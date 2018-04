Domácí kotle dnes škodí víc než fabriky

"A takových obcí, v nichž si lidé spalováním odpadků v kotelnách otravují prostředí, jsou v Česku stovky. Žijí sice mnohdy jen pár kilometrů od národních parků, ale vzduch dýchají horší, než kdyby bydleli v ostravsko-karvinském revíru či v blízkosti severočeských chemiček," říká šéf Centra pro životní prostředí Univerzity Karlovy.

* Takže kouř ze soukromých kotelen začíná lidem škodit víc než komíny továren?

Ano, tak to je. Množství exhalací z domácností už podle našich odhadů převýšilo objem zplodin, které vypouští průmysl. Ten je navíc hlídán dosti přísnými zákony, takže jsou jeho komíny vybaveny nejrůznějšími filtry. Kontrola nad domácími kotelnami, v nichž lidé jen proto, aby ušetřili, spalují kdejaké svinstvo včetně odpadků nasycených rozpouštědly či vyjetými oleji, v Česku naopak téměř neexistuje.

Proto znovu říkám: vzduch dnes -zejména v zimě - znečišťují mnohem více kotelny rodinných domků. Továrny ho sice zamořují také, ale v daleko menší míře než dříve. A stejné je to s čističkami odpadních vod - ty velké u okresních či krajských měst jakžtakž fungují, naopak odpad a fekálie ze stovek vesnic teče přímo do říček a potoků. V lepším případě do jímek - často nevyhovujících. Tihle lokální znečišťovatelé začínají být pro Česko opravdu velkým problémem - podobají se bujení rakoviny.

* To je tak těžké obce uhlídat?

Zdá se, že zatím ano. My se prostě soustřeďujeme jen na „čisticí či odkalovací monstra“ u velkých fabrik či měst, ale na tisíce malých obcí doslova kašleme nebo ony kašlou na výstavbu čističky. Zkuste se třeba projet Novou Vsí u Chotěboře - protéká jí smrdutá stoka. A stejné je to i v mnohých turisticky navštěvovaných místech: na kopci je výstavní hrad a v podhradí smrad, až to bere dech.

* Není tedy načase, aby o lepší ochraně přírody rozhodli politici?

Řekl bych to asi takhle: poté, co jsme se zbavili těch největších ekologických průšvihů minulého režimu, nás ovládlo uspokojení z toho, jak jsme v ochraně přírody dobří. Životní prostředí se citelně zlepšilo - to je neoddiskutovatelný fakt. Jenomže my jako bychom si najednou řekli: pro přírodu už bylo učiněno dost. I proto tak razantně poklesly ekologické investice.

Na druhé straně nás teď právě proto doslova a do písmene otravují jedovaté zplodiny z domácích kotelen a odpadní vody z tisíců obcí bez čističek. Začarovaný kruh to přesto není - jen jsme to podcenili. Chybí nám smysl pro každodenní mravenčí práci, jakkoliv to možná vyzní jako fráze. Jenomže bez trpělivé mravenčí práce nedostaneme z evropských fondů na čističky pro malé obce ani euro. A tyhle peníze by s tím mohly dost pohnout.