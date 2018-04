Dominikánská republika: 506 let po Kolumbovi

Kdyby Kolumbus vyhlédl z okna paláce svého bratra Diega v centru hlavního města Santo Domingo, opět by se zřejmě divil - výhledy jsou zde po půl tisíciletí úplně jiné: z jedné strany obilné silo, z druhé telekomunikační budova s moderními satelity.

Kdyby se pak Kolumbus vydal na cestu městem, slyšel by ze všech stran o nejrůznějších prvenstvích na americkém kontinentu, jež pro Starý svět objevil. To by jej asi potěšilo. Tak tedy. V Santo Domingu je první křesťanská katedrála v Americe, první vězení, první klášter, první nemocnice a byla zde zbudována první ulice v našem slova smyslu. Ale také první palác v evropském stylu či první celnice v Novém světě.

Kdyby se Kolumbus porozhlédl dál po venkově, nenašel by ani "své" Indiány. Místo nich sedmdesát procent (z osmi milionů obyvatel) míšenců, pětinu černochů a desetinu bělochů. Objevitel by se dnes jistě tady i déle zdržel, protože jeho slabost pro ženy je známa. A našel by zde ženy skutečně krásné. Co víc, všemožných barev kůže - černé, hnědé, kakaové, čokoládové, okrové i bílé.

Kdyby Kryštof Kolumbus holdoval sportu, tak by podle všeho nejdříve popadl windsurfing a běžel na pláž Cabarete u městečka Souse, kde je prý jedno z deseti nejlepších míst pro tento vodní sport na světě. A kdyby hrál golf, tak zavítá do Casa de Campo v La Romaňa, kde jsou jedny z nejproslavenějších hřišť o osmnácti jamkách. Navíc v tomto druhém středisku by potkal sobě rovné, tedy ty slavné, jež sem jezdí: Michaela Douglase, Julio Iglesiase, Sharon Stoneovou a před lety i Franka Sinatru. Mezitím by možná spatřil i nějaký ten zde se proplétající autobus s českými turisty.

Kdyby chtěl Kolumbus doplnit zásoby na svoji Santa Marii, tak by určitě koupil místní rum Brugal, pivo Presidente (je dobré) a nechal by si namíchat skvělé nápoje - Cuba Libre, Daiquiri nebo Piňa Coladu.

Kdyby si chtěl Kolumbus vychutnat místní atmosféru a chtěl si vsadit, tak by nemohl vynechat kohoutí zápasy. Na svých lodích, přestože nikdo nepochybuje o dobrodružnosti jeho cest, určitě nezažil tak burácející, vypjatou, fanatickou a hlučnou kulisu. Kohouti bojující až k smrti, dokážou rozparádit zdejší muže k nepříčetnosti. Atmosféru arén nasáklých zvířecí krví a lidským potem lze jenom těžko popsat na několika řádcích, to by snad dokázal jenom Hemingway.

Kdyby Kolumbus chtěl nakupovat, asi by už nehledal zlato, ale šperky s larimarem, polodrahokamem, který je k nalezení pouze v Dominikánské republice. V tomto kameni jsou často navždy zakleté i rostliny a živočichové z dávných dob. Údajně zde čerpal právě proto inspiraci i Steven Spielberg pro svůj Jurský park.

Kdyby Kryštof Kolumbus chtěl ochutnat něco skutečně zajímavého a místního, tak by si určitě nedával pizzu a hranolky jako mnoho návštěvníků, ale například džus z okurek či červené řepy, velmi sladké a dobré zákusky, všemožné tropické ovoce a vynikající jídla, které nabízí moře.

Kdyby Kolumbus tancoval, tak by zcela jistě neodolal vlnivým a rytmickým pohybům merengue. Zvláště když při tomto tanci ještě více vyniká pevné pozadí mladých Dominikánek.

Kdyby před 506 lety Kryštof Kolumbus neobjevil Ameriku a tudíž i ostrov, na nemž se dnes rozprostírá Dominikánská republika a její soused Haiti, objevil by je druh člověka, který se už dostal všude a nic mu nezůstalo utajeno - turista.

Kdyby...



JAK SE TAM DOSTAT:

Do Dominikánské republiky pořádá zájezdy i CK Fischer, telefon 02\21636363, Provaznická 13, Praha 1, informace i ve všech pobočkách. Po přestupu se letí z německého Düsseldorfu deset hodin. Na ostrově je časový posun šest hodin dozadu. Země je to poměrně bezpečná, i když ve větších městech existují čtvrti, kam se nedoporučuje turistům jezdit. Peníze je lepší měnit přímo v hotelích, kde bývá poměrně slušný kurs, lepší jsou americké dolary než jakákoli jiná měna. Cizincům se příliš nedoporučuje půjčovat si automobil, protože mnoho Dominikánců jezdí hlavně vpodvečer a večer po požití značného množství alkoholu.