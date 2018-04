Egypt se vrací na výsluní. Zájem českých turistů prudce stoupá

„V porovnání s loňským rokem jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky, a to především do Egypta, kde se kromě pobytů u moře opět začínají prodávat i poznávací zájezdy,“ uvedl ředitel Čedoku Jan Koláčný.

Blue Style eviduje u Egypta a Tuniska nárůst poptávky v řádu stovek procent. „Předpokládáme, že se mezi pět nejnavštěvovanějších zemí letos vrátí Egypt a Tunisko. Nasvědčují tomu rekordní předprodeje,“ dodal mluvčí František Vorel.

Všechny tři destinace budou letos podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka velmi vyhledávané v létě pro last minute zájezdy. „Řecko a Itálie prakticky v last minute nabídce nebudou, protože je o ně veliký zájem i na dalších trzích jako jsou Německo a Velká Británie,“ dodal marketingový ředitel Exim tours Stanislav Zíma.

Zájem o dovolené v Turecku roste pomaleji. „Vnímání situace v Turecku sice jednoznačně prodeje zájezdů negativně ovlivňuje, nicméně obecně se vliv politické situace v jednotlivých zemích na rozhodování turistů zmenšuje. To dokazuje právě meziroční nárůst poptávky po Turecku. Jedním z důležitých faktorů je při rozhodování cena a kvalita hotelů a ty jsou v Turecku skvělé,“ dodal Vorel.

Průměrná cena prodaného zájezdu do Egypta a Turecka oproti loňskému roku klesla. „Zatímco v loňské first minute sezóně dosáhla průměrná hodnota prodaného zájezdu do Egypta téměř 17 000 korun, díky zvýšené poptávce a návratu turistů do této země letos cena opět klesla, a to až o 1 600 korun na osobu,“ uvedl marketingový ředitel Invie Michal Tůma. Průměrná cena prodaného zájezdu do Turecka klesla ze 17 327 korun v roce 2016 na letošních 16 305 korun.

V roce 2015 skončil Egypt na desátém místě žebříčku nejoblíbenějších destinací, do země vycestovalo 117 000 českých turistů. Do Turecka vyjelo 162 000 Čechů.

Hitem letošního léta bude podle předchozích vyjádření CK Řecko. Češi budou i letos preferovat evropské přímořské destinace považované za bezpečné. Stejný trend je v celé Evropě.