville – rybářská vesnice v zálivu ve východní části ostrova s klidnou pláží a s vyhlídkou na pevnost Boyard – známou z televizních soutěží. Pevnost je od pláže vzdálená 1,5 km a každých 30 minut kolem pevnosti proplouvá kolem pevnosti vyhlídkový parník od března do října včetně, cena na osobu je 50 -75 franků. V každém městečku naleznete promenádu se spoustou obchůdků se suvenýry pro turisty, příjemné kavárny s venkovním posezením, útulné stylové hospůdky, kde dostanete místní speciality – samozřejmě ryby a plody moře, vynikající saláty, tenoučké palačinky s marmeládou nebo podle vašeho přání připravované na plotně přímo před Vámi, výbornou zmrzlinu nebo lahodný alkoholový nápoj Pino.

Každý den můžete zajet na jinou pláž. Přestože jsou pláže neplacené, je zde možnost občerstvení, k dispozici jsou sprchy a WC. Jsou zde pobřežní hlídky – profesionálové s vysílačkami, kteří dohlížejí na bezpečnost surfařů, plavajících osob a sledují stav vln. Byli jsme svědky, kdy surfař přes upozornění hlídky ohrožoval okolí a byl odveden přivolanou policejní hlídkou – přišlo si pro něj pět uniformovaných mužů. Samozřejmě, když si něco někam položíte, tak to také na stejném místě najdete. Stovky nezamčených motorek s helmami přímo na zemi, jízdní kola, otevřená auta kabrio. Jihozápadní část ostrova je ideální pro surfování a dovádění ve vlnách, východní pobřeží směrem k vnitrozemí je klidnější, vhodné pro plavce i neplavce. Co s sebou musíte na pláž mít je vlastní slunečník, sluníčko svítí intenzivně a stromy tam nejsou. Pláže mají nejen svoji atmosféru, ale dokonce i svoje typické mušle. Každý den máte dojem, že jste opět na jiném ostrově.

Jednou malou nepříjemností je, že Francouzi nejraději hovoří svou mateřštinou. I v informacích a cestovních kancelářích těžko hledáte někoho, kdo by uměl anglicky nebo německy. Takže pokud se nechcete domlouvat rukama, přibalte si malý slovník. Obchody a supermarkety jsou výborně zásobeny, v tržnicích nakoupíte opravdu čerstvou zeleninu, stovky druhy sýrů, ovoce, ryby, pověstně výborné je pečivo – bagety a croissanty umějí upéct opravdu nejlíp ve Francii.

Pokud den začnete čerstvou křupavou bagetou, pravým francouzským sýrem, rajčetem nebo croissantem s kávou, kakaem - svěžím ránem vyjedete na některou z dosud nepoznaných pláží a den zakončíte procházkou při západu slunce a poté či před posezením v rozkvetlé zahradě s grilovanou rybou a výborným francouzským vínem – nemá to chybu.

A ubytování na ostrově? Máte možnost využít buď ubytování v hotelu – nejedná se však o velkokapacitní hotely, nýbrž o komornější hotely v ceně 120 až 1000 franků za osobu a den, nebo máte možnost pronajmout celou vilu – velikost se řídí podle počtu lidí, které chcete ubytovat. Například taková vila 3+1 se zahradou asi tisíc metrů čtverečních a zahradním grilem je určená pro 8 lidí, má vlastní kuchyň s vybavením (myčka, lednice, sporák, automatická pračka), WC, koupelna se sprchou. Na celou dobu pobytu se můžete stát klidně domorodci a stravovat se sami. Výborně zásobené supermarkety a tržnice s fantastickým pečivem a vším potřebným, ryby (29 – 100 franků), maso (50 – 100 franků), ovoce, zelenina (ceny jako u nás ale lepší kvalita). Káva a nealko je v supermarketech cenově nižší, než u nás.

Náš tip: výborný salát dle tamního receptu připravovaný z krájených artyčoků, rajčat, ledového salátu, papriky, česneku, černých oliv, sýru typu mozarela, celých kousků rybích filátek ze sardelky. Na ochucení použijte olivový olej, bazalku, pepř, sůl ,vinný ocet.

Z ostrova se vám bude odjíždět s těžkým srdcem. Budete mít v sobě nejen zážitek z koupání na pláži, ale poznáte z blízka rodnou zemi lidí, odkud pochází nejlepší vína, kde se zrodilo mnoho hradů, zámků, špičkové umění, šampaňské, koňak a.j. Zároveň poznáte, že si umějí velmi vážit přírody a všeho, co jim zanechala historie.

Cestou zpět se musíte podívat na překrásné zámky na Loiře – určitě musíte vidět alespoň zámek Chambord ze16. století, Saumur ze 14. století, Chenonceau ze 16. stol. a Orleans. Do Paříže je to už jen kousek. Pokud se v podvečer ubytujete např. v F1, nebo Etap hotelu, či jinde a zajdete se podívat na noční Paříž a nasát její atmosféru. Následující den můžete věnovat prohlídce památek v Paříži.

S Eifelovkou v zádech se vydáte následující den na cestu zpět.

Další informace na e mail: info@absoluteagency.cz