Dopřejte si v buši Gruzínskou sprchu

Pozor, aby vaše mytí nebylo posledním

Protože se v tropických oblastech vyskytují ve všech vodních tocích sladkovodní krokodýlové a ve větších řekách i krokodýlové mořští, je přístup k vodnímu toku a koupání se nebezpečným hazardem s vlastním životem.

Koupat se lze bez nebezpečí jen v menších říčkách a potocích, ale jen na těch jejich úsecích, kde jsou několikanásobné peřeje či vodopády. Krokodýlové mořští totiž obvykle vodní kaskády nepřekonávají a sladkovodní krokodýl na vás může zaútočit jen omylem v kalné vodě, jaká se obvykle ve vodopádech nevyskytuje.

V pouštích a savanách se zase cestovatel setkává s absencí jakýchkoli vodních nádrží a toků. Z tohoto důvodu je jasně patrné, že každodenní koupel Vám spolehlivě zajistí jen voda, kterou vezete s sebou ve voze.

Gruzínská sprcha

Jako nejúčinnější pomůcka ke kvalitnímu osprchování celého těla vám poslouží takzvaná "Gruzínská sprcha", která je nejen jednoduchá a spolehlivá, ale dá se s trochou šikovnosti vyrobit přímo na koleně. Seznámil jsem se s touto mycí pomůckou v Gruzii, kde mi byla při mé pracovní cestě dlouhodobým společníkem a posléze jsem ji vyzkoušel k plné spokojenosti všech i v Austrálii.

K její výrobě je nejvhodnější PET láhev od balené vody nebo limonády o objemu 1.5 litru. Dvoulitrová láhev se už špatně drží. Do víčka této láhve uděláte rozpáleným drátkem nebo jen nožem alespoň pět otvorů, z nichž jeden by měl být vždy ve středu víčka. Dbejte na to, aby byly otvory ve víčku kolmé, případně alespoň vystředěné od osy lahve, aby se vám praménky vody nesbíhaly.

Gruzínskou sprchou se umýváme tak, že láhev mačkáme jednou rukou, případně ji mačká někdo jiný, a jemnými praménky tryskající vody se sprchujeme. Potom se již jen stačí pokropit, namydlit a opláchnout zbytkem vody z lahve. Při troše cviku s překvapením zjistíte, že k umytí jednoho člověka stačí jen 1.5 litru vody. V mimořádně teplých dnech severu Austrálie či vnitrozemí se takto můžete osvěžit i při polední siestě.

Z kosmetických přípravků pravidelně používejte balzám na rty s vysokým UV filtrem a taktéž účinný opalovací krém na obličej. Z počátku cesty si nezapomeňte alespoň dvakrát denně namazat nos a ušní boltce.

Nezbytná péče o nohy

Zejména na tropickém severu a v pouštích je potřeba věnovat zvýšenou pozornost i nohám. Jakoukoliv odřeninu či puchýř je nutné ošetřit zásypem a odumřelou tkáň odstranit.

Chodidlo by mělo alespoň ráno a navečer větrat v lehké obuvi. Do uzavřených bot používejte každý den zásyp proti plísni a v případě, že mezi prsty nohy zjistíte rozpraskanou či zarudlou kůži, ihned použijte odpovídající antimykotický prostředek.