Dovolená pro VyVoleného: luxus, ale průměrný

Jak utratit 600.000?

Výherce se rozhodne, kam pojede, koho vezme s sebou, i jestli utratí 600.000 Kč za jednu, nebo to rozdělí do čtyř dovolených. Jedinou podmínkou je, že dovolenou vyčerpá během jednoho roku a že si vybere z nabídky cestovní kanceláře Sunny Days, která ceny do soutěže věnovala.

Protože projekt skončí v zimě, bude si ten 'NejVyVolenější' vybírat pravděpodobně ze zimního katalogu. Bude muset volit: Dubaj nebo Egypt.

Pokud by si výherce zvolil v Dubaji nejluxusnější hotel na světě "Burs Al Arab" ve tvaru plachetnice a navíc by chtěl strávit noc v jednom z nejluxusnějších apartmá, užil by si maximálně 2-denní dovolenou. Za jednu noc totiž zaplatíte 240 000 Kč.

Pokud by si ale VyVolený vybral hodně jednoduchý pokojík, dovolená by se mohla protáhnout i na několik týdnů. Týden pro dvě osoby by vyšel zhruba na 83.000 Kč (nezahrnuje ale jídlo, letenku ani žádné služby navíc).

Ceny pokojů v nedávno dokončeném hotelovém komplexu ve tvaru palmy, který je podobným architektonickým unikátem jako Burs Al Arab, se nám zatím zjistit nepodařilo. Každopádně je jasné, že s 600 000 Kč, na první pohled vysokou částkou, VyVolený v Dubaji za šejka nebude.

Půl roku v Egyptě

Pokud VyVolený zvolí Egypt, má větší možnosti. CK Sunny Days nabízí v této destinaci širokou škálu hotelů. Pokud by například vítěz jel do 5-hvězdičkového Solymar Belvedere v Sharm El Sheikhu, kde za 7 nocí all-inclusive stojí podle sezony zhruba od 12.590 - do zhruba 16.000 Kč, pak by v tomto hotelu mohl vydržet se svým přítelem nebo přítelkyní téměř 5 měsíců. Do toho ale nepočítáme žádné služby, výlety ani večeře mimo hotel...

Kam pojede Big Brother?

Dovolenou jako náplast na rozjitřené nervy si budou moci užít i soutěžící reality show Big Brother. Každý ze soutěžících získá při odchodu poukaz od CK Exim Tours v hodnotě 100.000 Kč.

S touto cestovní kanceláří mohou soutěžící zvolit některou ze vzdálenějších exotických destinací jako je např. Venezulea - Isla Margarita, Kuba, Dominikánská republika či Brazílie. Pokud by s sebou soutěžící vzal někoho blízkého, 12denní dovolená pro dva např. v Dominikánské republice ve čtyřhvězdičkovém hotelu Carabela Bavaro Resort je vyjde na 84.780 Kč. Když připočítáte nějaký ten výlet, jste na 100.000 Kč.

Češi a luxusní dovolená

Dovolená, kterou získá vítěz VyVolených, se může jevit jako luxusní. Když ji ovšem srovnáváte s dovolenou typu all-inclusive například v Řecku či Itálii. Pokud ale opravdu chcete zažít luxusní dovolenou v pravém smyslu slova, pak rovnou zapomeňte, že si ji vyberete z běžného katalogu cestovní kanceláře.

"Nejluxusnější dovolené jsou klientovi ušity přesně na míru," vysvětluje tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko. V praxi to vypadá tak, že je zákazník pozván našimi pracovníky VIP oddělení, kteří nejprve zjistí jeho představy a požadavky. Vylaďují se i detaily typu, zda zákazník bude cestu letadlem absolvovat v první třídě, nebo dá přednost pronájmu vlastního tryskáče. Dále si může zvolit, zda si po příletu přeje z letiště do hotelu jet limuzínou, či letět vrtulníkem.

A jaké jsou cíle luxusní dovolené? Podle Tomáše Brejchy z cestovní kanceláře Čedok má milionářská smetánka v oblibě pronajímání vil s vlastní pláží, bazénem a služebnictvem. V tomto směru vede španělský ostrov Mallorca, kde má svoji vilu například Boris Becker, Michael Douglas nebo Michael Schumacher.

"Pokud klienti preferují ubytování v hotelu přímo u moře, tak k nejžádanějším cílům nepatří místa, kde bychom koncentraci milionářů očekávali. Tím mám na mysli například Francouzskou riviéru nebo Monako. Důvod je prostý. Hostům chybí soukromí a čistota moře nebývá valná," říká Brejcha.

Ti, kteří si dovolenou v Evropě chtějí skutečně užít a nemají potřebu své přátele po návratu oslňovat historkami z monackých kasin, s oblibou míří do střediska Porto Cervo na italské Sardinii. V tomto turistickém centru není nic neobvyklého, jestliže za noc v hotelu zaplatíte i 3000 eur (přibližně 90.000 Kč).

Dalším způsobem, jak si luxus dopřát v Evropě, je například pětidenní cesta proslulým vlakem Orient Express z Benátek do Paříže s dvoudenní přestávkou v Praze.

Boháči z Česka však nejčastěji míří na malé ostrovy a souostroví v tropických krajích. Francouzská Polynésie, Seychely, Mauricius... Ráje s překrásnými plážemi. A na kolik taková dovolená vyjde? Pokud vyrazíte například na ostrov Royal Davui na Fidži, počítejte s tím, že za týden utratíte nejméně 350.000 korun. Jestliže poletíte vlastním letadlem, budete muset oželet pár milionů.