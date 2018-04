Na socialistickou dovolenou zapomeňte. Jaké je to na Rujáně dnes?

V roce 1987 mi to moře nepřišlo vůbec studené, bylo mi sedm a já stavěl hrady z písku, zamiloval si piniový les a cpal se rybami. Je mi o pětadvacet let víc a vydávám se s očekáváním na Rujánu znovu.

Taky proto, že je to jedno z nejbližších moří a s malým dítětem, které cesta nudí, se mi nechce jet celý den. Na Rujánu dojedeme za odpoledne a o dost levněji. Pokud jste zvyklí dojíždět nádrž "nadoraz", dávejte pozor. Za Berlínem, který objíždíte, je jediná benzinka a pak dvě stě kilometrů nic.

Ráj cyklistů a bruslařů, krásné pláže

Vyrazit na největší německý ostrov, kam se po impozantním fotogenickém mostu dostanete suchou nohou, má smysl od jara do podzimu. To se na Rujáně bude moc líbit hlavně cyklistům a kolečkovým bruslařům. Celý ostrov je protkaný cyklostezkami. Kopírují snad každou silnici. Žádné stoupáky, hlavně rovinka. Za pár dní objedete celý placatý ostrov plný polí a pastvin.

Koupání je tu lepší, než si pamatuju. Voda už mi sice tak teplá, jako když mi bylo sedm, nepřipadá, ale jde jen o zvyk. Červnové termíny, to je fakt pro otužilé. Dobrý je červenec, ideální srpen, začátkem září už může být na cachtání zima. Ale na hrady z písku a odpolední bosonohé procházky podél vlnícího se Baltu ještě ne.

Pláže jsou většinou oddělené od silnic lesíkem nebo aspoň neležíte na dece patnáct metrů od chodníku, po kterém chodí místní do práce. Neotravují vás prodejci kabelek, brýlí a diskotékoví nadhaněči. Na druhou stranu musíte skousnout nudisty a nepolevující vítr. Prvních si stačí nevšímat, stejně to většinou není hezké pokoukání, před druhým vás ochrání různé přístřešky, stany a zástěny, které seženete na každém rohu.

Rujána Největší ostrov v Německu leží na severovýchodním okraji spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko v Baltském moři. I s přilehlými ostrovy má rozlohu 935 km², žije na něm přes 73 000 obyvatel.

Dříve byl ostrov obýván slovanským kmenem Rujánů (Ránů), náboženské pohanské centrum se nacházelo v Arkoně, která byla zasvěcena bohu Svantovítovi. Je to poslední "bašta" slovanského náboženství Zdroj: wikipedie

Každý by ale měl na Rujáně aspoň jednou vyzkoušet ten parádní plážový koš, do kterého si schováte věci, dají se u něj různě naklápět opěradla a podnožky a nechybí ani stojánek na pití. Je to paráda, teď jeden sháním na zahradu. Kvůli Rujáně ...

Pro snoby i skromné milovníky samoty

Kdo se chce jen smažit na pláži a večer trávit na diskotéce, ať zůstane u Itálie. Koho plážování baví dva dny a chce i něco vidět, tomu Rujána sedne. Všechno je to tu poklidnější, intimnější, člověk si tu připadá méně jako lovný turista a více jako host. Milovníci pláží jedou na sever, cyklisté ideálně někam doprostřed, kdo rád vidí i hezká místa, měl by volit východ nebo jihovýchod ostrova. Je to ale relativní. Z jednoho konce na druhý je to slabá hodinka autem, takže přejet se dá kamkoliv. Slušná je i síť regionálních vlaků.

Vyrazili jsme skoro "na blind", brali jsme první bydlení, které jsme našli na internetu. Na Rujáně frčí hlavně ubytování v soukromí. Snad v každém druhém domě, který je v rozumném dosahu moře nebo něčeho zajímavého, pronajímají pokoje. U milého domácího jsme za týdenní pronájem bytu zaplatili na přelomu srpna a záři zhruba deset tisíc korun.

Křídové pobřeží pod vyhlídkou Königstuhl v národním parku Jasmund Na baltských plážích je občas větrno. Jednou z ikon ostrova jsou proto plážové koše, které si lze pronajmout pro příjemnější slunění. Hlavními lákadly vesničky Vitt jsou vedle romantických zákoutí i čerstvě vyuzené ryby, na které lákají zdejší hospůdky i stánky přímo u pláže.

Samozřejmě můžete vybírat i z mnoha hotelů různých kategorií. Ty nejparádnější a nejdražší jsou v kouzelném lázeňském městečku Binz. Tady vidíte na vlastní oči, že je Rujána také destinací zámožných německých penzistů. Ale můžete volit i méně nóbl místa a nakonec vás dovolená vyjde levněji nebo nastejno jako v Itálii nebo v Chorvatsku. Restaurace stojí stejně jako v Bibione, v supermarketech jsou ceny jen mírně vyšší než v Česku.

Na své si v Německu přijdou samozřejmě pivaři. Pokud se váš rozhled neomezuje jen na gambrinus se staropramenem, pochopíte, jak se cítí vaše dítě v hračkářství. Vybírat budete déle než manželka v oddělení sýrů a čokolád.

Gastronomicky je dovolená na Rujáně také zážitek. Užijí si tu hlavně milovníci ryb. Po ránu je dobré zavítat do přístavu, kde v krámku prodávají čerstvé ryby - uzené, pečené, různě kořeněné. Za čtrnáct dní nestačíte ani všechny ochutnat. Největší lahůdka, kterou tu mají místo párku v rohlíku na každém rohu, je ryba v žemli. Prostě kus tresky, lososa, nebo co si vyberete, s cibulí v housce. Tady má čerstvá ryba úplně jinou chuť. Vždyť i ta, kterou mají v českých exkluzivních restauracích, musela většinou několik hodin cestovat.

Pohledy jako z pohlednice

Může se hodit Doprava:

Autem z Prahy do Stralsundu je to asi 620 km, zhruba 7 hodin jízdy. Moře a počasí:

Obojí nevyzpytatelné, moře čisté, v létě teplota vody kolem 20 stupňů, počítejte s ostrým studeným větrem, ale za hodinu může být vše jinak. Užitečné weby

www.ruegen.de

www.usedom.de

Vyzkoušeli jsme pláž, kolečkové brusle i vycházky nazdařbůh, jedeme za pamětihodnostmi. Celá východní půlka ostrova je plná nádherných lesů. V nich občas schovaný zámeček nebo vila. Asi nejkrásnějším městem je Binz. Elegantní, bohaté, vyšňořené mořské lázně. Projdete je za hodinku, povinná je promenáda hlavní ulicí, na kterou navazuje molo vedoucí do moře, z fotek ho zná celý svět. Napravo jsou parádní hotely, už jen vidět je zvenčí stojí za to.

Hezký je i Sellin či Göhren. Hned vedle Binzu je Prora. Není to pěkný pohled, ale vidět to musíte. Nacisté si tu za války budovali obrovské přímořské lázně, vymyslel to sám Hitler. Od té doby tu straší čtyřkilometrový panelák pro dvacet tisíc lidí rovnou na pláži. Dnes je část vybydlená, jsou tu hostely, galerie. Kousek dál si prolezete vojenskou ponorku, která je volně přístupná v přístavním městě Sassnitz, které je největším a hlavním městem Rujány.

Povinné jsou nádherné zářivě bíle křídové útesy, které jsou snad na každém pohledu z Rujány. Je to docela krátký výlet po oblázkové pláži ze Sassnitzu. Anebo je můžete vidět shora, jsou součástí národního parku Jasmund. Vyjedete nahoru serpentinami, zaparkujete ve vsi Hagen a projdete lesem jak z pohádky. Díváte se na moře a bílé skály z útesu. Nejznámější útes, 118 metrů vysoký Königsstuhl, si můžete prohlédnout taky z paluby lodi. Vyplouvají ze Sassnitzu každou hodinu.

Neměli byste opomenout ani nejsevernější cíp ostrova, kde leží slavný Kap Arkona. Potkáte tu tři majáky a spoustu výletníků. Musíte do vesnice Putgarten, která je napůl skanzenem. Městečko je uzavřené pro auta, procesí jde po asfaltce na vyhlídku. Jsou tu zbytky po Staroslovanech, které hlídá dřevěná socha slovanského boha Svantovíta uctívaného polabskými Slovany. Pod majákem je vstup do podzemních bunkrů velitelstva šesté flotily námořnictva NDR. Místo bylo naprosto tajné, na povrchu je prozradí jen větrací šachty.

Když vám přeje počasí, vidíte až na Švédsko. V parčíku si dáte svačinu a spustíte se po strmých schodech až úplně dolů k moři. Pak zas nahoru a výlet mezi loukami a lesíky pokračuje. Anebo zase sejdete k moři a obejdete mys. Na kamenech se blahobytně povalují lachtani a pózují vám před objektivem.