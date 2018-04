Dovolená koupená na Slovensku vyjde levněji

Zvýhodněných zájezdů začali využívat hlavně obyvatelé moravských měst a obcí ležících v okolí hranic se Slovenskem.

Levnější zájezd až o 4000 Kč

Při kurzu sedmdesát korun českých za sto slovenských je tak může vyjít třeba letecký zájezd do Řecka, který nabízejí české i slovenské cestovní kanceláře za třináct tisíc korun, na devět tisíc sto korun českých.

Slovenské ceny se nijak výrazně neliší od nabídek v českých katalozích, takže dovolená pak Čecha vyjde mnohem levněji. Cesta do Žiliny, Púchova nebo Trenčína z řady měst východní Moravy nijak nákladná není.

I slovenské kanceláře pak nabízejí například odlety z letiště v Mošnově nebo v Praze. Cestovní kanceláře na Slovensku mimořádný zájem Čechů o zájezdy potvrzují.

"Nápor klientů z Moravy je skutečně značný. To v minulých letech nebylo. Volají nebo se přímo zastaví třeba v rámci svých víkendových nákupů," potvrdila Adriana Kapitulíková z žilinské pobočky Cestovní kanceláře Globtour.

Podobné zkušenosti mají i v cestovní kanceláři Amigos ve stejném městě. "Zatím se ale Češi hodně ptají a zajímají se o ceny. Velmi potom kalkulují, jestli dovolená bude levnější i s cestami na Slovensko. Pár zájezdů jsme už ale prodali," soudí pracovnice Amigos Renata Horecká.

České cestovky zatím nestrádají

Prezident slovenské asociace cestovních kanceláří Julius Cmerej potvrzuje, že takový prodej nic nekomplikuje. "Třeba balíčky pojištění jsou vesměs komplexní a vztahují se i na cizince. Cestovní pojištění by bylo neplatné, jen pokud by si Čech koupil na Slovensku dovolenou v Česku," konstatoval.

"Je to logický jev. Stejně tak dnes jezdí Češi na Slovensko za běžnými nákupy, je to cenově výhodné. Ztráty našim kancelářím to ale nepůsobí, nejde myslím o tak masový jev," dodává tajemník Asociace cestovních kanceláří České republiky Oldřich Freidinger.