Tip na nevšední dovolenou: na lodi po evropských kanálech

Nizozemí je kanály protkáno a řada lidí na lodích bydlí po celý rok. Krajina je sice rovinatá, ale rozhodně ne nudná. Některé kanály totiž vedou nad úrovní terénu. Plujete v korytě a je to podobné, jako byste se dívali do krajiny z vlaku. Kanál vystupuje nad okolní krajinu, takže se shora z lodě snadno pozorují větrné mlýny, dálnice i louky protkané dalšími vodními cestami. Až to na člověka někdy působí, že plachetnice plují přímo po pažitu.

Zcela fascinující jsou mostní systémy, zvedající se v daných intervalech před plavidly, když po nich před pár minutami prosvištěl vlak nebo projela auta. V Nizozemí je nutné mít stále na lodi drobné, protože za průjezdy některých otvíracích mostů se platí do spuštěných dřeváků zavěšených na prutu.

Na výlet lodí po Nizozemsku se vyplatí vzít si vlastní kola, kolečkové brusle a nordic walkingové hole. Většinou jede víc lidí, počet bývá od šesti výše podle typu a velikosti lodi. Místní jezdívají většinou jako rodina.

Lodě jsou plně vybavené kuchyňským zázemím, takže posádka může být zcela soběstačná s jídlem a pitím. V mnoha přístavištích a kotvištích se platí, ale jsou místa, kde lze zakotvit zadarmo, rozdělat na břehu oheň a přenocovat.

Typická holandská krajina Kanály nevedou v přímkách, dost často se vlní.

Všechno je na dosah ruky

Jedete pomalu po úzkých kanálech, ležíte na břiše na přídi, kde ani neslyšíte motor, a máte pocit, že vplouváte lidem do obýváků. Hned u kanálu mají domky s otevřenými terasami a posezením na zahradě, kde si čtou noviny. Jedete pět metrů od nich a cítíte, co vaří k obědu, do ložnice nahlížíte pěkně zvysoka.

Můžete kotvit buď ve veřejných docích nebo k tomu určených kotvištích, kde si doplníte pitnou vodu a někde i naftu. Kotva se dá hodit i na jezeře a vykoupat se. Kanály nejsou nejčistší a koupání není dovoleno i kvůli bezpečnosti.

Jezdí se jen do určité hodiny večer a od určité hodiny ráno. Jinak jsou mosty zavřené a nedá se projet. Podle toho, kde přistanete, můžete jet podél kanálu na kole, bruslích a část osádky pokračuje po kanále. Na smluveném místě se zase nalodíte. Můžete třeba přistát i u hospůdky, to je taky dobrá volba. Ale kapitán pít nesmí. Aby měl trochu volna, určuje se hlavní a pomocný kapitán a po obědě se střídají.

Z lodě nejlépe poznáte Francii

Velmi oblíbenou formou vodní rekreace je plavba po francouzských kanálech. Země je protkána sítí propojených řek, každá z destinací nabízí jinou kulturu, historii a gastronomii. Většina se nalézá stranou běžných turistických tras.

Seděl jsem na břehu říčního kanálu v Remeši a pozoroval, jak se lodě spořádaně řadí před komorou, která je vytlačí o pár metrů výše. Na palubě plavidla s nizozemskou vlajkou, připomínajícího malý remorkér, spokojeně popíjela kávu osmahlá žena. Ležérně mi pokynula a ladným gestem symbolicky připila šálkem směrem ke mně, poté sáhla po doutníku a vypustila dlouhý kouř. Její partner si na dlouhé palubě nacvičoval golfové údery.

Ve Francii, proslulé svým vínem, koňaky i pálenkami, můžete degustovat, ale jen mírně, tolerance hladiny alkoholu v krvi je půl promile.

Kauce a pojistky

Než vyjedete, přeptejte se na místní předpisy a velmi důležité je pojistit se proti všemu, co byste mohli utrpět. Vždy se skládá kauce a pojištění je nutnost. Je zákaz jezdit v noci od určité hodiny. Když se loď vrací, musí se natankovat plné nádrže. Auta bývají na hlídaném parkovišti společnosti. Loď se musí odevzdat uklizená nebo úklid můžete za poplatek objednat.