Dovolená na Balkáně?

Pitoreskní jadranské pobřeží je opět blízko konfliktu

Bombardování Jugoslávie vyvolalo i otázky, zda je vůbec vhodné a především bezpečné jezdit na dovolenou na Balkán. Léto se totiž rychle blíží. Přitom do Chorvatska a Řecka míří každý rok statisíce českých turistů a jsou to jedny z hlavních letních cílů. Balkánské země je ovšem nutno zásadně rozdělit a nebrat oblast jako celek. Kam tedy jet a kam ne?Jezdí sem v létě nejvíce českých turistů. Nedá se předpokládat, že zde opět vypukne válka. Severnější část - například Istrie - by měla být bez problémů a ani experti vůbec nepředpokládají, že v Dalmácii by mohly probíhat nějaké boje. Do úplně nejjižnějších částí kolem Dubrovníku by ovšem mohli teoreticky proudit uprchlíci z Kosova. Vše bude záležet na dalším vývoji situace. Rušit zájezdy do Chorvatska ale zatím nemá žádný smysl a není k tomu ani žádný důvod. Válka zde nebude.Přestože situaci pevně kontrolují mezinárodní jednotky SFOR, nedoporučujeme jet do této země. Dá se sice navštívit Sarajevo či Mostar, ale venkovské oblasti nemusí být bezpečné.Nedá se očekávat ani v nejbližší době zlepšení situace. Určitě sem nejezděte. Nedoporučuje se například ani pro tranzit do Řecka či dalších států.Tato jugoslávská republika letos plánovala opět přivítání většího počtu turistů. Po posledním bombardování však cestu nelze doporučit.Všechny turistické cesty jsou dlouhodobě vyloučeny.Vzhledem k možné stupňující se velké koncentraci vojsk a uprchlíků, sem radši cestu neplánujte.Nedostatečná infrastruktura, možný neklid a vysoká pravděpodobnost oloupení vyškrtává i tuto zemi z letošního turistického kalendáře.Cesty do dalších zemí oblasti, či států blízkých, nemusí být problematické.Například Slovinsko je naprosto bezpečné a ani se nedá očekávat žádný problém. Jet můžete kdykoli bez problémů. Bulharsko a Rumunsko jsou na tom podobně, i když sousedí s válečnou Jugoslávií.Podobně je na tom Řecko, jehož ostrovy zůstanou určitě bezpečné a klidné.I tak je nutné podrobně sledovat situaci a podle vývoje se přizpůsobit. Balkán je výbušná oblast, ale konflikty na většině jeho území se neočekávají.Co tedy poradit? Pokud pojedete do Chorvatska, Řecka či Bulharska k moři, zatím se ničeho nelekejte. Opakujeme, že zatím. Situace se může změnit a nikdo nemůže vyloučit nic. Přesto nerušte zájezdy do těchto zemí, není to vůbec nutné. Válka se sice zdá blízko, ale ve skutečnosti se turistů nijak nedotýká. Leda odkloněním letových tras, které zpozdí lety a prodlouží cesty.