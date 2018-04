Domažlice ožijí folklorem

Parkování

Po celý víkend je uzavřeno náměstí včetně všech přilehlých ulic v centru Domažlic. Dopravu bude řídit policie, která také poradí, kam nejlépe zaparkovat. Záchytné parkoviště pro návštěvníky přijíždějící od Klatov je u kostela Všech svatých po pravé straně za mostem. Od Plzně se dá využít parkoviště v bývalých kasárnách při pravé straně hlavní silnice.

Vstupné

Informace poskytne městské informační středisko na náměstí, sídlící těsně vedle radnice. Telefon 0189/72 58 52, kde jsou k dostání permanentní lístky na všechna pódiová vystoupení po celý víkend za 150 korun. Jinak stojí vstupenky na jednotlivá představení od 30 do 40 korun. Děti do 10 let a zdravotně postižení neplatí nic. Permanentní lístek se nevztahuje na výstavy ani další doprovodné pouťové akce. Antonín Konrády před domažlickou věží, neodmyslitelnou dominantou domažlického náměstí i celého města