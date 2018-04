Dopřejte si masáže a relaxaci v tureckých lázních

Arabové vždy považovali každodenní hygienu za nutnou, a proto ji zařadili do společenského života. Lázně se stavěly luxusní soukromé, ale i veřejné, které byly sponzorované bohatými obchodníky, a to zejména v blízkosti mešit či minaretů.

Lázně byly místem společenského setkávání. Muži v lázních odpočívali, probírali obchodní i politické záležitosti a v literatuře se uchovalo mnoho sbírek "lechtivé" lázeňské poezie.

Mnohé archeologické vykopávky dokazují, jak rozvinutá byla lázeňská kultura ve starém Turecku. Lázně odrážely bohatství města - zdobené freskami, emailovými mozaikami, stěny byly vykládané slonovinou či drahým dřevem. Hlavní místnost představoval velký sál pod kupolí, bývalé římské caldarium, jehož teplota se pohybovala kolem 50°C.

Hosté, oblečeni pouze do ručníků a turbanů, se zde potili a odpočívali. Lázenští zde prováděli masáže a další kosmetické úkony. K pohoštění a diskuzím se přecházelo do chladnější místnosti, kde se podávala káva, cukrovinky, ovoce a kouřila vodní dýmka. Celá lázeňská procedura trvala tři hodiny.

Jak to v tureckých lázní funguje dnes

Tradiční lázně bývají oddělené - pro ženy a pro muže, do "turistických" mohou muži a ženy společně. Podle toho je oddělený i personál, jak tomu bylo i v minulosti. Když vstoupíte do lázní, ocitnete se ve velké přijímací hale s ochozy, kde se nalézají šatny.

Jsou to místnosti oddělené dřevěnými přepážkami, jejichž jediným vybavením je úzká pohovka. V šatně se převléknete do lázeňských úborů, tzv. peštamalu. Muži dostanou ručník, většinou bavlněný, který si ovinou kolem pasu.

Ženy se odívají do stejného materiálu, ovšem jejich svršky jsou důmyslnější: volné krátké kalhoty, vršek jako od plavek a k tomu ještě ručník jako u pánů. Na nohy si obujete dřevěné sandále, které vás později chrání na horkém a kluzkém mramoru.

Vstupem do srdce hamamu, horké místnosti, začíná příjemný únik z reality. Ujme se vás tellak neboli masér. Horká místnost má několik základních charakteristik. Celá horká místnost je mramorová, včetně podlahy, stropu, obkladů stěn a zvláště pak centrálního stolu, kde se vše odehrává.

V horké místnosti je okolo padesáti stupňů a vlhkost vzduchu přesahuje devadesát procent. Pak už stačí jen se natáhnout, případně usednout na teplý mramor a relaxovat. Až tellak usoudí, že jsou vaše póry teplem dostatečně uvolněny, opět se vás ujímá.

Důkladně vás omyje vodou a drsnou masážní žínkou, která může být vyrobena ze čtyř materiálu - hedvábí, vlny, kozí chlupy nebo syntetika, vám z celého těla odstraní starou kůži a veškeré nečistoty. Uloží vás na mramorový stůl a důkladně namydlí. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani masáž, při které je potřeba se celkově uvolnit a relaxovat.

Tellak je velmi pečlivý a masáž může i zabolet. Po masáží přichází další mydlení a mytí. Poté se můžete cítit trošku vysíleni, unaveni, znovu tedy usedáte na teplý mramor a dopřejete si dle libosti dlouhý odpočinek.

Po odpočinku se odeberete do teplé místnosti, kde dostanete ručníky k osušení, do kterých se zabalíte. Nespěchejte, dopřejte tělu čas na postupné snižování teploty.

Tipy: jaký hotel s tureckými lázněmi si vybrat Pokud uvažujete o dovolené, spojené například s návštěvou lázní, uvádíme tip na ubytování, které jen vaši spokojenost s pobytem v Turecku podtrhne. Doporučujeme vám hotely ze sítě Maritim, hotel Maritim Pine Beach Resort 4*+ a hotel Pine Beach Club 4*+. Oba hotely se nacházejí ve velmi hezkém hotelovém komplexu, v oblasti Belek, přímo u krásné pláže. Doporučujeme jej zvláště pro rodiny s dětmi. Celý komplex je zasazený do vzrostlé zahrady, je složený z několika budov a obklopen piniovým hájem a pomerančovníky. Oba hotely mají několik restaurací, bary, konferenční centrum, nákupní pasáž, v zahradě pak naleznete několik bazénů, bar u bazénu, brouzdaliště, terasy na slunění, akvapark a samozřejmě turecké lázně, saunu, thallaso centrum a mnoho dalších příjemných nezbytností, které ke kvalitním hotelům patří. Strava je all inclusive. Jíst tedy může kdykoli budete mít právě čas.

Více informací o zájezdech do Turecka najdete ZDE.