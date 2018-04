Domažlice se promění na Mekku dudáků a folklóru

„Tak vám tera budu teki povídat…“ Poznali jste bulačinu? A víte, co je flámiška či kandůš? Pokud si v odpovědích nejste moc jistí, určitě se o víkendu zastavte v Domažlicích, v centru národopisné oblasti Chodsko. Region bohatý na lidové tradice je známý díky slavné historii královských strážců hranic, podle nichž dostal i svůj název – Chodsko, od slova chodit.

Dodnes se ve 25 obcích udržují obyčeje, mluví se bulačinou a nosí se nádherné kroje i v běžném životě. Není proto divu, že právě v Domažlicích se koná jeden z nejstarších folkloristických festivalů v České republice.



Folklór z celého světa

Letošní Chodské slavnosti připravily na své šedesátiny program, který nadchne nejednoho milovníka hudby a folklóru. Slavnostní zahájení proběhne v pátek 8. srpna v 18 hodin na náměstí před radnicí a pokračovat bude vystoupením kapel ze světa worldmusic, jež se inspirovaly ve své tvorbě právě lidovou hudbou.



V sobotu od 10 hodin začnou vystoupení už na všech scénách, přičemž střídat se budou dětské soubory se skupinami ze zahraničí či rozhlasovým vysíláním.



Na Chodských slavnostech nebudou ani letos chybět významné místní soubory jako Chodský soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov, Konrádyho dudácká muzika či Domažlická dudácká muzika.



Návštěvníci festivalu se ale mohou těšit i na lidové tradice z Ruska, Arménie, Maďarska či Německa. Na nejmenší čekají na jarmareční scéně komedianti, žonglování či akrobatická show.

Na slavnostech budete moci obdivovat nejenom kroje chodské, ale i arménské, německé či maďarské.

V regionu Chodska ovšem nejméně od 13. století udávají v lidové hudbě tón dudy – tzv. pukl – které rozezní i letošní festival. Kromě chodských dudáků zahrají dudy ze tří kontinentů – ze Skotska, USA a Nového Zélandu.



Pro fanoušky lidového nástroje je od 6. do 7. srpna připravena v Domažlicích dudácká dílna. Začátečníci se zde obeznámí se základními technickými dovednostmi a tvořením tónu, naopak pokročilé čekají základy improvizace a trénink doprovodu zpěvu. Dílnu budou vést významní dudáci Vlastimil Konrády a Josef Kuneš. Poplatek pro aktivní účastníky je 400 korun.



Vavřinecká pouť

Tradiční součástí Chodských slavností je Vavřinecká pouť, poutní mše sloužená na Veselé Hoře – Vavřinečku.



Původně církevní slavnost, jež se konala na památku světce, získala od 19. století zábavný charakter. Poutě se zařadily mezi nejvýznamnější svátky obce, kdy po mši svaté následují veselice, vystoupení pouličních divadel a atrakce. V Domažlicích se slavily v minulosti tři poutě, časem se svatovavřinecká stala tou nejdůležitější.



V letošním roce budou mše slouženy pod širým nebem v sobotu a neděli od 10 hodin a kostel bude otevřen od 9 do15 hodin. Pro návštěvníky bude zajištěna bezplatná doprava.



Veterány i Chodrockfest

Víkend v Domažlicích si ale také můžete zpestřit procházkou historickým centrem, výstupem na Domažlickou věž nebo výstavou veteránů na dvoře staré zdravotní pojišťovny. Pokud vás historická vozidla zaujmou, do centra Chodska se můžete vrátit 23. srpna na 40. ročník Srazu historických vozidel.

Víkend v Domažlicích si můžete zpestřit rockovým festivalem i výstavou veteránů.

Těžko se vám přesvědčují starší děti, aby vyrazily do Domažlic s vámi? Nalákejte je na Chodrockfest, na němž vystoupí známé české kapely jako Chinaski, Wohnout, Mandrage či Xindl X. Do Domažlic ale budete muset přijít o pár dní dřív, protože festival začíná 7. srpna warm-up večírkem a v areálu pod Vavřincem bude hudba znít až do 9. srpna.



Na co byste ale při návštěvě rozhodně neměli zapomenout, je Chodský hrad, založený českým králem Přemyslem Otakarem II. V 16. století ho postihl velký požár a z původní středověké stavby se zachovala pouze válcová věž. Dnes se v prostorách hradu nachází Muzeum Chodska s bohatými etnografickými sbírkami.