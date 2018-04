Dovolená se v létě prodraží. Kvůli ropě rostou ceny zájezdů

"Většina cestovních kanceláří při kalkulaci výsledné ceny zájezdu počítala s cenou ropy výrazně pod hranicí 100 dolarů. Dnes je však v návaznosti na konflikt v severní Africe a na Blízkém východě cena ropy na úrovni 120 dolarů a je více než pravděpodobné, že se i nadále bude zvyšovat," popsal Jaromír Beránek ze společnosti Mag Consulting. Podle něj tak cestovním kancelářím nezbývá nic jiného, než růst nákladů promítnout do konečné ceny zájezdu.

Některé cestovní kanceláře zvyšování katalogových cen během prodeje považují za poslední možné řešení. Například Exim Tours podle svého obchodního ředitele Jana Koláčného pozorně sleduje situaci na trzích s ropou a o zdražování zatím nerozhodl. "Ke zvyšování cen přistupujeme s největší opatrností a pouze tehdy, když nebude možné náklady pokrýt z jiných zdrojů," uvedl Koláčný.

Růst cen zájezdů kvůli drahé ropě ovšem připustila většina cestovních kanceláří, které v anketě oslovila Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (ACČKA). Zdražení letenek kvůli rostoucím palivovým příplatkům se většina pokusí pokrýt z vlastních rezerv jen do výše zhruba 200 korun. K možnosti dorovnat růst nákladů do výše 400 korun se přihlásila jediná cestovní kancelář. Pokud by ceny požadované dopravcem dlouhodobě převýšily tyto částky, cestovní kanceláře by podle ankety zájezdy zdražily.

Zdražovat začala CK Fischer

Z velkých cestovních kanceláří už růst cen leteckých zájezdů ohlásila cestovní kancelář Fischer, která v závislosti na délce letu zvýšila od března ceny o 300 až 500 korun na osobu. Další velké cestovní kanceláře, například Čedok a Firo-tour, o úpravě katalogových cen dosud nerozhodly a podobně jako Exim Tours situaci sledují.

Růst cen čeká kromě leteckých zájezdů i dovolené s autobusovou dopravou, tady se očekává kvůli dražší naftě skokové zdražení o stovky korun. V minulých letech prý cestovní kanceláře ceny těchto zájezdů nezvyšovaly, naopak kvůli ekonomické recesi musely na úkor svých tržeb zlevňovat. Další zvýšení nákladů z vlastních marží ale podle Mag Consultingu cestovní kanceláře pokryjí jen velmi těžko.