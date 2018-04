Hotel s sebou. Karavany a obytné vozy Češi milují, nejvíc rodiny s dětmi

„Poptávka po půjčování karavanů a obytných vozů každým rokem stoupá,“ uvádí Michal Vašek ze společnosti Karavan centrum Hykro. Půjčovna má od dubna do září prakticky vše obsazené, jak auta tak obytné přívěsy.

Caravan Centrum Pardubice loni zaznamenalo nárůst zájmu o zapůjčení obytného vozu o zhruba 15 procent. Firma proto rozšířila nabídku obytných vozidel. „Častější jsou oproti minulosti také kratší zápůjčky - například na víkend, protože řada lidí si chce karavanink nejdříve vyzkoušet,“ uvedl Petr Tesner ze společnosti Caravan Centrum Pardubice.

Podle Vaška lidé s karavanem či obytným vozem nejčastěji míří do tradičních destinací jako je Chorvatsko. „Za zmínku určitě stojí Norsko. Jinak je to klasika - Chorvatsko, Itálie. Velmi navštěvované je jezero Lago di Garda v Itálii (ale to spíše na jaře - duben, květen). Naopak na ústupu je Francie,“ dodal Vašek.

Aktivnímu karavaninku se v Česku věnuje až pět tisíc lidí.

„Na trhu dnes existuje více jak 180 půjčoven s nabídkou 700 karavanů a obytných aut a jejich počet každým dnem roste,“ uvedla Klára Hájek Velinská z on-line katalogu Rentela.cz. Podle Vaška jsou typickým klientem půjčoven karavanů a obytných aut jednoznačně rodiny s dětmi, na druhém místě pak starší páry, které už mají děti odrostlé.

Trh karavanů a obytných aut loni v České republice podle ČTK dosáhl na pokrizový rekord. Prodej se meziročně zvýšil zhruba o desetinu na přibližně 1800 vozidel. Evropský trh rostl podobným tempem na 165 000 obytných vozidel a přívěsů.

Karavaninku se v Česku aktivně věnuje kolem čtyř až pěti tisíc lidí, další řádově tisíce si obytná vozidla příležitostně půjčují. Vedle letní dovolené v Česku i zahraničí se obytné vozy ve stále větší míře využívají k rekreaci i v zimě. Například v Rakousku nebo ve Švýcarsku existují kempy pro zimní karavaning přímo v zimních střediscích.