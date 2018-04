Dovolená před sezonou: kde se teď ohřejete a za kolik

VYBRANÉ TIPY

Kanárské ostrovy

Výhody: Pro české turisty je to už klasika, pravidelně se létá na čtyři nejznámější ostrovy, Gran Canarii, Tenerife, Fuerteventuru a Lanzarote. Každý ostrov má své kouzlo a každý je jiný. Turistická infrastruktura je tu dovedena k dokonalosti. Týdenní pobyt se dá pořídit asi od 10.000 korun, teploty se pohybují kolem 25 stupňů a je jasno.

Nevýhody: Atlantik je přece jen poněkud chladnější (19 - 22 stupňů) a někomu může vadit velké množství lidí zejména na Gran Canarii a v oblasti Playa Américas na Tenerife.

* KOMPLETNÍ PRŮVODCE PO KANÁRECH - ZDE.



Nejkrásnější pláží na Tenerife je Las Teresitasu u hlavního města Santa Cruz. Není zde černý písek jako jinde na pobřeží ostrova. Byl sem navezen žlutý písek ze Sahary.

Egypt

V těchto dnech se teploty pohybují kolem 25 stupňů, Rudé moře má 24-25 stupňů.

Výhody: Dostat se do Egypta je velice snadné - každý týden létá několik charterových letů - do Hurghady nebo Sharm el Sheiku na Sinaji, doba letu je 4,5 hodiny a ceny zájezdů se pohybují za týden s polopenzí od 8.990 korun, last minute může být ještě levnější.

Turistická letoviska leží na březích Rudého moře, které je jakými "zálivem“ Indického oceánu, jsou tu dlouhé pláže z jemného písku a předsunuté korálové mělčiny.

Hurghada je nejstarší egyptské letovisko, odsud se pořádají výlety do Luxoru i do Káhiry k pyramidám. Opravdovým zážitkem je několikadenní plavba po Nilu, která se dá zkombinovat s pobytem u moře v Hurghadě.

Letoviska na Sinajském poloostrově (Sharm el Sheik, Dahab, Taba) jsou novější a navíc skvělá místa pro potápěče, i když korálové formace jsou velice blízko břehu, takže na podmořské pozorování stačí i šnorchl. V Dahabu je pro potápěče jedna z nejkrásnějších podmořských oblastí na světě - Blue Hole. Půjčovny a instruktážní školy jsou tu na každém kroku, dobrý potápěčský kurz pro začátečníky stojí kolem 600 euro.

Nejčastějším výletem z letovisek na Sinaji je noční výstup na Mojžíšovu horu (vyžaduje alespoň malou fyzičku), pořádají se i výlety do jordánského skalního města Petra nebo do Izraele, k Mrtvému moři a do Jeruzaléma.

Nevýhody: Peněžní jednotkou je egyptská libra, která se dělí na sto piastrů. Lepší je měnit peníze postupně, protože zpětná směna za valuty je poměrně složitá. Bezcelní obchody na letištích nepřijímají egyptské peníze, takže zbytek liber není možné utratit ani tady.

Půjčování aut a individuální výlety se v Egyptě rozhodně nedoporučují. Organizované skupiny mají zajištěnu policejní ochranu a tak jsou naprosto bezpečné.







Madeira

Týdenní pobyt na Madeiře se dá ve ** hotelu se snídaní pořídit od 13.000 korun. Teploty se v těchto dnech pohybují kolem 20 stupňů.

Výhody: Když se řekne "Madeira“, krásnější polovina lidstva si okamžitě vybaví jemnou a krásnou výšivku, zatímco pro muže je tentýž název synonymem vynikajícího vína. Na nevelkém stejnojmenném portugalském ostrově v Atlantickém oceánu najdete samozřejmě nejen výšivky a víno, ale i překrásnou přírodu, příjemné a milé obyvatele, luxusní golfová hřiště i zajímavé historické památky nebo ty nejzajímavější kulinářské speciality.

Pro milovníky přírody je zde "bonbónek“ pod názvem "levadas“. Je to unikátní zavlažovací systém, který se na tomto ostrově buduje již od jeho objevení. Levada je malý regulovaný potůček křišťálově čisté horské vody, kolem něhož vede malá úpravná stezka. Celková délka levadas na ostrově je 2150 kilometrů a procházky kolem nich patří k největším ostrovním zážitkům.

Túry si tu vyberou všichni podle svých fyzických možností - od těch nejjednodušších, téměř lenivých procházek po rovince, až po výpravy, které vyžadují pořádnou fyzičku. Na těch složitějších výpravách podél levadas je vždy lepší mít s sebou profesionálního průvodce, který vám navíc zasvěceně ukáže všechny ty klenoty zdejší flory, kterých byste si jinak možná ani nevšimli. Teprve pak si uvědomíte, proč se vlastně Madeiře říká Květ oceánu neboli Flor do Océano.

Nevýhody: Na Madeiře nejsou dobré pláže, většina turistů se koupe u hotelových bazénů nebo alespoň jednou během pobytu si zajede na vedlejší ostrůvek Porto Santo, kde naopak je nádherná devítikilometrová pláž. Pokud si půjčíte auto z půjčovny, parkování v hlavním městě se pro vás stane noční můrou.







Dominikánská republika

Dvanáctidenní zájezd all inclusive se dá pořídit od 33 tisíc korun, je tu jasno a teploty se pohybují kolem 26 stupňů.

Výhody: Let z Evropy do Dominikánské republiky, která leží ve východní části ostrova Hispaniola, trvá osm až devět hodin a zatímco na palubu vstupujete v zasněžené a pošmourné Evropě, po pohodlném letu vystoupíte do tropického ráje. Severní břehy Dominikánské republiky omývá Atlantik, jižní pobřeží už patří Karibskému moři. Nejnovější letovisko však je postaveno na samém východě ostrova v Punta Cana - tady se vody Karibiku a Atlantiku mísí a spojují v sobě dramatičnost oceánu i bohatý podmořský život teplého tropického moře.

Většina hotelů v Dominikánské republice nabízí systém "all inclusive“ neboli "vše v ceně“. Hotely se totiž v nabídce mimořádných služeb předhánějí a tak je třeba se rozhodnout, zda dáte přednost možnostem zdarma pořádaných potápěčských kursů, vyjížďkám na koni, nebo salonům krásy a masážím, či výletům v džípech do přírody, atd..

Samozřejmostí pak je bohatá nabídka jídel po celý den a nechybí ani možnost ochutnat zdarma do sytosti ty nejzajímavější koktejly - ať se jedná o nealko šťávy z čerstvě vymačkaného ovoce nebo koktejly na bázi zdejšího výborného rumu.

Nevýhody: Poněkud zkrátka tu přijdou milovníci památek, za zmínku stojí pouze stará část Santo Dominga.







Thajsko

Právě teď je v Thajsku nádherně teplo, 30-32 stupňů, devítidenní zájezd se dá pořídit od 31.500 korun.

Výhody: Senzační je návštěva Bangkoku, nezapomenutelná je původní thajská kuchyně, v centru Thajska zase turisty přitahují velkolepé historické stavby původních buddhistických chrámů v Sukhotaji, Ajuthaji či Lop Buri. Mezi nejnavštěvovanější místa patří i "železnice smrti" se známým mostem přes řeku Kwai.

Jižní Thajsko s malými ostrovy je pak pravým eldorádem těch, kdo milují slunce, moře a rozlehlé pláže. Právě do jižních částí této země se investuje nejvíce peněz, staví se tu nejvíce hotelů a buduje nejrozsáhlejší infrastruktura.

Sever země zase nabízí naprosto panenskou džungli, kolem oblasti Zlatého trojúhelníku na hranicích s Barmou lze navštívit i původní horské kmeny. Do Thajska se nejezdí se zavazadly, ale jen s nabitou kreditkou, koupit se tu dá všechno za daleko menší peníze než u nás (ve finále si za babku koupíte i kufr, do kterého všechno naskládáte). Nezapomeňte tvrdě smlouvat!

Nevýhody: Pokud si budete půjčovat auto, pak jen v renomované mezinárodní půjčovně s patřičným pojištěním. Za nehodu může vždy cizinec! Jezdí se vlevo!