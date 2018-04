Dovolená u moře až v září? Ušetříte tisíce!

Ceny leteckých i autobusových zájezdů v katalogové nabídce cestovních kanceláří a zářijových nabídek last minute se liší až o třetinu.

Například Centrum zájezdů nabízí nyní 8-denní letecký zájezd do Egypta all-inclusive za cenu 10.190 Kč, katalogová cena zájezdu je přitom 16.990 Kč.

CK Čedok zase prodává jedenáctidenní zájezd do Bulharska od poloviny září za 9.590 korun. Ti, co se pro něj rozhodnou právě teď, poletí jen za 6.990 korun.

Do nabídky last minute bývají zpravidla zařazeny zájezdy začínající do čtrnácti dnů, ale není to pevné pravidlo. V případě Egypta třeba Čedok zařadil do lastmomentů už i pobyty od 1. října. 8-denní rekreace v hotelu Sand Beach vyjde v polovině září na 11.990 korun, od 1. října na 9.990 korun.

"Nejlepší ceny jsou teď pro pobyty v Egyptě, Tunisku a Turecku," uvedla Hana Friessová z CK Firo tour. "Zájem o last minuty je přitom velký, lidé se chtějí po špatném srpnu ohřát."

Dovolená mimo sezonu

Dovolená v září patří v posledních letech k trendům v cestovním ruchu. Mnozí totiž přišli na to, že je lepší dopřát si třeba dvě dovolené u moře mimo sezonu (jednu například v květnu, druhou v září) než jen jednu v hlavní sezoně, za kterou zaplatíte podstatně víc.

Rovněž pokud máte zájem třeba o čtyřhvězdičkový hotel a pobyt all-inclusive, vyjde vás takový zájezd mnohem levněji mimo sezonu než v letních měsících. (Mimochodem, zatímco ještě nedávno se Češi často vydávali do ciziny houfně autokary, v současné době výrazně převažuje poptávka po leteckých zájezdech.)

Mnozí na konci léta ocení i nižší, ale přesto ještě velmi příjemné teploty u moře, a v neposlední řadě i levnější nákupy přímo na místě pobytu.

"Poptávka po zájezdech v září stoupá každým rokem zhruba o 10 procent," potvrzuje tento trend Jiří Pikora z Centra zájezdů, které se specializuje na prodej zájezdů po internetu.

Až o 40 procent levněji

Přibližně patnáct procent zákazníků si podle cestovních kanceláří kupuje dovolenou těsně před sezonou za plnou cenu a asi 35 procent jich sází na last minute.

"Byla to sice výjimka, ale v polovině srpna jsme prodali zájezd na Djerbu na 12 dní all inclusive místo původní ceny dvaceti tisíc za deset. Klient ovšem musel odletět druhý den," říká Jiří Kybic z cestovní agentury Ažu Tour.

Výrazné cenové rozdíly a tedy i výhodnost zářijových last minute zájezdů dokumentují také ceny polopenze na jedenáct dní v Tunisku. Katalogová cena je v plné sezoně obvykle 14.990 korun a mimo sezonu 12.990 korun. V září přijde last minute už pouze na 8.990 korun i méně.

Kam Češi jezdí

V průběhu září skončí cestování do nejbližších zemí, které mají moře - tedy do Chorvatska, Itálie a Španělska. Češi pak budou muset za sluníčkem do Afriky a Asie nebo do bližšího Řecka. Není to ale úplně snadné rohodování.

"Kdo se chce podívat na památky, letí do Egypta, ale Češi spíš chtějí do Řecka, často jim totiž vadí přílišná snaha Afričanů a Turků o seznamování a prodej zboží. Řecko je v tomto směru klidnější," míní Friessová CK Firo tour. Zároveň je však Řecko relativně drahé, i last minute na jedenáct dní tu přijde na 13 tisíc.

Po prosincovém tsunami v Thajsku klesla cena týdenního zájezdu do postižených oblastí o dva a půl tisíce. Letos tu za dovolenou zaplatí klienti Firo tour 24.490 korun.

Zákazníci cestovek se neodvrátili ani od Egypta, kde došlo v nedávné době k pumovým atentátům. "Jen pár lidí krátce poté vyměnilo Egypt za Tunisko, ale teď už je to zase v normálu," říká Jiří Kybic z cestovní agentury Ažu Tour.

Mnoho Čechů letos zvolilo dovolenou v Bulharsku. Bulhaři ale neradi vaří, a tak je k dispozici řada pobytů jen se snídaní nebo úplně bez jídla. Momentálně zaplatíte za jedenáct dní letecky s polopenzí 7.990 korun, se snídaní 5.990 korun a bez stravy 4.990 korun.

Kolik ušetříte za lastmoment v září Destinace Kategorie Počet dní Strava Doprava Cena katalog Cena LAST TUNISKO *** 8 Polopenze Letecky 11.990 6.990 ***+ 11 Polopenze Letecky 14.990 9.990 TURECKO *** 8 Polopenze Letecky 14.990 8.990 *** 8 All-inclusive Letecky 15.990 10.990 **** 8 All-inclusive Letecky 18.490 12.990 EGYPT *** 8 Polopenze Letecky 13.990 7.990 **** 8 All-inclusive Letecky 16.990 10.190 ZDROJ: CENTRUM ZÁJEZDŮ