Domaslavičky: víska, kde už se nekrade

Může se hodit Jak se tam dostat:

Domaslavičky stály nedaleko západočeských Mariánských Lázní.

Autem po dálnici Rozvadov – Praha, poté do Plané, po silnici číslo 198 směrem na Teplou. Z ní odbočíme doprava na Beranovku a před Pěkovicemi uvidíme kamenitou polní cestu doprava. Tady vůz odstavíme. Po polní cestě půjdeme pěšky z kopce, překročíme potůček, projdeme lesem a po pravé ruce uvidíme rybníček. Tady vstupujeme do bývalých Domaslaviček, od auta jsme necelé dva kilometry daleko. Základy domů najdeme po levé i pravé straně rozbité silničky, ve kterou se změnila polní cesta. Pověst o Staré Trudi

V části Domaslaviček, která se jmenovala Věnov a stála směrem k Boněnovu, žila čarodějnice Stará Gertruda (Alte Trudi). Přivodila lidem i zvířatům mnoho zlého. Když to Věnovští zjistili, chtěli ji upálit na hranici. Když ji přivedli k nachystané hranici, vyrazil plamen z hranice do vsi a zapálil střechy. Celá vesnice do základů vyhořela. Nebyla už nikdy znovu postavena a obyvatelé raději postavili Boněnov na dnešním místě o kus dál.