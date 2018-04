Domácí dovolená? Čím dál oblíbenější

Důvodů je několik. Především se nelepší ekonomická situace, a tak jsou nabídky na turistiku v Čechách, na Moravě a Slezsku pro mnohé přijatelnější. Přitom se odhaduje, že tento stav ještě rok dva přetrvá.

Dalším důvodem je pro mnohé překvapivé zjištění, že země nabízí tolik zajímavých míst, že plánování kratších, například víkendových, výletů je prakticky nekonečné. Také prý zapůsobil fakt, že po "okouzlení" cizinou spojené s volným pohybem, které zcela samozřejmě po listopadu 1989 muselo přijít, už zřejmě končí. Turisté se "vracejí" domů.

Nezanedbatelnou příčinou vyššího zájmu o domácí turistiku je i fakt, že cestovní kanceláře mají v tomto směru propracovanější nabídku a mnohé služby spojené s cestováním se u nás skutečně velmi zlepšily.

Je před vámi víkend, sluníčko hřeje, peněz nemáte právě nazbyt a přesto by jste chtěli jet na výlet. Navíc do zahraničí je od vás daleko a ani volného času není na rozdávání. Nevadí. V České republice si určitě vyberete. Míst, kam se dá u nás jet, je nepočítaně. I proto se domácí dovolená stává pro naše turisty stále oblíbenější a lákavější.

Samozřejmě, že nejjednodušší, nejrychlejší a také nejlevnější, je sednou do nějakého dopravního prostředku a hned vyrazit. Pokud se vám však nechce o tom přemýšlet nebo potřebujete spíše vytipovat nová místa, kde jste ještě nebyli, jsou zde specializované firmy, které vám poradí.

"Můžeme poskytnout informace o stovkách míst po celé republice. Také může kdokoliv přijít a prohlédnout si u nás prospekty. My mu poradíme s výběrem. Kromě toho si lze u nás domácí zájezdy či výlety samozřejmě i koupit," říká Jan Mazánek, ředitel pražské cestovní kanceláře a turistického informačního cetra českého venkova, které nese příznačné jméno: "Česká pohoda".

"Mnoho našich oblastí je doslova protkáno zajímavými místy. Možnosti v tomto směru ještě nejsou stále využity," dodává ještě Mazánek.

Nejenom malé specializované cestovní kanceláře však sázejí na domácí turistiku.

Největší pořadatel leteckých zahraničních zájezdů, CK Fischer, se letos také rozhodl podnikat na tomto poli.

"Jsme překvapeni poměrně velkým zájmem našich zákazníků o cestování po České republice. Prodáváme sice podobné zájezdy pouze prvních dvacet dní, ale jde to velmi dobře. Největší zájem je o pobyty spojené s jízdou na koních a o víkendové pobyty," říká Věra Kudynová, tisková mluvčí této kanceláře.

Vůbec největší touroperátorem v oblasti domácího cestovního ruchu je ale Čedok. V jeho nabídce je tento rok až 600 typů nejrůznějších pobytů po celé naší republice.

"Největšímu zájmu zákazníků se těší chaty a chalupy na horách či u vodních ploch," vysvětluje tiskový mluvčí Čedoku Jiří Hrabovský.

Navíc Čedok prodává domácí zájezdy až do 8. května se slevou sedm procent. To v tom případě, že jedou dva dospělí a minimálně jedno dítě.

Není ale samozřejmě nutné spoléhat pouze na velké kanceláře, mnohé si můžete zařídit sami. Velkým pomocníkem v tomto směru je například v poslední době internet, kde najdete ohromné množství informací a nabídek z celé České republiky.

Za pohodou s Českou pohodou

Chcete se vyhoupnout do sedla koně? Nebo trávit víkend rybolovem? Či jenom poradit, jak na kole přejet z jednoho okresu do druhého? Nebo máte v úmyslu zmizet lidem z očí a nebýt o dovolené vidět? Vše se dá zařídit. Zavolejte do informačního centra a cestovní kanceláře Česká pohoda a máte vystaráno.

Můžete si tady koupit zájezd či výlet, ale můžete také získat informace zdarma o všemožných zajímavých místech v České republice.

"Doufám, že poradíme každému. Nemůžeme sice učinit vše, ale můžeme poradit," říká ředitel centra Jan Mazánek.

Co zde tedy můžete najít?

Například velký výběr cest po vinných sklípcích na Moravě. Místa, kde vás přivedou na zabijačku, na výlov rybníka, na rožnění selat či beranů.

Naprostou zajímavostí jsou návštěvy takřka neznámých památek země. Ale pokud vám nevyhovují stavby, a toužíte po přírodě, můžete dostat tip na pozorování zvířat v přírodě.

Jste odvážní? Tak získáte informace o veřejnosti nepřístupných štolách, dolech, katakombách a další podrobnosti o místech v podzemí.

Když jste naladěni kulturně, tak získáte zprávy, kde se vyrábí pivo, sklo, keramika.

Nestačí?

A co let balónem? Ano i to se dá zařídit.

Turistika po České republice je totiž nevyčerpatelná zásobnice.

Česká pohoda, turistické informační centrum českého venkova a cestovní kancelář, V Jámě 1, 110 00 Praha 1, telefon i fax: 02/24162581, internet: www.ceskapohoda.cz, e-mail: ceskapohoda@ceskapohoda.cz

www.informace_domaci_turistika.cz

Adresu z našeho titulku samozřejmě nezkoušejte, je vymyšlená. Ale je fakt, že dnes najdete přímo stohy materiálů o turistice na internetu.

Když jste ještě před několika lety hledali tyto informace o České republice, tak nezbývalo, než se spoléhat na průvodce či články z některých novin a časopisů. Teď se počítačové síti se představují (textově i ve fotografii) stovky míst z celé země.

Přitom nejde pouze o známé hrady, zámky, či další místa, která navštívila už většina lidí. Na internetu najdete také velké množství restaurací, hotelů, soukromých penzionů, galerií, prodejen suvenýrů i dalších míst, které s cestovním ruchem souvisí.

Velmi zajímavé jsou i internetové stránky informačních center z jednotlivých měst. Přitom například stránky Českého Krumlova a dalších měst snesou srovnání i se zdařilými dílky aglomerací ve světě.

Pomocí internetu se dají nejenom zjistit nejrůznější zajímavosti, adresy a telefonní čísla, ale lze zde také objednat ubytování v hotelu a v některých případech dokonce stůl na večeři v restauraci.

Kdo tedy má přístup na internet, tak nemá s turistickými informacemi o České republice větší problém. A ještě jej zde čeká mnoho překvapení, protože surfování českou turistikou je i objevováním neznámých míst, jež zcela jistě stojí za návštěvu.