Kam na koupání k moři na sklonku léta. Vybrali jsme prověřené tipy

Mallorca

Letovisko Port de Sóller na Mallorce

Největší z Baleárských ostrovů, nezřídka zatracovaný pro nesnesitelné návaly turistů, je na přelomu léta a podzimu již mnohem „prázdnější“. Navíc ceny jdou dolů a v moři se stále ještě dobře vykoupete. A pokud holdujete pěší turistice nebo cyklistice, trefili jste jackpot, podmínky pro tyto aktivity budou na Mallorce výborné.

Věnujte ale zvýšenou pozornost výběru letoviska. Ta v těsném zázemí největšího města Palmy uspokojí hlavně „pařiče“, případně ty, kdož chtějí mít za zády velké město. Například Magaluf, S’Arenal a další představují nechvalně proslulé prototypy masové turistiky.

Jako dobrý kompromis se jeví menší resorty na jihozápadě ostrova (např. Santa Ponça), která jsou stále dobře dostupná a přitom klidnější. Navíc jižní část atraktivního pohoří Serra de Tramuntana (psali jsme zde) odtud máte co by kamenem dohodil.

Ještě méně turistů pak jezdí do letovisek na východě, je ale třeba počítat s tím, že hlavní zajímavosti poměrně velkého ostrova (3 640 km²) jsou odtud vzdálené.

Poloha: Španělsko, západní Středomoří kolem 39. rovnoběžky

Doprava do destinace: Do Palmy létá do konce října z Prahy přímo Smart Wings. O mnoho laciněji však obvykle pořídíte lety z okolních letišť (Berlín, Vídeň, Linz a další).

Doprava na místě: Půjčte si auto rovnou na letišti, rezervaci proveďte nejlépe předem po internetu pomocí některého z prověřených brokerů (HolidayAutos, AutoEurope a další).

Průměrná teplota vzduchu v září/říjnu (Palma): 23,5 / 20,2 °C

Průměrné srážky v září/říjnu (Palma): 52 / 69 mm