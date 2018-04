Dovolená na Krymu: krásné hory i moře!

MŮŽE SE HODIT Východiskem do nejzajímavějších jižních partií Krymského poloostrova je město Simferopol, odkud vyjíždějí další místní spoje například do Jalty, Bachčisaraje nebo Sevastopolu. Vzhledem ke značné vzdálenosti je třeba doporučit na prvním místě vlak. Rychlíky sem jezdí z různých měst Ukrajiny i Ruska a jsou docela pohodlné a levné (samozřejmostí je lůžko). Zájemci od nás mohou využít jako nástupní rychlíkovou stanici Lvov, kam se lze dostat buď autobusem anebo vlekem přes Polsko. Aktuální jízdní řády je dobré předem zjistit, je-li to možné. Na Krym jezdí i některé naše cestovní kanceláře nebo agentury – většinou se specializací na cykloturistiku, která je vhodným prostředkem k poznání dalších zajímavostí Krymu. Turisté z Česka nepotřebují od 1.května do 1.září 2005 ukrajinské vízum. Ukrajina na toto období dočasně zrušila vízovou povinnost.