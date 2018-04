Dovolená s cestovkou: jak se nenapálit

Na co si dát pozor při koupi zájezdu

O ubytování * jaká je kategorie ubytování a především jeho skutečná kvalita. Kategorizace ubytování si v jednotlivých zemích nemusí odpovídat, tudíž to, co je někde čtyřhvězdičkové, jinde stačí sotva na dvě hvězdičky; *kdy byl objekt, v němž budete bydlet, vystavěn, popřípadě renovován; * kolik je v objektu pokojů. Můžete si alespoň udělat představu o počtu osob, s nimiž budete sdílet bazén či sportovní zařízení v hlavní sezoně; * jaká je vybavenost pokoje/apartmánu, to znamená typ lůžka (například manželské postele), zda je k dispozici sprcha či vana, klimatizace, topení, rádio, televize se satelitním příjmem, terasa/ balkón, na jakou stranu je pokoj obrácen (k moři či nad parkoviště). Pokud se toto dozvíte už v cestovní kanceláři, předejdete případnému překvapení, bude-li dvoulůžkový pokoj sotva pro jednu osobu a přímo pod balkónem vám bude do noci vyhrávat diskotéka; * jak daleko je k nejbližšímu městu a turistickému centru. Zvlášť důležitý údaj, jste-li zvyklí na noční život.

Pracovníci cestovní kanceláře nebo agentury by měli být schopni zodpovědět všechny následující otázky: O dopravě * zda jede do vámi vybraného hotelu (střediska) přímá linka, nebo autobus rozváží klienty po více střediscích. Pokud jde o rozvoz, počítejte s časovou prodlevou, která může být zvláště v parném letním dni velice nepříjemná; * v kolik hodin a odkud (přesné místo) se odjíždí na zájezd a kam se přijíždí po jeho ukončení. Pracovníci cestovky by měli znát i přibližnou trasu autobusu a všechna nástupní místa v České republice; * zda je nutné připlácet za zavazadla navíc.

CO BYSTE SE MĚLI V CESTOVNÍ KANCELÁŘI (agentuře) DOZVĚDĚT aneb Na co se ptát