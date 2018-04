Dovolená na lodi aneb po vodních silnicích Holandska

Může se hodit PŘED VYPLUTÍM

Před vyplutím je nutné zjistit, jak velká je nádrž na pitnou vodu, kolik má vaše loď ponor, potřebujete mapu kanálů a jezer. V tzv. Wateralmanaku (pouze v holandštině, ale přesto srozumitelně) se dočtete, za které mosty a která zdymadla zaplatíte.

Ledničkou a kuchyňkou (přinejmenším vařičem a rychlovarnou konvicí) jsou vybaveny i ty nejmenší obytné loďky. Předem se však informujte o umístění zvířat nebo jízdních kol na palubě, nebo o tom, jak jsou vybavené kajuty (zda potřebujete vlastní ručník, spacák,...)

Pokud vám loď zprostředkuje cestovka, tyto starosti vám odpadnou. Dobrá cestovka vás vybaví rozsáhlým manuálem v češtině i s mapami. Můžete si připlatit i přepravu do loděnice a zpátky do Čech (např. www.holandskonalodi.cz,). CO DĚLAT NA LODI

Můžete rybařit. Rybářskou licenci zakoupíte individuálně na každé nizozemské poště. Nebo můžete plavat – nikoli ovšem v lodních koridorech. Nebo se můžete jen slunit na palubě... U větších lodí pozor na stolky a židličky, mnohdy budete podjíždět mosty tak nízké, že by stojící židle byly smeteny do vody; raději je položte. Z čehož vyplývá, že i vy sami se budete muset párkrát složit na palubu – ne všechny mosty jsou zvedací. KOTVENÍ

Lodě kotví buď v loděnicích, nebo na určených kotvištích. Málokdo zakotví na otevřené hladině; pokud byste snad chtěli třeba přenocovat uprostřed jezera, musíte si vyžádat v příslušné loděnici černý balon. Balo na stožáru totiž ostatním "námořníkům“ signalizuje, že vaše loď kotví na otevřené ploše. "Jenže až si o ten balon řeknete, v loděnici vám váš úmysl pravděpodobně stejně rozmluví," říká kapitán Mrázek. Kolik zaplatíte

* čím větší loď si vezmete, tím vás paradoxně vyjde levněji - bude vás víc, kdo se o náklady podělí

* loď pro dva pořídíte cca od 400 eur na osobu v sezoně, od 250 eur mimo sezonu

* na větší lodi pro šest až deset lidí bez luxusního vybavení můžete plout už od cca 170 eur/osoba v sezoně, cca od 100 eur mimo sezonu (sezona = prázdninové měsíce)

* k pronájmu lodi je třeba přičíst palivo, platby za nocování v přístavu a zdvižení mostů - na týden od 200 eur za loď

* počítejte také s vratnou zálohou, kterou složíte před vyplutím a z níž by byly hrazeny případné škody na lodi - podle velikosti a typu lodě cca od 200 do 1 000 eur

* pozor, zdaleka ne všechny loděnice přijímají platební karty