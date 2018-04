Dovolená se šťastným koncem

V roce 1983 jsme obdrželi devizový příslib na výjezd do slunné Jugoslávie. Nadšení bylo veliké, vidina koupání na plážích Jadranu, kousek od Dubrovníku. Bydleli jsme v soukromém kempu Mlini. Hotelový komplex, náš kemp 30 metrů od moře, perfektní pobyt. Jednoho dne vidíme od severu, že hoří pobřeží. V dálce byl vidět kouř, během dalšího dne se požár přiblížil až do nebezpečné blízkosti této rekreační oblasti. V noci nás vzbudilo poplašné zvonění, celý hotelový komplex byl připraven k hašení, všude hadice, sbory hasišů atd. Do rána jsme toho moc nenaspali, od brzkého rána začaly hasit požár i hydroplány. Impozantní pohled na moře - letadlo se lehce přiblížilo k hladině a za letu během 10 - 15 sekund nabralo vodu do nádrží, zamířilo nad pobřeží, za několik minut byl hydroplán odlehčen a nový manévr mohl nastat. O zábavu a nezapomenutelný zážitek jsme měli postaráno. Požár byl uhašen asi 800 metrů od vesničky Mlini. Nastal opět poklidný rekreační pobyt.