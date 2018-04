Dovolená na příští rok se dá zařizovat už teď

Starat se v předstihu, jak napřesrok strávíte teplé měsíce, může mít několik výhod.Tak především: cestovní kanceláře se snaží nalákat co nejdříve své klienty, aby mohly zaplnit vypsané zájezdy. K tomu používají řadu nástrojů. Jedním z nejúčinnějších je samozřejmě sleva."První moment" je jakýmsi opakem slev "na poslední chvíli". Kancelář nabízí, že při včasném zakoupení zájezdu, zpravidla k určitému datu, sleví o několik procent z celkové ceny. K tomu se často připojuje i dodatek, že jen zájezdy pořízené ve stanoveném termínu budou mít garantovanou cenu, která se uvádí v katalogu.Kalalog je přitom jedním z dalších nástrojů, jak lapit případného zájemce. I proto kanceláře vydávají pestrobarevné publikace plné fotografií zalitých sluncem právě teď - psychologicky tak zákazníka naladí k tomu, aby s vidinou báječně strávených dnů otevřel peněženku. Těžko to mít prodejcům za zlé, ovšem pokud v rámci boje za klienta poskytnou příznivou cenu, proč toho koneckonců nevyužít.Také další důvody, proč o příští dovolené přemýšlet už s předstihem, jsou povětšinou psychologické. Se zimou a nečasem se hned lépe bojuje, když člověk ví, že na něj například v březnu čeká odpočinek dejme tomu někde v teple na Kanárských ostrovech.A jaké mohou být případné nevýhody kupování dovolené "na první chvíli"? Pokud člověk svěří své peníze nepříliš stabilní cestovní kanceláři, mohly by se mu za několik měsíců zbýt oči pro pláč. Proto se vyplatí obracet se na osvědčené a seriózní dopravce, u nichž se toto riziko minimalizuje.Ovšem touto zásadou by se každý turista měl řídit, ať už pořizuje zájezd v předstihu nebo až na poslední chvíli.