Dotovat vlekaře je bizarní myšlenka, říká jeden z nich

A když ne dotace, tak alespoň odklad splátek či prominutí plnění parametrů, které se zavázali plnit při obdržení nejrůznějších dotací (zřízení nových pracovním míst, zvýšení počtu návštěvníků, zvýšení obratu firmy apod.).

Když bych alespoň na vteřinu na takovou bizarní myšlenku přistoupil, tak je zřejmé, že by dotaci museli dostat i hoteliéři, hospodští, majitelé penzionů a ubytoven, výrobci a prodejci lyží, lyžáků a oblečení, dále výrobci lyžařských vosků, majitelé lyžařských škol a ski servisů.

O této snaze vím už delší dobu, nicméně včera jsem se vyděsil, neboť jsem byl oficiálně dotázán, zda s tímto záměrem souhlasím.

Lze předpokládat široký lobbying, neboť například dividenda ze Ski areálu Špindl (letošní propad v tržbách 32 milionů CZK) je významnou příjmovou složkou rozpočtu Českého svazu lyžařů (a kdo by nepomohl Katkám Neumannovým, Šárkám Záhrobským a hlavně pak těm dětem, že). Samozřejmě že pod rouškou této ušlechtilé argumentace se svezou všichni, kdož vlastní jakýkoliv rezavý šrot osazený předpotopním elektromotorem.

Můj názor je ten, že provoz vleků je dobrovolná záležitost, a komu se to nelíbí, ať vlek prodá a jde k pokladně do supermarketu anebo do některého z dolů, který ještě pan Bakala nezavřel.

Loni byla sezona nadstandardně dobrá, no a letos zase ne. Já jsem si svůj problém s touto iniciativou vyřešil po svém, a k dnešnímu dni končím svoje členství v tomto spolku. Současně se omlouvám všem slušným lidem, kteří by měli ze svých daní dotovat moje podnikání, pakliže by tento bizarní návrh svaz odhlasoval. NA TÉMA VLEKAŘI A ZTRÁTA ZISKŮ ČTĚTE:

* Vlekaři už přišli o polovinu tržeb

* Vlekaři chtějí pomoc státu kvůli teplé zimě

Autor článku je Robert Kolář, majitel Ski Petříkov