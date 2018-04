Dovolená s Club Med aneb tábor pro dospělé

Vědeli jsme, že CM je proslulý dobrou kvalitou, velkou kvantitou jídla a dále množstvím sportů, které se v různých vesničkách dají provozovat téměř vždy zdarma. A tak, ačkoliv se prvotní cena zdá vysoká, člověk posléze zjistí, že množství věcí "navíc", které si na obyčejných dovolených musí připlácet, mu to plně vynahradí. V České republice nemá tato společnost přímé zastoupení, ale dovolená se dá zajistit přes CK Intercontact, kde každému rádi poradí, případně zajistí dopravu a pronájem auta.

Club Med vesnička (village) je komplex malých domečků asi pro tisic lidí ležící v nevelké zátoce mimo ostatni civilizaci. Letěli jsme z Prahy přes Milano do Bari, kde jsme si na celou dovolenou půjčili auto, a odtud do Otranta, které je vzdáleno asi 160 km (bližší letiště je v Brindisi - pouze 60 km). Když jsme konečně dorazili na místo určení po celém dni cestováni, měli jsme hrozný hlad a byli zvědaví na to jejich světoznámé jídlo. Byla to skutečně pravda! Tolik jidla najednou jsem snad ještě neviděla. Člověk sice časem vystřízliví, protože tak polovina jidel se neobměňovala, ale prvotní šok byl obrovský. Každý den k obědu i k večeři mezi množstvím ostatního jídla byla jedna speciální "pasta" a také hlavní speciality z ryb a masa. Musím uznat, že není nad italské těstovniny, každý den jsem ochutnala alespoň trochu. Navíc k snídani, obědu i večeři bylo všechno pití zdarma, včetně piva a vína. Ačkoliv jídlo bylo výborné, mohu říci, že po dvou týdnech italsko-francouzské kuchyně jsme se již těšili na domácí řízek s bramborovým salátem.

Nejen jídlo je však doménou vesniček Club Med. Další důležitou věcí je sport a zábava a musím uznat, že GO team opravdu ví, co dělá a svoji práci odvádí dobře. Protože vesnička v Otrantu je přístupná pouze starším 18 let zaměřuje se tedy na zábavu pro dospělé. Jsou jiné vesničky, kam jezdí rodiny s dětmi, ty nejsou pravděpodobně tak "divoké". Po prvním dnu jsem usoudila, že jsme jako ve filmu Hříšný tanec anebo na táboře pro dospělé. Den začíná v 9,30 ráno rozcvičkou (naštěstí není povinná), která se skládá ze dvou půlhodinových částí. Snídaně sice začíná v 7.30 ráno, ale v tu dobu tam rozhodně nebylo příliš živo, jak jsme se koneckonců poslední den přesvědčili na vlastní oči. Po desáté hodině se také otevírají všechny sporty. Pokud je někdo neumí, zapíše se na lekce, ostatní jdou hrát libovolně. Je možno si vybrat z velkého množství aktivit: tenis (10 kurtů), lukostřelba, potápění, plachtění, ping-pong, golf (hřiště s 9 jamkami), posilovna, petang, aerobic, acqua gym a výuka latinsko amerických tanců. V podstatě tedy na ležení na pláži nezbývá mnoho času, protože k tomu všemu ještě dopoledne i odpoledne probíhají na pláži různé soutěže. Zlatým hřebem celého dne jsou večerní představení, na kterých participují všichni zaměstnanci včetně samotného šéfa vesničky a často také hosté. Navíc všichni hosté jsou více méně nuceni se naučit hromadný tanec typu "Macarena" asi na čtyři velmi živé a líbivé písničky.

Protože většina lidí přijíždí v pondělí, tak v pondělí večer probíhá první výuka tance večer po představení, kolem 11 hodiny v noci. Hromadný tanec se trénuje před obědem, dále odpoledne a znovu večer, takže ve středu již celá vesnička zvládá tancovat jako jeden muž. Každou noc v půl jedné začíná diskotéka, která trvá do brzkých ranních hodin. Jednoduše řečeno, pokud si někdo jede na dovolenou odpočinout aktivně pak CM je to správné místo. A když někdo hledá klid a pohodu, pak by měl asi jet někam jinam, protože dvacetkrát denně poslouchat řev z mikrofonu nabádající k dobré náladě a výkřiky "múúúsica, energíííía" byly někdy i pro mě trochu rušivé. Na závěr bych chtěla zmínit, že anglicky mluvících hostů bylo velmi málo, většinou byli hosty Italové a Francouzi, takže znalost francouzštiny nám přišla k dobru.