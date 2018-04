Dominikánská republika: první český průvodce

Teď má možnost se seznámit s tímto karibským státem poprvé i český čtenář. Vydavatelství Fischer přišlo na trh právě s průvodcem o Dominikánské republice, která je už několik let i v nabídce našich cestovních kanceláří.

Autorka Karin Stružková v textu osvědčila svůj cestovatelský postřeh a knížka nabízí mnoho dobrých rad i tipů. Pro cestu do této země je průvodce naprosto dostačující.

Slušný je i tisk a jak bývá u průvodců "fischerovské" řady obvyklé, je skladný a lehký.

Snad jediné co se dá tomuto poměrně zdařilému dílku vytknout, jsou popisky k některým fotografiím, jež mohly být nápaditější.

Dominikánská republika, informace a tipy na dovolenou; napsala Karin Stružková; vydavatelství Fischer 1998; 96 stran; cena: 99 Kč.